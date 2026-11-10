Hites lanza su Tarjeta Visa con beneficios en salud y descuentos, y la posibilidad de costo cero en administración

Empresas Hites concretó el lanzamiento masivo de su Tarjeta Hites Visa, nueva tarjeta de crédito abierta que llega con la posibilidad de tener costo de administración $0 y acceso a beneficios en salud, farmacias, entretención y compras a través del programa Hites Pro.

Desde hoy, los clientes pueden solicitarla y usarla en millones de comercios nacionales e internacionales, ampliando así sus posibilidades de compra más allá de las tiendas de la cadena.

Desarrollada en alianza con Visa, esta nueva tarjeta representa un avance clave en la evolución del negocio financiero de Hites, y amplía la libertad para elegir dónde y cómo comprar a sus clientes, manteniendo los beneficios que ya conocen de Hites.

La iniciativa da continuidad a la alianza estratégica anunciada en marzo de este año, combinando la experiencia de Hites en el financiamiento de sus clientes con la red global de pagos de Visa, presente en más de 200 países y territorios.

Con este lanzamiento, Hites busca fortalecer la relación con sus clientes actuales priorizando el uso de su tarjeta y, al mismo tiempo, contar con un producto más atractivo para incorporar nuevos clientes. La compañía proyecta superar las 300 mil tarjetas hacia 2028, mediante un crecimiento gradual que priorice la calidad de la cartera y una evaluación de riesgo responsable.

La llegada de la Tarjeta Hites Visa se suma a la renovación de la Tarjeta Hites presentada en mayo y forma parte del plan estratégico de la compañía al 2030, que busca consolidar el negocio financiero como uno de los principales motores de crecimiento de Hites, avanzando hacia un modelo de medios de pago más abierto y competitivo, centrado en las necesidades de sus clientes.

Costo de administración $0 con Hites Pro

Uno de los principales atractivos de la nueva tarjeta es que cuenta con una alternativa comercial que reduce el costo de administración a $0, contratando Hites Pro, programa de beneficios de ahorro, salud, entretención y servicios. Hites Pro cubre hasta $15.000 (UF 0,37 con IVA) del costo de administración de la tarjeta, siempre que el cliente mantenga su pago al día.

Además, el programa incluye los siguientes beneficios:

Farmacias Salcobrand: 50% de descuento en medicamentos genéricos y genéricos bioequivalentes, y 12% en medicamentos de marca y marca bioequivalentes, con un tope mensual de $10.000 por cliente.

50% de descuento en medicamentos genéricos y genéricos bioequivalentes, y 12% en medicamentos de marca y marca bioequivalentes, con un tope mensual de $10.000 por cliente. Telemedicina: consultas ilimitadas desde la casa en medicina general o nutrición, para el titular y dos cargas.

consultas ilimitadas desde la casa en medicina general o nutrición, para el titular y dos cargas. Asistencia dental: urgencias dentales ilimitadas, además de una limpieza, una tapadura, un tratamiento de conducto y un blanqueamiento al año, en clínicas en convenio en todo Chile (solo para el titular).

urgencias dentales ilimitadas, además de una limpieza, una tapadura, un tratamiento de conducto y un blanqueamiento al año, en clínicas en convenio en todo Chile (solo para el titular). Descuento en tiendas Hites y hites.com: $10.000 de descuento mensual en compras de vestuario, calzado y perfumería desde $40.000, pagando con Tarjeta Hites.

$10.000 de descuento mensual en compras de vestuario, calzado y perfumería desde $40.000, pagando con Tarjeta Hites. Despacho gratis: un despacho gratis al mes en hites.com para compras de vestuario y calzado, con un tope de $10.000.

un despacho gratis al mes en hites.com para compras de vestuario y calzado, con un tope de $10.000. Cine: cuatro entradas 2D al año (dos por semestre) en Cinépolis.

cuatro entradas 2D al año (dos por semestre) en Cinépolis. Uber: dos cupones semestrales de $5.000 para viajes, que se activan a partir del sexto mes de contratación.

dos cupones semestrales de $5.000 para viajes, que se activan a partir del sexto mes de contratación. Remesas internacionales: envíos al extranjero con 0% de comisión desde la App Tarjeta Hites, a países como Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Argentina y Brasil, entre otros.

¿Cómo obtener la nueva Tarjeta Hites Visa?

Los interesados podrán solicitar su Tarjeta Hites Visa en cualquiera de las 32 tiendas de la compañía a lo largo del país, previa evaluación crediticia.

Una vez contratado Hites Pro, los beneficios se gestionan registrándose en hitespro.cl.

Este es un contenido presentado por Tarjeta Hites Visa.