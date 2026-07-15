HONOR 600 Series: así es Image To Video 2.0, la tecnología que da vida a tus fotos

Durante años, el objetivo de un smartphone fue capturar la realidad con la mayor nitidez posible. Sin embargo, con la llegada de HONOR 600 Series a Chile, la marca ha decidido ir un paso más allá: ya no se trata solo de registrar un momento estático, sino de reinterpretarlo. La pieza central de esta evolución es Imagen a Video con IA 2.0, una herramienta que promete cambiar la forma en que compartimos nuestros recuerdos.

Esta tecnología no es un simple filtro de movimiento. Se trata de un modelo de video multimodal líder en la industria que interpreta el contenido de una fotografía y, mediante algoritmos avanzados, genera una secuencia de video coherente, fluida y con efectos visuales de nivel cinematográfico. Lo más sorprendente es su sencillez: el usuario solo necesita dar una instrucción de texto o un comando de voz para que la IA haga el trabajo pesado de edición.

De la foto a la acción: ¿cómo se usa?

La versatilidad de esta herramienta permite tres formas principales de creación. La primera es la transformación de una imagen única, donde la IA analiza los elementos y les da vida. La segunda, y una de las más innovadoras, es la función multiimagen, que permite combinar hasta tres fotos distintas para crear una narrativa continua. Finalmente, el sistema permite definir un fotograma inicial y uno final, encargándose la IA de generar todo el movimiento y la transición entre ambos puntos.

Para facilitar este proceso, HONOR ha integrado un Botón IA dedicado en sus nuevos dispositivos. Al mantenerlo presionado mientras se visualiza una imagen, se activa el Agente de fotografías con IA, que no solo permite generar el video, sino también añadir, eliminar o modificar elementos de la escena utilizando lenguaje natural. Es, en la práctica, tener un editor profesional trabajando en tiempo real dentro del teléfono.

El respaldo de un hardware de alto nivel

Para que una inteligencia artificial de este calibre funcione sin retrasos, se requiere una potencia excepcional. Por ello, HONOR 600 Series apoya su Suite Creativa en procesadores Snapdragon de clase flagship y cámaras de alta resolución (200 MP en los modelos Pro y estándar, y 108 MP en HONOR 600e). Además, la visualización de estos contenidos alcanza un nuevo estándar gracias a pantallas ultrabrillantes de hasta 8.000 nits en el modelo Pro, que aseguran una claridad total incluso bajo el sol.

Considerando que la creación de video es una de las tareas que más energía consume, HONOR ha dotado a estos equipos con baterías de hasta 7.000 mAh (6.520 mAh en el modelo HONOR 600e). Esto asegura que los creadores de contenido puedan capturar, generar y editar sus videos durante todo el día sin preocuparse por buscar un enchufe.

Precio y disponibilidad

La nueva serie HONOR 600 ya llegó a Chile con ofertas de lanzamiento:

HONOR 600 Pro: incluye unos audífonos HONOR Choice Earbuds 2 Pro por $1.149.990

incluye unos audífonos HONOR Choice Earbuds 2 Pro por HONOR 600: incluye los mismos audífonos por $749.990

incluye los mismos audífonos por HONOR 600e: incluye un cargador de 45W por $599.990

Puedes revisar todos los detalles en www.honorstore.cl.

Este es un contenido presentado por HONOR.