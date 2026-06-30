HONOR 600 Series: conoce la nueva Suite Creativa que revoluciona la creación de contenido móvil

HONOR, empresa global líder en ecosistemas de dispositivos con AI, anunció el lanzamiento en Chile de HONOR 600 Series. Con un enfoque absoluto en la capacidad expresiva, el dispositivo llega al país para responder a las demandas de los creadores de contenido y usuarios locales a través de su suite creativa impulsada por IA que transforma el registro pasivo de fotos en una narrativa activa y en movimiento.

En lugar de limitarse a mejorar la calidad técnica de las imágenes, la propuesta de HONOR sitúa a la Inteligencia Artificial como el lenguaje creativo de una nueva generación. Apoyada en la arquitectura AiMAGE (el sistema oficial de imagen inteligente de próxima generación de la marca), esta suite de herramientas permite a los usuarios reinterpretar la realidad, congelar el tiempo o dar vida a escenas cotidianas directamente desde el dispositivo.

Interacción fluida con el Botón AI y el Agente de Fotografías

Para garantizar que la suite creativa sea intuitiva y rápida en el día a día, HONOR 600 Series incorpora un Botón IA dedicado. Al mantenerlo presionado mientras se revisa la galería o se navega en las principales aplicaciones de redes sociales (como Instagram, WhatsApp y X), se despliega de inmediato el Agente de fotografías con IA.

Este asistente permite realizar ediciones complejas guiadas totalmente por la voz o el texto. El usuario chileno puede describir el cambio que imagina —como agregar, modificar o eliminar elementos del encuadre— y el sistema lo ejecuta mediante interacción en lenguaje natural, transformando una oración simple en una visión terminada.

Funciones avanzadas para edición en movimiento

La suite creativa de HONOR 600 Series se complementa con herramientas avanzadas para capturas dinámicas:

Borrador IA de fotos en movimiento: diseñado para limpiar las capturas urbanas o paisajes concurridos, eliminando de forma impecable y con un solo toque a transeúntes u objetos no deseados del fondo.

diseñado para limpiar las capturas urbanas o paisajes concurridos, eliminando de forma impecable y con un solo toque a transeúntes u objetos no deseados del fondo. Collage de recorte de fotos en movimiento: una función que redefine los collages tradicionales al generar piezas en formato 3D dinámico con un efecto visual "fuera del cuadro", disfrutables al instante sin necesidad de gafas especiales.

Hardware flagship para respaldar la creación

Para soportar el procesamiento en tiempo real de esta suite creativa, HONOR 600 Series cuenta con un ecosistema técnico de nivel premium. Destaca su Cámara principal ultra nítida de 200MP (la de mayor resolución del segmento), un sistema de estabilización adaptativo AI con certificación profesional CIPA 6.0 para tomas nocturnas perfectas a mano alzada, y el motor IA Color Engine, que asegura tonos fieles a la realidad directamente desde el obturador.

Todo esto potenciado por una gran batería de larga duración de 7.000mAh que garantiza jornadas completas de grabación y edición sin interrupciones.

Disponibilidad

La nueva serie HONOR 600 ya está disponible en Chile. Por la compra de HONOR 600 Pro ($1.149.990) o de HONOR 600 ($749.990), te llevas de regalo unos audífonos HONOR Choice Earbuds 2 Pro. Conoce más sobre estos productos en www.honorstore.cl.

Este es un contenido presentado por HONOR.