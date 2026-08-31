HONOR 600e llega a Chile para unir el diseño ultradelgado con el poder de la edición inteligente

La tecnología y el estilo se encuentran en HONOR 600e, la más reciente apuesta en smartphones que aterriza en el país para demostrar que un teléfono potente no tiene por qué ser pesado ni difícil de usar. Para HONOR, la Inteligencia Artificial (IA) es considerada una aliada cotidiana, y por eso este modelo llega cargado de funciones que antes solo se veían en la gama más alta.
Un smartphone que no se siente en el bolsillo
Lo primero que llama la atención es su estética. Con un cuerpo de apenas 7,32 mm de grosor y un peso ligero de 180 g, HONOR 600e es uno de los equipos más cómodos de usar con una sola mano. Su estructura metálica no solo le otorga un acabado premium, sino que también asegura una durabilidad superior. Además, está preparado para resistir el polvo y las salpicaduras del día a día sin preocupaciones gracias a su certificación de resistencia IP66.
Creatividad sin límites y fotos que cobran vida
La verdadera diferencia ocurre al abrir la cámara. Su sensor principal de 108 MP permite capturar imágenes con una nitidez sorprendente, pero el valor real está en lo que se puede hacer después. Gracias a la función Imagen a Video 2.0, cualquier foto estática se transforma en un video dinámico en segundos, ideal para quienes buscan destacar en redes sociales sin pasar horas editando. Para que todo sea más simple, el equipo incluye un Botón IA dedicado que funciona como un acceso directo a estas herramientas inteligentes.
Energía de sobra para el ritmo actual
Para que la experiencia no se detenga, el equipo se apoya en una batería masiva de 6.520 mAh, diseñada para ofrecer hasta dos días de autonomía con una sola carga. Y si el tiempo apremia, su tecnología de carga rápida de 45W permite recuperar energía en pocos minutos para seguir conectado. Todo esto se disfruta en una pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz, asegurando colores vibrantes y una fluidez total al ver videos o navegar.
Precio y disponibilidad
HONOR 600e ya se encuentra disponible en Chile a través de www.honorstore.cl a un precio de $499.990.
Este es un contenido presentado por HONOR.