HONOR Watch 6 llega a Chile con hasta 35 días de batería

Es una experiencia común para los usuarios de smartwatches querer salir a hacer deporte y darse cuenta de que el reloj está apagado, o tener que meter un cable más en la mochila porque cargar el dispositivo todas las noches se ha vuelto una rutina casi obligatoria.

Para cambiar esa dinámica, HONOR Watch 6 llega al país con una propuesta pensada en la comodidad: una batería de 980 mAh que entrega hasta 35 días de autonomía con una sola carga y aproximadamente 17 días bajo un uso diario normal. En la práctica, permite olvidarse del cargador durante todo el mes.

Pantalla que responde ante cualquier situación

Uno de los problemas más comunes al hacer ejercicio al aire libre es que la pantalla no se ve con el reflejo del sol, o pierde precisión y registra toques accidentales si le cae una gota de agua. Este modelo soluciona ambos puntos. Cuenta con una pantalla LTPS de 1.46 pulgadas y un brillo máximo de 3.000 nits para ver el reloj con total claridad a la luz del sol, y una tecnología que permite controlar la pantalla con los dedos mojados o transpirados, ideal para la lluvia o un entrenamiento intenso.

Más de 120 deportes y análisis para el fútbol

Para los fanáticos de la actividad física, el reloj incluye más de 120 modos deportivos, apoyados por un GPS independiente de doble frecuencia, que alcanza hasta 42 horas seguidas de rastreo satelital.

No solo mide las calorías o los pasos habituales, sino que suma herramientas prácticas como un entrenador de voz que guía durante las carreras y funciones avanzadas para quienes juegan fútbol, capaces de armar mapas de calor para mostrar por qué zonas de la cancha se corrió más y cuál fue la velocidad máxima durante el encuentro.

Diseño deportivo que no pesa en la muñeca

Inspirado en las líneas de los autos deportivos de alta gama, el reloj llega a Chile en su versión Shadow Black, fabricada con un resistente cuerpo de aleación de aluminio con un acabado finamente arenado, que crea una textura similar al titanio para una experiencia de uso más cómoda. Su diseño mantiene un perfil delgado de solo 10,8 milímetros y un peso de 42.5 gramos, lo que hace que sea fácil entrenar e incluso dormir utilizándolo.

Manejar dos teléfonos y tomar notas de voz sin sacar el celular

En el día a día, el reloj ayuda a entender el cansancio del cuerpo al despertar mediante un informe de energía mañanero, que se nutre de un monitoreo continuo de salud 24/7 que incluye frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre (SpO2), estrés y seguimiento avanzado del sueño. Además, suma funciones útiles para el trabajo: permite grabar notas de voz rápidas directamente desde la muñeca para no olvidar ideas, y recibir notificaciones y llamadas de dos teléfonos distintos, una gran ventaja para quienes manejan un equipo para el trabajo y otro personal.

Precio y disponibilidad

HONOR Watch 6 se encuentra disponible en Chile a través de www.honorstore.cl a un precio de $199.990.

Este es un contenido presentado por HONOR.