HONOR Watch 6 y HONOR 600e forman el ecosistema ideal para llevar el monitoreo de la salud al siguiente nivel

Revisar el avance de la actividad física y el bienestar diario suele convertirse en un desafío con el monitoreo de diferentes aplicaciones y pantallas. Para facilitar el proceso, HONOR Watch 6 se integró en el ecosistema del smartphone HONOR 600e a través de la app HONOR Health, convirtiendo al teléfono en un verdadero centro de mando para estar al tanto de la salud en tiempo real.

Gracias a esta conexión, los datos de los sensores del reloj se despliegan automáticamente en la pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas del teléfono, ofreciendo análisis detallados y consejos prácticos para el día a día.

Métricas deportivas y mapas de calor

Para los apasionados del deporte, la aplicación HONOR Health lleva el seguimiento más allá de las cifras básicas. Al sincronizar las rutinas ejecutadas en HONOR Watch 6, que incluye más de 120 modos de entrenamiento, los usuarios pueden revisar en la app de HONOR 600e datos avanzados como la velocidad máxima en momentos de aceleración y la velocidad promedio en partidos de fútbol. Además, la plataforma genera un mapa de calor visual que muestra las zonas de mayor recorrido en la cancha, permitiendo analizar el rendimiento táctico de forma clara y gráfica.

Seguimiento de salud y tendencias de presión arterial

El panel principal de la app reúne todos los indicadores de bienestar que el reloj mide a lo largo del día. Entre sus funciones destaca el seguimiento de tendencias de presión arterial, una herramienta útil para identificar variaciones con el tiempo. A esto se suma el monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno en sangre (SpO2), la calidad del sueño, el nivel de estrés y un informe matutino de energía corporal para evaluar el estado físico de un vistazo.

Gestión de productividad y notas de voz con IA

La conexión entre ambos dispositivos simplifica las tareas cotidianas de trabajo y estudio. Las notas de voz de hasta una hora de duración grabadas desde la muñeca con HONOR Watch 6 se transfieren a la aplicación en HONOR 600e para su consulta posterior. A esto se suma la posibilidad de gestionar notificaciones en simultáneo, llamadas y alertas de manera rápida, manteniendo la productividad sin necesidad de manipular constantemente el teléfono.

Baterías de larga duración para no depender del cargador

Toda esta integración entre dispositivos está pensada para funcionar durante días sin tener que buscar un enchufe. Mientras el smartwatch equipa una batería de 980 mAh que alcanza hasta 35 días de autonomía en modo ahorro, el teléfono incluye una potente batería de 6.520 mAh en un perfil delgado de solo 7,32 mm, asegurando hasta dos días seguidos de uso real.

Precio y disponibilidad

HONOR Watch 6 se encuentra disponible en Chile a $149.990, mientras que HONOR 600e se puede adquirir en www.honorstore.cl a un precio de $479.990.

Este es un contenido presentado por HONOR.