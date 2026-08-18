Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.7°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Corporativo | Noticias | Marcas & Negocios

IA en salud: mejores diagnósticos y eficiencia, pero también atención centrada en la persona

Publicado:
| Periodista Digital:

La inteligencia artificial forma parte del trabajo cotidiano en los principales centros de salud del mundo. La experiencia de Clínica Alemana muestra cómo está transformando la salud en Chile.

Es un apoyo relevante tanto para la atención médica como para la gestión clínica, mejorando la precisión diagnóstica, optimizando procesos y permitiendo dedicar más tiempo a los pacientes.

IA en salud: mejores diagnósticos y eficiencia, pero también atención centrada en la persona
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Uno de los campos de mayor desarrollo es el análisis de imágenes, donde contribuye a obtener diagnósticos más precisos y a respaldar decisiones clínicas más rápidas y oportunas. El jefe del Departamento de Imágenes de Clínica Alemana, Pablo Soffia, explica que "estas herramientas no buscan reemplazar al especialista, sino apoyar su trabajo para lograr mejores resultados".

La primera aplicación de IA en el diagnóstico por imágenes se implementó en este centro en 2018 y ha permitido calcular de manera más precisa la edad ósea de los niños y, con ello, proyectar su estatura. En esta misma área, la clínica cuenta con una herramienta que automatiza la medición de las extremidades en radiografías, lo que permite estandarizar los resultados y apoyar la planificación quirúrgica.

A ello se suma un algoritmo especialmente interesante que procesa y analiza imágenes cerebrales obtenidas mediante tomografías o resonancias, ayudando a los médicos a diagnosticar y tomar decisiones terapéuticas que preservan la función cerebral y disminuyen las secuelas de los pacientes con ACV (accidente cerebrovascular).

Imagen foto_00000002

Asimismo, la clínica dispone de aplicaciones para detectar con precisión lesiones cancerosas de mama y próstata, las que también contribuyen a mejorar las intervenciones quirúrgicas, cuando son necesarias.

Igualmente importante es el avance de esta tecnología para mejorar procesos. Un ejemplo es Alemana Voice, una aplicación desarrollada por Clínica Alemana que registra las consultas médicas y completa de manera estructurada la documentación clínica, lo que redunda en una mejor calidad de atención. "Permite tener más tiempo de diálogo, conversación e interacción con el paciente, al no estar interactuando con el computador", explica el doctor Jaime De Los Hoyos, jefe del Departamento de Informática Biomédica de Clínica Alemana.

Desde la organización de salud enfatizan que la implementación de la IA en salud debe tener siempre como objetivo principal el bienestar de las personas y el resguardo de su información clínica, por lo que todas las aplicaciones se han implementado bajo los más altos estándares de calidad y seguridad, siguiendo protocolos y recomendaciones internacionales.

Este es un contenido presentado por Clínica Alemana.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada