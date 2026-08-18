IA en salud: mejores diagnósticos y eficiencia, pero también atención centrada en la persona

Uno de los campos de mayor desarrollo es el análisis de imágenes, donde contribuye a obtener diagnósticos más precisos y a respaldar decisiones clínicas más rápidas y oportunas. El jefe del Departamento de Imágenes de Clínica Alemana, Pablo Soffia, explica que "estas herramientas no buscan reemplazar al especialista, sino apoyar su trabajo para lograr mejores resultados".

La primera aplicación de IA en el diagnóstico por imágenes se implementó en este centro en 2018 y ha permitido calcular de manera más precisa la edad ósea de los niños y, con ello, proyectar su estatura. En esta misma área, la clínica cuenta con una herramienta que automatiza la medición de las extremidades en radiografías, lo que permite estandarizar los resultados y apoyar la planificación quirúrgica.

A ello se suma un algoritmo especialmente interesante que procesa y analiza imágenes cerebrales obtenidas mediante tomografías o resonancias, ayudando a los médicos a diagnosticar y tomar decisiones terapéuticas que preservan la función cerebral y disminuyen las secuelas de los pacientes con ACV (accidente cerebrovascular).

Asimismo, la clínica dispone de aplicaciones para detectar con precisión lesiones cancerosas de mama y próstata, las que también contribuyen a mejorar las intervenciones quirúrgicas, cuando son necesarias.

Igualmente importante es el avance de esta tecnología para mejorar procesos. Un ejemplo es Alemana Voice, una aplicación desarrollada por Clínica Alemana que registra las consultas médicas y completa de manera estructurada la documentación clínica, lo que redunda en una mejor calidad de atención. "Permite tener más tiempo de diálogo, conversación e interacción con el paciente, al no estar interactuando con el computador", explica el doctor Jaime De Los Hoyos, jefe del Departamento de Informática Biomédica de Clínica Alemana.

Desde la organización de salud enfatizan que la implementación de la IA en salud debe tener siempre como objetivo principal el bienestar de las personas y el resguardo de su información clínica, por lo que todas las aplicaciones se han implementado bajo los más altos estándares de calidad y seguridad, siguiendo protocolos y recomendaciones internacionales.

Este es un contenido presentado por Clínica Alemana.