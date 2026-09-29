Ideas para crear un espacio de trabajo cómodo y funcional con IKEA
Encuentra ideas en falabella.com para crear un espacio de trabajo cómodo y funcional con escritorios IKEA, soluciones de almacenamiento, iluminación y sillas de escritorio.
Encuentra ideas en falabella.com para crear un espacio de trabajo cómodo y funcional con escritorios IKEA, soluciones de almacenamiento, iluminación y sillas de escritorio.
Trabajar, estudiar o dedicar tiempo a tus proyectos en casa puede ser más simple cuando cuentas con un lugar pensado para ti. Todas estas ideas y soluciones para crear un espacio de trabajo cómodo y funcional las puedes encontrar en falabella.com, junto a distintos escritorios IKEA para distintas rutinas, estilos y tamaños de hogar, desde rincones compactos hasta espacios que necesitan almacenamiento y una superficie amplia
Antes de elegir, piensa en las actividades que realizas a diario y en los objetos que necesitas tener cerca. Un buen escritorio no solo debe caber en el espacio disponible: también debe ayudarte a mantener el orden, moverte con comodidad y hacer que cada tarea resulte más fácil.
Si tu mesa de trabajo también funciona como espacio creativo, zona de estudio o lugar para desarrollar proyectos, prioriza una superficie amplia y soluciones de almacenamiento cercanas. Los cajones, carros auxiliares y repisas IKEA permiten aprovechar el espacio vertical y mantener a la vista únicamente lo que estás usando.
Agrupar materiales por actividad ayuda a que el ambiente cambie de función con facilidad. Así, un mismo rincón puede acompañarte durante la jornada laboral, una sesión de estudio o un momento creativo sin que el desorden se apodere de la superficie.
No necesitas una habitación exclusiva para crear un home office IKEA. Un sector del dormitorio, una esquina del living o el espacio bajo una escalera pueden transformarse en una zona cómoda para trabajar o estudiar. La clave está en medir bien y elegir muebles que se integren al ambiente sin bloquear la circulación.
Para ganar amplitud visual, elige tonalidades y materiales que conversen con el resto de la habitación. Una repisa sobre el escritorio, un módulo con ruedas y una lámpara dirigida permiten sumar funcionalidad sin recargar el espacio.
Una estación gamer necesita espacio suficiente para la pantalla, el teclado y los accesorios, además de una organización que mantenga despejada el área de juego. Entre los muebles de escritorio IKEA puedes encontrar alternativas que permiten distribuir los equipos y aprovechar mejor cada centímetro.
La iluminación también puede ayudar a definir el ambiente. Combina una luz general con puntos de luz específicos y evita reflejos directos sobre la pantalla. Para mayor comodidad, considera una de las sillas de escritorio IKEA con ajustes que se adapten a tu postura y a la altura de la mesa.
4. Un escritorio simple para mantener lo esencial a mano
Si trabajas principalmente con un notebook o buscas un rincón de estudio sencillo, un escritorio IKEA de líneas simples puede ser todo lo que necesitas. Una superficie despejada, una lámpara orientable y almacenamiento liviano ayudan a crear un lugar práctico que se integra con naturalidad al hogar.
Mantén cerca los elementos de uso frecuente y guarda el resto. Incorporar una bandeja para documentos, un organizador para lápices o una pequeña repisa evita que los accesorios ocupen toda la mesa y facilita volver a ordenar al terminar el día.
Crear un espacio de trabajo cómodo comienza por observar cómo vives y qué necesitas. Con una buena combinación de superficie, almacenamiento, iluminación y asiento, es posible transformar incluso un rincón pequeño en un lugar funcional, personal y agradable para el día a día.
Descubre escritorios IKEA y soluciones para organizar tu espacio de trabajo en Falabella.com.
Este es un contenido presentado por Julieta Guerrero.