Ideas para crear un espacio de trabajo cómodo y funcional con IKEA

Trabajar, estudiar o dedicar tiempo a tus proyectos en casa puede ser más simple cuando cuentas con un lugar pensado para ti. Todas estas ideas y soluciones para crear un espacio de trabajo cómodo y funcional las puedes encontrar en falabella.com, junto a distintos escritorios IKEA para distintas rutinas, estilos y tamaños de hogar, desde rincones compactos hasta espacios que necesitan almacenamiento y una superficie amplia

Antes de elegir, piensa en las actividades que realizas a diario y en los objetos que necesitas tener cerca. Un buen escritorio no solo debe caber en el espacio disponible: también debe ayudarte a mantener el orden, moverte con comodidad y hacer que cada tarea resulte más fácil.

1. Un escritorio multifuncional para crear, guardar y organizar

Si tu mesa de trabajo también funciona como espacio creativo, zona de estudio o lugar para desarrollar proyectos, prioriza una superficie amplia y soluciones de almacenamiento cercanas. Los cajones, carros auxiliares y repisas IKEA permiten aprovechar el espacio vertical y mantener a la vista únicamente lo que estás usando.

Agrupar materiales por actividad ayuda a que el ambiente cambie de función con facilidad. Así, un mismo rincón puede acompañarte durante la jornada laboral, una sesión de estudio o un momento creativo sin que el desorden se apodere de la superficie.

2. Soluciones que aprovechan los espacios pequeños

No necesitas una habitación exclusiva para crear un home office IKEA. Un sector del dormitorio, una esquina del living o el espacio bajo una escalera pueden transformarse en una zona cómoda para trabajar o estudiar. La clave está en medir bien y elegir muebles que se integren al ambiente sin bloquear la circulación.

Para ganar amplitud visual, elige tonalidades y materiales que conversen con el resto de la habitación. Una repisa sobre el escritorio, un módulo con ruedas y una lámpara dirigida permiten sumar funcionalidad sin recargar el espacio.





3. Un espacio gamer pensado para jugar y concentrarse

Una estación gamer necesita espacio suficiente para la pantalla, el teclado y los accesorios, además de una organización que mantenga despejada el área de juego. Entre los muebles de escritorio IKEA puedes encontrar alternativas que permiten distribuir los equipos y aprovechar mejor cada centímetro.

La iluminación también puede ayudar a definir el ambiente. Combina una luz general con puntos de luz específicos y evita reflejos directos sobre la pantalla. Para mayor comodidad, considera una de las sillas de escritorio IKEA con ajustes que se adapten a tu postura y a la altura de la mesa.

4. Un escritorio simple para mantener lo esencial a mano

Si trabajas principalmente con un notebook o buscas un rincón de estudio sencillo, un escritorio IKEA de líneas simples puede ser todo lo que necesitas. Una superficie despejada, una lámpara orientable y almacenamiento liviano ayudan a crear un lugar práctico que se integra con naturalidad al hogar.

Mantén cerca los elementos de uso frecuente y guarda el resto. Incorporar una bandeja para documentos, un organizador para lápices o una pequeña repisa evita que los accesorios ocupen toda la mesa y facilita volver a ordenar al terminar el día.





Elige una solución pensada para tu rutina

Crear un espacio de trabajo cómodo comienza por observar cómo vives y qué necesitas. Con una buena combinación de superficie, almacenamiento, iluminación y asiento, es posible transformar incluso un rincón pequeño en un lugar funcional, personal y agradable para el día a día.

Descubre escritorios IKEA y soluciones para organizar tu espacio de trabajo en Falabella.com.

Este es un contenido presentado por Julieta Guerrero.