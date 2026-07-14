La Descendencia Chilena estrena "De Cantina en Cantina" y pone al regional mexicano hecho en Chile en lo más alto

El regional mexicano hecho en Chile vive uno de sus momentos más importantes. Desde hoy, La Descendencia Chilena presenta "De Cantina en Cantina", el primer álbum junto a Universal Music Chile -y cuarto de su carrera-, una producción que confirma el gran presente de la agrupación y abre un nuevo capítulo para una banda que, en pocos años, se ha consolidado como uno de los principales referentes del género en el país.

Disponible desde hoy en todas las plataformas digitales, "De Cantina en Cantina" reúne siete canciones que invitan a recorrer historias comunes de amor, desamor, encuentros inesperados y celebraciones, inspiradas en esas experiencias que forman parte de la vida cotidiana: una conversación entre amigos, una noche de cantina, una pena de amor o la alegría de compartir en el campo chileno. Un trabajo que rescata la esencia del regional mexicano, pero la interpreta con identidad chilena, autenticidad y un sonido que ya es el sello distintivo de la banda.

Producido íntegramente por los propios integrantes de la agrupación, el álbum combina composiciones originales con nuevas versiones de clásicos como "Te Comparto" y "Cómo Te Va Mi Amor", logrando un equilibrio entre tradición y frescura que refleja la evolución artística del grupo.

La producción toma su nombre de "De Cantina en Cantina" -primer sencillo promocional-, de los autores chilenos Paulo César Morales, Félix Encina Canales y Jorge Calvo Molina, relata la historia de un hombre que conoce al amor de su vida en una cantina y, al no volver a encontrarla, inicia un recorrido por distintos lugares con la esperanza de reencontrarse con ella. Un relato cargado de romanticismo, nostalgia y ese espíritu bohemio que ha convertido al regional mexicano en un género capaz de emocionar a distintas generaciones.

El lanzamiento llega acompañado por el estreno del videolyric oficial de la canción y marca el primer gran proyecto de La Descendencia Chilena tras su incorporación a Universal Music Chile, alianza que representa un importante impulso para la proyección nacional e internacional de la agrupación.

Originarios de San Fernando, Yerko Arenas (voz y acordeón), Pedro Palominos (voz y bajo quinto), Luis Salinas (batería) y Daniel Carreño (bajo) han construido una carrera basada en la autenticidad, la cercanía con el público y un potente espectáculo en vivo que hoy los posiciona entre los nombres más relevantes del regional mexicano chileno.

Su crecimiento ha sido sostenido: superan los 8 millones de reproducciones en YouTube, registran más de 190 mil oyentes mensuales en Spotify, han compartido escenario con artistas como Los Tigres del Norte, Pedro Fernández, Los Tucanes de Tijuana, Los 2 Carnales, Carín León, el gran Tommy Rey, y ya suman dos conciertos con entradas agotadas en Gran Arena Monticello, consolidando una base de seguidores que no ha dejado de crecer.

La banda comenta

Yerko Arenas (voz y acordeón)

"Este disco nos representa por completo. Son canciones que hablan de historias reales, de esas que cualquiera puede haber vivido. Queremos que la gente las haga suyas desde la primera escucha."

Pedro Palominos (voz y bajo quinto)

"Llegar a Universal Music Chile es un sueño cumplido, pero también una gran responsabilidad. Este álbum refleja todo el trabajo que hemos realizado durante estos años y el cariño que sentimos por este género."

Luis Salinas (batería)

"Hay canciones para brindar, para enamorarse, para recordar y también para bailar. Creemos que cada persona va a encontrar una historia con la que se va a identificar."

Daniel Carreño (bajo)

"Nuestro mayor deseo es que este disco acompañe muchos momentos importantes. Si la gente lo canta y lo hace parte de sus recuerdos, sentimos que cumplimos nuestro objetivo."

El lanzamiento de "De Cantina en Cantina" tendrá muy pronto su primera gran celebración sobre el escenario. El próximo 17 de julio, La Descendencia Chilena llegará a Gran Arena Monticello con un espectáculo especialmente preparado para presentar en vivo las nuevas canciones del álbum, junto a los éxitos que han marcado su trayectoria. Será una noche donde el público podrá vivir por primera vez la fuerza de este repertorio en directo y celebrar junto a la banda el inicio de esta nueva etapa. Entradas por Ticketmaster aquí.

Con "De Cantina en Cantina", La Descendencia Chilena y Universal Music Chile reafirman su apuesta por seguir impulsando el regional mexicano hecho en Chile, demostrando que las grandes historias también pueden nacer al sur del continente y conectar con miles de personas cuando se cuentan con autenticidad, pasión y corazón.

Este es un contenido presentado por Universal Music Chile.