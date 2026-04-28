¿La mejor dupla calidad-precio? Todo lo que puedes hacer con HONOR Magic8 Lite y Pad X8b

En un mundo donde la movilidad es clave, la tecnología debe ser capaz de adaptarse a las exigencias de profesionales y creadores que buscan resultados de alta calidad sin depender de un escritorio fijo. HONOR Magic8 Lite y HONOR Pad X8b ofrecen una solución integral para quienes necesitan herramientas potentes, resistentes y capaces de mantener el ritmo de una jornada creativa intensa.

Gracias a la interfaz MagicOS, ambos dispositivos funcionan de manera coordinada, permitiendo que el flujo de trabajo no se detenga. Los usuarios pueden capturar contenido visual de alta resolución o gestionar tareas críticas en su smartphone y, de manera inmediata, visualizar o editar esos archivos en la pantalla expandida de la tablet, optimizando cada minuto de su día.

Herramientas diseñadas para el rendimiento sin límites

HONOR Magic8 Lite se posiciona como el aliado definitivo para el trabajo en terreno y la captura de datos. Su gran batería de 8.300 mAh asegura autonomía por varios días, eliminando la necesidad de buscar un cargador en medio de la jornada. Además, su diseño ultra resistente con certificaciones IP68 e IP69K garantiza que el equipo soporte desde salpicaduras hasta condiciones climáticas adversas, protegiendo siempre la información del usuario.

Por su parte, HONOR Pad X8b se transforma en el lienzo perfecto para la edición y la productividad. Su pantalla de alta resolución incorpora tecnologías de protección visual para reducir la fatiga ocular durante largas jornadas. Gracias a su diseño ultradelgado y ligero, es fácil de transportar sin añadir peso innecesario. Además, cuenta con la certificación de 5 estrellas de SGS (Suiza) en resistencia ante caídas y golpes, asegurando una protección integral de su estructura y pantalla.

Sincronización inteligente para un flujo de trabajo continuo

La ventaja de utilizar estos equipos en conjunto reside en su capacidad de respuesta. Mientras HONOR Magic8 Lite se encarga de la conectividad 5G, la navegación y la captura de imágenes de alta calidad, HONOR Pad X8b permite una visualización más amplia y una gestión de archivos más fluida.

Esta dinámica facilita que un creador de contenido pueda grabar en el smartphone y compartir de forma instantánea a la tablet para una edición precisa, o que un profesional gestione múltiples tareas en paralelo, con la confianza de contar con una autonomía líder en la industria.

Disponibilidad

HONOR Magic8 Lite y HONOR Pad X8b están disponibles en la tienda online de la marca, así como en las principales tiendas de retail y operadoras del país. Para más información sobre estos dispositivos y el ecosistema HONOR, visite www.honorstore.cl.

Este es un contenido presentado por HONOR.