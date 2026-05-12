La Reina del Reggaetón, Ivy Queen, regresa a Chile con su imponente "Pride Tour"

Una de las figuras más influyentes en la historia de la música urbana latina confirmó su esperado regreso a los escenarios chilenos.

La cita con "La Reina" será el próximo 30 de octubre en el Movistar Arena, donde el público podrá ser parte de una noche histórica marcada por el empoderamiento y los clásicos que definieron un género.

Bajo la producción de Iguana Producciones, esta visita forma parte de su gira por el Cono Sur, que también contempla presentaciones en Argentina y Perú durante octubre, consolidando el estrecho vínculo de la artista con sus fanáticos en la región.

"Chile siempre ha tenido un lugar sagrado en mi corazón"

Ivy Queen no ocultó su entusiasmo por reencontrarse con la fanaticada chilena, una de las más fieles a lo largo de su carrera:

"Chile siempre ha tenido un lugar sagrado en mi corazón. Es un público que conoce el valor del respeto y que ha vibrado con mi música desde que abrimos camino. Regresar al Movistar Arena con el 'Pride Tour' es una celebración de nuestra historia y de la fuerza de nuestra cultura. ¡Prepárense, que vamos a encender Santiago!", dijo.

Un legado que marcó la historia del reggaetón

Con más de dos décadas de trayectoria, la artista puertorriqueña ha construido un legado basado en la fuerza de su voz y en la defensa del lugar de la mujer dentro de la música urbana. Desde sus inicios en el movimiento underground de Puerto Rico junto a The Noise, logró consolidarse con himnos como "Quiero Bailar,Que Lloren,Dile" y "Te He Querido, Te He Llorado".

Su álbum Diva (2003) marcó un punto de inflexión en la expansión global del reggaetón, posicionándola como una inspiración para artistas de distintas generaciones. A lo largo de su carrera, ha sido reconocida con nominaciones al Latin GRAMMY, el Icon Award de Billboard Women in Music y su histórica incorporación al Latin Songwriters Hall of Fame.

Además, en 2024 hizo historia al llevar el reggaetón al prestigioso Carnegie Hall, consolidando aún más su impacto en la música latina.

Detalles del concierto en Santiago

El show en el Movistar Arena promete ser una noche cargada de fuerza escénica, celebrando la vigencia de una carrera que continúa expandiéndose sin perder su esencia.

Fecha: 30 de octubre de 2026.

Lugar: Movistar Arena, Santiago.

Entradas: Disponibles a través de Puntoticket.

¿Quién es Ivy Queen?

Este es un contenido presentado por Iguana Producciones.