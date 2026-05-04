La UTEM se acredita en nivel Avanzado y suma área de Investigación

En la última década, y especialmente en los últimos cinco años, la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) ha avanzado en su desarrollo institucional, consolidando su complejización con sustentabilidad académica y financiera.

En este proceso, fue acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel Avanzado hasta marzo de 2030, en todas las áreas, incluida Investigación, Creación e Innovación, que si bien es de carácter opcional, resulta altamente relevante para las universidades que buscan fortalecer su desarrollo en ciencia y tecnología.

La acreditación en dicha área, por primera vez, representa un hito muy significativo en el avance de la UTEM, al evidenciar la consolidación de capacidades académicas avanzadas y la progresiva complejización del quehacer de la universidad, que ya suma más de 44 años de historia desde su origen en el Instituto Profesional de Santiago (1981-1993) y más de 40.000 titulados.

"Este logro da cuenta no solo del fortalecimiento sostenido de la productividad científica, la formación de capital humano avanzado y la generación de conocimiento pertinente, sino también de la instalación de políticas, estructuras y mecanismos que permiten proyectar estas funciones de manera sistemática y con estándares de calidad", comentó la rectora, Marisol Durán.

La incorporación del área de Investigación en la acreditación institucional reafirma el compromiso de la universidad con un modelo de desarrollo que integra docencia, investigación y vinculación con el entorno.

Una potente producción científica

La UTEM incrementó en 1.556% sus publicaciones científicas indexadas en la última década, pasando de 25 en 2015 a más de 620 en 2025. El 82,4% se concentra en revistas Q1 o Q2 y el 65% cuenta con coautoría internacional.

Este avance se refleja en la captación de recursos: de 10 postulaciones a proyectos en 2015 se ascendió a 126 en 2024. Entre 2020 y 2024, las y los investigadores de la universidad se adjudicaron 64 proyectos ANID, por más de $1.733 millones. La investigación aplicada creció 238%, mientras que el financiamiento interno alcanzó su peak en 2023 con 33 proyectos.

El avance indiscutible en Postgrado

La UTEM consolidó su postgrado con 16 programas. El cuerpo académico creció de 105 a 399 y los claustros de 33 a 178. El programa de inserción impulsó un aumento del 84,2% de doctores en claustros doctorales.

Internacionalización del Postgrado

La universidad mantiene 116 convenios internacionales, 11 de ellos con movilidad académica en México, España, Países Bajos y Cuba.

Transferencia Tecnológica

Entre 2020 y 2024, se formalizaron 25 activos tecnológicos y se fortalecieron vínculos con actores como Fresenius Kabi, MSTECK, Ausenco y Teletón. En 2023 y 2024, la UTEM lideró el ranking SCImago en innovación a nivel nacional.

Desafíos

La UTEM proyecta fortalecer la investigación de frontera, la innovación y la transferencia tecnológica mediante un polo tecnológico articulado con el entorno. Asimismo, busca formar profesionales con foco en tecnologías emergentes, sostenibilidad y responsabilidad social, ampliando su aporte al desarrollo de líneas de investigación orientadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este es un contenido presentado por UTEM.