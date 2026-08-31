Las 6 mejores apps para descargar videos en Tecno e Infinix en 2026

Los teléfonos Tecno e Infinix están hechos para ser económicos, y eso se nota en dos aspectos que vives a diario: el almacenamiento se llena rápido y los datos vienen en paquetes que debes hacer rendir. Guardar videos para verlos después choca contra estos dos límites a la vez; con solo unos cuantos videos en máxima calidad, de repente tienes que borrar fotos para liberar espacio.

Por eso, la pregunta clave no es cuál app de descarga tiene más funciones, sino cuáles te permiten decidir cuánto espacio y cuántos datos te va a costar cada descarga. Las seis siguientes logran justo eso, empezando por Snaptube, que puedes instalar directamente desde Palm Store.

1. Snaptube

Snaptube está disponible en Palm Store, así que descargar Snaptube es tan fácil como instalar cualquier otra app en un teléfono Tecno o Infinix. Sin buscar un APK en sitios desconocidos ni dar vueltas para instalarla por fuera.

Aquí no hay planes de pago, ni periodos de prueba que caduquen, ni funciones bloqueadas hasta que te suscribas. En un plan prepago, esto importa más de lo que parece. Si ya estás cuidando tus megas, pagar una cuota mensual por la herramienta que los usa no tiene mucho sentido. Todo lo que hace la app está disponible en su versión gratuita, y sigue siendo así tanto si bajas dos videos al mes como veinte por semana.

Nadie te pedirá una tarjeta, por lo que tampoco hay suscripciones que se renueven a escondidas.

Snaptube ofrece una gran variedad de resoluciones, desde 144p hasta 4K, e incluso 8K si el video original lo incluye. En una red lenta o inestable, esta variedad lo es todo. Elige la resolución más baja y el archivo se descargará en segundos sin gastar casi nada de tu paquete de datos, ideal para un video que solo verás en el autobús. Cuando llegues a casa con Wi-Fi, puedes volver a descargar el mismo video en máxima calidad y conservar esa versión. Con el audio pasa lo mismo: desde 128kbps para algo que solo escucharás una vez, hasta 320kbps para la música que quieres guardar.

Cuando el espacio escasea, el primer impulso suele ser borrar fotos. Snaptube incluye un pequeño limpiador de memoria que elimina primero los archivos basura y los datos residuales, lo que casi siempre libera espacio suficiente para seguir usándolo sin tocar nada importante. Es una función sencilla, pero es justo lo que un teléfono de estas características necesita.

Para instalarla solo necesitas dos permisos, almacenamiento y red, y nada más allá de eso. Para evitar imitaciones, descarga siempre el Snaptube original desde el sitio oficial.

2. VidMate

VidMate te ofrece una lista de opciones de calidad inusualmente amplia, y cuando tienes una conexión lenta, esa variedad es justo lo que necesitas. Puedes bajar varios niveles por debajo de lo que el sitio ofrece por defecto y aun así obtener algo que se ve perfectamente bien, evitando que una sola descarga te consuma toda la tarde y la mitad de tus datos móviles. Es compatible con hasta 1080p en la gama más alta y exporta en MP4 o MP3, lo que te permite extraer solo el audio de un clip cuando la imagen no es lo importante.

Lleva mucho tiempo en el mercado y todavía seguía recibiendo actualizaciones a lo largo de 2026. Hay dos cosas que debes saber antes de instalarla: se descarga desde el sitio web del propio desarrollador en lugar de una tienda de aplicaciones, así que revisa la dirección con cuidado, y la versión gratuita incluye una cantidad considerable de publicidad, incluyendo anuncios a pantalla completa entre una acción y otra.

3. Video Downloader HD - Vidow

Vidow te muestra la opción de elegir la resolución en pantalla justo antes de iniciar la descarga, en vez de esconderla dentro de un menú de ajustes. Ese orden parece algo sin importancia hasta que te toca esperar a que termine una descarga en un teléfono casi lleno y luego descubres que el archivo pesa el triple de lo que esperabas. Elegir la calidad primero y descargar después elimina por completo esa molestia, algo muy valioso cuando el espacio libre se mide en unos pocos cientos de megabytes.

Puedes instalarla directamente desde Google Play, así que no hace falta realizar ninguna instalación externa. Admite hasta 1080p, asegura ser compatible con una larga lista de sitios web y cuenta con tantas descargas que acumula un historial de reseñas bastante sólido. La versión gratuita muestra anuncios, y existe una versión de pago para eliminarlos y desbloquear las descargas por lotes.

4. HD Video Downloader

Esta aplicación se apoya en un navegador integrado. Navegas dentro de la propia app y, cuando encuentras algo que vale la pena guardar, lo detecta ahí mismo, por lo que te olvidas del proceso de copiar el enlace y cambiar de aplicación. Eso te ahorra tiempo real cuando estás explorando un feed con rapidez y no quieres romper tu ritmo alternando entre dos apps.

Está disponible en Google Play y su calidad máxima ronda los 1080p, con MP4 como formato de salida habitual. Siendo honestos sobre el resto: su puntuación en la tienda está bastante por debajo de las demás opciones de esta lista, los anuncios son una queja frecuente y las actualizaciones no han sido especialmente constantes. Resulta útil como una segunda alternativa cuando otra app no logra procesar un enlace, pero no tanto como tu aplicación principal para todos los días.

5. Hitube

Hitube funciona tanto como página web como aplicación para Android, y en un teléfono que siempre anda corto de espacio, la opción web es la que vale la pena conocer. Abre la página en cualquier navegador que ya tengas, pega un enlace y guarda el archivo. No se instala nada, así que la propia herramienta nunca ocupa el espacio que estás intentando cuidar.

Cubre las principales redes sociales, no requiere crearse una cuenta y es compatible con 1080p. Si decides instalar la versión para Android, esta añade descargas por lotes y reanudación automática tras interrupciones, lo cual viene genial si tu conexión se corta a cada rato. De cualquier forma, estás eligiendo entre dos versiones de la misma herramienta y no entre dos herramientas distintas.

6. Video Grabber

Video Grabber funciona desde el navegador y rinde igual en una computadora portátil que en un teléfono, lo que la convierte en una alternativa muy sensata cuando a tu celular ya no le queda absolutamente nada de espacio. Guarda el archivo en una computadora, decide después si vale la pena conservarlo y pasa al móvil únicamente los que quieras. De este modo, tu teléfono nunca se llena mientras te decides.

Es compatible con una gran variedad de sitios de video, descarga en 1080p y ofrece varios formatos, incluido MP3 si solo quieres el audio. Lo único a tener en cuenta es la publicidad: la página promociona con bastante insistencia el software de pago para computadora del desarrollador, así que lee bien los botones antes de hacer clic.

Cómo elegir una opción para un teléfono que siempre está casi lleno

¿Tu mayor problema es la falta de espacio? Snaptube junto con su limpiador de caché es la opción que más espacio deja libre, y la versión web de Hitube ni siquiera ocupa almacenamiento en tu teléfono. ¿Tienes que cuidar mucho tus datos móviles? Empieza descargando en la resolución más baja que se vea aceptable y vuelve a descargar el video más tarde con Wi-Fi, algo que resulta facilísimo gracias a la variedad de opciones de Snaptube. ¿Prefieres no instalar nada nuevo? Tanto Video Grabber como la página web de Hitube funcionan directo desde el navegador. Sin embargo, para la mayoría de los usuarios de Tecno o Infinix, la instalación desde la tienda y la variedad de calidades disponibles hacen que Snaptube sea la mejor opción para empezar.

Este es un contenido presentado por Snaptube.