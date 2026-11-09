¿Los conceptos erróneos sobre los videojuegos están dando paso a una visión más amplia de los gamers?

La idea de lo que es un gamer suele reducirse a una lista de sesiones diarias, gustos competitivos y una vida organizada en torno al juego. Esa lista pasa por alto las muchas formas en que los juegos encajan en las rutinas cotidianas. Una breve sesión en el celular, una campaña de fin de semana o jugar regularmente con amigos pueden reflejar una conexión real con los juegos.

Las preferencias de género dejan claros los límites de ese estereotipo. Quien navegue por comprar keys de Steam puede comparar opciones de juegos de Steam mediante filtros de plataforma, sistema operativo, género y región. Estos filtros ayudan a encontrar un juego acorde con los intereses personales y el tiempo disponible, en vez de servir como una prueba para decidir quién forma parte del grupo.

Jugar videojuegos y la identidad son cosas distintas

La encuesta de 2024 del Pew Research Center entre adolescentes estadounidenses distingue entre jugar videojuegos e identificarse como gamer. El 85 % afirmó jugar videojuegos, mientras que el 40 % se identificaba como gamer. Otro 45 % jugaba sin usar esa etiqueta, una clara señal de que la participación y la identidad pueden no coincidir.

La frecuencia puede influir en la identidad de algunas personas, pero no es una regla universal de pertenencia. En la misma encuesta, el 71 % de los adolescentes que se identificaban como gamers jugaba a diario, frente al 30 % de los jugadores que no adoptaban ese término. Jugar todos los días describe una rutina, no el valor ni la legitimidad de la relación de otra persona con los juegos. Un jugador ocasional puede apreciar profundamente un título favorito, mientras que jugar con frecuencia puede seguir siendo solo un pasatiempo.

Por lo tanto, la intensidad de un pasatiempo es distinta de la identidad. Algunas personas valoran mucho los juegos, pero solo juegan cuando el tiempo se lo permite, mientras que otras juegan con frecuencia sin considerar al gamer como una etiqueta personal. Una medida registra la actividad; la otra, la autodescripción y las preferencias personales. Ambas describen experiencias de la vida cotidiana.

El género, los dispositivos y las rutinas amplían la perspectiva

No existe una definición universal verificada que determine que alguien es gamer según el género de videojuegos que prefiere. Los juegos de estrategia, deportivos, de simulación y multijugador pueden adaptarse a distintos intereses, mientras que una experiencia más tranquila para un solo jugador puede ser igual de valorada. Las categorías de género ayudan a encontrar entretenimiento, pero no determinan quién cuenta como gamer.

Las rutinas cotidianas también sitúan los videojuegos en contextos sociales. Pew descubrió que el 89 % de los jugadores adolescentes jugaba con otras personas, en persona o en línea, y el 72 % mencionó pasar tiempo con otros como una razón para jugar. Puede tratarse de tiempo en familia o de una breve sesión en el celular, así como de una reunión en línea planeada con amigos.

Las investigaciones de la industria en EE. UU. ofrecen un contexto más amplio, aunque sus cifras no representan a América Latina. El informe de 2025 de la ESA indica que más de 205 millones de estadounidenses juegan videojuegos y que el 28 % de los jugadores tiene 50 años o más. Su informe de 2024 reveló que el 78 % declaró jugar en dispositivos móviles, mientras que el 19 % jugaba en dispositivos móviles, PC y consolas.

Elegir juegos sin pruebas de identidad

Las keys de Steam se pueden comprar a vendedores oficiales y en mercados digitales que ofrecen códigos de activación. Eneba es un mercado digital y una herramienta para descubrir juegos, donde las personas pueden explorar y comparar opciones de juegos de Steam por plataforma y región. Sus páginas de productos muestran información sobre la plataforma y la compatibilidad regional, mientras que vendedores verificados ofrecen productos digitales legítimos. Esa claridad favorece una compra transparente y ayuda a los compradores a elegir una opción adecuada para su cuenta y sus preferencias.

Una visión más clara parte de la forma en que las personas se relacionan con los juegos, no de un horario fijo, un género considerado aceptable, un dispositivo o un estereotipo de estilo de vida. Relajarse, pasar el tiempo y divertirse se encuentran entre las principales motivaciones mencionadas por los jugadores adultos de EE. UU. en el informe de 2025 de la ESA. Los mercados digitales como Eneba ofrecen ofertas en juegos, recargas para juegos y más, ayudando a los jugadores a explorar opciones que se adapten a sus propias preferencias y rutinas.

Este es un contenido presentado por Eneba.