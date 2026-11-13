Manuel Turizo regresa a Chile con dos shows y estrena el álbum "Apambichao Vol. 2"

El cantante colombiano Manuel Turizo volverá a Chile en diciembre con dos presentaciones, en el marco de la promoción de "Apambichao Vol. 2", su nuevo álbum de estudio, y tras un año marcado por su participación en entregas de premios internacionales.

Un disco tropical con J Balvin, Grupo Firme y Kapo

La nueva producción reúne diez canciones de espíritu tropical y festivo, pensadas para el baile, que combinan merengue, salsa, afro, reguetón y música regional mexicana. Con esta entrega, Turizo da continuidad a "Apambichao", el primer volumen que publicó en abril de 2026 como un homenaje a sus raíces y a la identidad cultural de Colombia.

Entre las colaboraciones e interpretaciones del álbum destacan:

"Como Fuera": el tema que abre el disco es la primera colaboración entre Turizo y J Balvin . Su videoclip fue grabado en Nueva York bajo la dirección de Jaimes Bastidas Films.

el tema que abre el disco es la primera colaboración entre Turizo y . Su videoclip fue grabado en Nueva York bajo la dirección de Jaimes Bastidas Films. Regional mexicano: "Las Bailábamos Juntos", junto a Grupo Firme , y "Pa' Besarte", con Oscar Maydon .

"Las Bailábamos Juntos", junto a , y "Pa' Besarte", con . Urbano: "Cogiendo Pareja", junto a Kapo , y "Yoyo", con el dúo Zaider y Hamilton .

"Cogiendo Pareja", junto a , y "Yoyo", con el dúo . En solitario: temas de corte romántico como "Infieles,I Love TT,Qué Loco,Son Señales/Algo Así" y "Más Yo".

Con este lanzamiento, el artista explora diversos ritmos latinos sin dejar de lado el pop urbano que lo caracteriza. Según su equipo, el álbum ha tenido una buena recepción en plataformas como Spotify y Apple Music, donde se ha posicionado en los principales listados de reproducción globales.

"Apambichao Vol. 2" ya está disponible en plataformas digitales.

Sus conciertos en Chile

Como parte de su agenda, Manuel Turizo se presentará el 7 de diciembre en el Gran Arena Monticello y el 8 de diciembre en el festival Vibra Fest, con un espectáculo renovado para el cierre de temporada.

Las entradas para Vibra Fest están disponibles aquí.

Sobre Manuel Turizo

Nacido en Montería, Colombia, Manuel Turizo es uno de los artistas latinos más destacados y prolíficos de la actualidad. Se dio a conocer internacionalmente con "Una Lady Como Tú" y desde entonces ha acumulado miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. Su voz de barítono y la mezcla del pop urbano con géneros como la bachata, el merengue, el afro y el regional mexicano lo han llevado a los listados de Billboard y Spotify Global con éxitos como "La Bachata" y "El Merengue" (junto a Marshmello). Además, suma múltiples discos de platino, giras mundiales con entradas agotadas y el respaldo de la crítica y de sus pares.

Este es un contenido presentado por Iguana.