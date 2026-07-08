Marcelo Salas se suma a Club Easy Pro para buscar a los maestros más pro de Chile

Hace algunos días comenzaron las especulaciones sobre el futuro de Marcelo "El Matador" Salas. Hoy el misterio llegó a su fin: el histórico goleador chileno se incorpora a Club Easy PRO, la comunidad creada por Easy para acompañar y premiar a quienes hacen posible miles de proyectos en todo Chile.

No se trata de un club de fútbol, sino de una comunidad que reúne a maestros constructores, electricistas, gásfiters, carpinteros, jardineros y especialistas de distintos oficios. Una comunidad que reconoce a quienes hacen la diferencia por su profesionalismo, experiencia y compromiso: los verdaderos PRO.

Como nuevo fichaje de Club Easy PRO, Marcelo Salas tendrá una misión muy especial: convocar a los maestros más PRO de Chile para que sean parte de esta comunidad. Un llamado dirigido a quienes cuidan cada detalle, cumplen con los plazos y hacen del trabajo bien hecho su sello.

Quienes se inscriban podrán acceder a un programa con cuatro categorías —PRO, Plata, Oro y Black— donde, mientras más compras, más subes de nivel y mayores beneficios obtienes.

Entre ellos se incluyen descuentos exclusivos en Easy, Paris, Jumbo, Santa Isabel y Jumbo Prime; despachos por $1 al mes; caja preferencial; atención especializada; capacitaciones presenciales y online; y muchas otras ventajas pensadas para apoyar el trabajo diario.

Si eres un maestro PRO, ¡te está buscando el Matador! La invitación es a ser parte de Club Easy PRO.

Y esto recién comienza. Muy pronto llegarán los Precios Matador, con ofertas exclusivas y por tiempo limitado para quienes formen parte del club.

Porque, al igual que en el fútbol, el éxito no depende solo del talento. También se logra con apoyo, disciplina, constancia y compromiso. Esos son justamente los atributos que Club Easy PRO y Marcelo Salas quieren destacar en miles de maestros de Chile.

Si eres PRO, tienes que estar en el Club del Matador. Inscríbete gratis en clubeasypro.cl.

Este es un contenido presentado por Easy.