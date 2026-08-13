McDonald’s Chile se consolida por tercer año consecutivo como líder en talento en la industria de comida rápida

Arcos Dorados, la franquicia que opera McDonald's en Chile, fue reconocida por tercer año consecutivo como la empresa líder de la categoría Comida Rápida en Merco Talento 2026, monitor que reconoce a las organizaciones con mayor capacidad para atraer, desarrollar y fidelizar talento. En esta edición, la compañía alcanzó el puesto 51 del ranking general.

La medición considera distintas dimensiones vinculadas a la gestión de personas, entre ellas el desarrollo profesional, la promoción interna, la conciliación entre la vida laboral y personal, la igualdad de oportunidades y la reputación de los líderes.

Este resultado refleja la cultura centrada en las personas que impulsa Arcos Dorados y su compromiso con la generación de empleo formal y de calidad, especialmente para las nuevas generaciones. Actualmente, 13.000 colaboradores forman parte de Arcos Dorados y sus franquicias en Chile, y el 52,3% tiene entre 18 y 24 años.

"Ser reconocidos nuevamente como líderes en nuestra categoría refleja una forma de hacer las cosas: poner a las personas en el centro y generar oportunidades reales para aprender, desarrollarse y crecer. Sabemos que el primer empleo puede marcar el inicio de una trayectoria, y nuestro compromiso es acompañar a las nuevas generaciones en ese camino", señaló Pablo Díaz, director general de Arcos Dorados Chile.

Oportunidades para aprender, crecer y construir futuro

El desarrollo de las personas es parte fundamental de la cultura de Arcos Dorados. A través de iniciativas como MCampus Comunidad, McDonald's vio en mí, Becamos tus Estudios y Becamos tu Pasión, la compañía entrega herramientas para fortalecer habilidades, impulsar el crecimiento profesional y acompañar las distintas trayectorias de sus colaboradores.

Con este nuevo reconocimiento, Arcos Dorados Chile reafirma su compromiso con una cultura que busca que cada primer empleo sea de calidad y pueda convertirse en una oportunidad para aprender, crecer y construir futuro.

Este es un contenido presentado por McDonald's.