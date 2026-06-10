McDonald’s sube 21 posiciones en Marcas Ciudadanas de CADEM y mantiene el liderazgo en Comida Rápida

McDonald's, marca operada por Arcos Dorados en Chile y otros 20 países de Latinoamérica y el Caribe, forma parte de las 100 marcas más valoradas del país, reflejando la confianza construida con millones de personas a través de una propuesta centrada en la calidad, la cercanía y el desarrollo de iniciativas que generan un impacto positivo en las comunidades.

El estudio Marcas Ciudadanas, elaborado semestralmente por CADEM, evalúa más de 350 marcas presentes en Chile a partir de tres dimensiones: relevancia, presencia positiva y aporte a la sociedad. En esta edición, McDonald’s también destacó en atributos como marca memorable, innovación y apoyo a causas sociales, alcanzando el puesto 14 en este último indicador.

"Desde 2022, McDonald’s se mantiene como la marca líder de la categoría Comida Rápida en Marcas Ciudadanas. Este semestre, además, registró un importante avance en el ranking general. El resultado refleja una combinación de relevancia cotidiana, cercanía con las personas y reconocimiento de iniciativas que generan valor para la sociedad", señaló Montserrat Copaja, gerente de Estudios Cuantitativos de CADEM.

A través de su estrategia socioambiental Receta del Futuro, Arcos Dorados impulsa programas de empleo joven, iniciativas de inclusión, fomento lector y acciones ambientales orientadas a generar oportunidades para las personas y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades.

Para Pablo Díaz, director general de Arcos Dorados Chile, este reconocimiento refleja el vínculo que la marca ha construido con las personas a lo largo del tiempo: "Este avance de 21 posiciones refleja la confianza que millones de personas depositan en nuestra marca y el compromiso de nuestros equipos en todo Chile. Nos motiva a seguir fortaleciendo la experiencia de nuestros clientes y a continuar impulsando iniciativas que generen un impacto positivo en las comunidades".

Este reconocimiento reafirma el compromiso de McDonald's de seguir construyendo una marca cercana, relevante y con un impacto positivo para millones de personas en Chile.

Este es un contenido presentado por McDonald's.