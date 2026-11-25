McDonald's se ubicó en el puesto 71 del ranking Marcas Ciudadanas de CADEM correspondiente al segundo semestre de 2026, estudio que evalúa la percepción de las personas sobre más de 400 marcas presentes en el país.

Con este resultado, la marca operada por Arcos Dorados en Chile avanzó 13 lugares respecto de la medición anterior y acumuló un alza de 34 posiciones en el ranking general durante 2026.

Además, McDonald's mantuvo el primer lugar en la categoría Comida Rápida por novena medición consecutiva.

El estudio, que CADEM elabora cada semestre, considera variables como la relevancia de las marcas, su presencia positiva y su aporte a la sociedad.

"Alcanzar esta posición y mantener el liderazgo en nuestra categoría refleja la confianza que miles de personas depositan en nuestra marca. Este reconocimiento nos impulsa a seguir fortaleciendo la experiencia que entregamos cada día y a continuar generando oportunidades e iniciativas con impacto positivo para las personas y las comunidades donde estamos presentes", señaló Pablo Díaz, director general de Arcos Dorados Chile.

Estrategia socioambiental

Según la compañía, a través de su estrategia socioambiental Receta del Futuro, Arcos Dorados impulsa iniciativas vinculadas al empleo joven, la inclusión, el desarrollo de las comunidades y el cuidado del medioambiente.

Este es un contenido presentado por Arcos Dorados.