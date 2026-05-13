McDonald's y Copachi renuevan alianza para seguir impulsando el deporte paralímpico chileno

Arcos Dorados, la franquicia que opera McDonald's en Chile, y el Comité Paralímpico de Chile (Copachi) renovaron su acuerdo de colaboración con el objetivo de continuar promoviendo el deporte paralímpico, la inclusión y el desarrollo de deportistas de alto rendimiento en el país.

La renovación de esta alianza reafirma el trabajo conjunto que ambas organizaciones han impulsado desde 2024 para apoyar el crecimiento del deporte paralímpico y generar más oportunidades para los deportistas chilenos.

"Estamos muy orgullosos de seguir fortaleciendo esta alianza con COPACHI, que refleja nuestro compromiso con el deporte desde hace más de una década en Chile, así como con la inclusión y el desarrollo del deporte paralímpico en el país. Queremos continuar acompañando a los deportistas en sus desafíos y seguir generando espacios que inspiren a más personas a través del deporte", señaló Pablo Díaz, director general de Arcos Dorados Chile.

Por su parte, Sebastián Villavicencio, presidente de Copachi, destacó la importancia de mantener alianzas que contribuyan al desarrollo de los deportistas paralímpicos.

"El apoyo del mundo privado es fundamental para seguir fortaleciendo el deporte paralímpico chileno y entregar más herramientas a nuestros deportistas para enfrentar sus procesos de entrenamiento y competencia. Esta alianza con Arcos Dorados nos ha permitido continuar impulsando nuevas oportunidades para quienes representan a Chile", sostuvo.

Durante la actividad, además, se presentó al paratriatleta chileno Benjamín Bobadilla, quien actualmente cuenta con el apoyo del franquiciado de Arcos Dorados Chile-McDonald's, Andrés Larraín, para impulsar su carrera deportiva.

Bobadilla compite en la modalidad de paratriatlón y recientemente ha obtenido destacados resultados en competencias nacionales e internacionales, entre ellos el primer lugar en la Copa Mundo San Pedro de la Paz 2025 y en el Paratriatlón Sudamericano Santiago 2025. Además, uno de sus principales objetivos deportivos es representar a Chile en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

En la instancia, Copachi también puso a disposición del deportista el apoyo logístico del organismo para sus entrenamientos y próximos desafíos competitivos, fortaleciendo así el acompañamiento a su proceso deportivo.

La renovación de esta alianza forma parte del compromiso de Arcos Dorados por promover iniciativas vinculadas al deporte, la inclusión y el desarrollo de las comunidades a través de su estrategia socioambiental Receta del Futuro.

Este es un contenido presentado por McDonald's.