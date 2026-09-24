Mejores casas de apuestas online en Chile 2026: top 10 con bonos reales en CLP

Las casas de apuestas en Chile son plataformas donde se realizan apuestas sobre resultados deportivos en línea. En 2026 el mercado creció con operadores que ofrecen bonos en pesos chilenos y cobertura local e internacional. Estas son las mejores casas de apuestas Chile, con datos reales para ayudarte a elegir.

Las mejores casas de apuestas deportivas Chile en 2026:

SapphireBet: 59 métodos de pago, bono hasta $1.600.601 CLP Ivibet: 35+ deportes y bono Copa Mundial 2026 FairPari: Fair GAMES exclusivos y bono hasta $1.624.188 CLP Jugabet: Patrocinador de Colo-Colo, 300 giros gratis Granawin: Doble licencia y bono cripto 200% AlfCasino: Desde 2018, cashback diario 15% Spinarium: Wagering x15, bono hasta $6.160.000 CLP Brazino777: Sistema Booster +125%, depósito mínimo $3.000 CLP BizzoCasino: Bono escalonado y Prize Drops €2.000.000/mes Mostbet: Desde 2009, 40+ deportes y 15.170+ juegos

Top 10 casas de apuestas en Chile 2026

SapphireBet: 59 métodos de pago y bono en cuatro depósitos

SapphireBet lanzó en 2025 con 59 métodos de pago para Chile y un índice de seguridad de 8,3/10 verificado por Casino.Guru. El bono de bienvenida acumula hasta $1.600.601 CLP + 150 FS en cuatro depósitos.

Campo Detalle Licencia Anjouan Island: ALSI-202505019-FI1 Bono de bienvenida Hasta $1.600.601 CLP + 150 FS (4 depósitos, wagering x35) Mercados Casino en vivo: ruleta europea, americana, lightning, blackjack, baccarat Métodos de pago Mercado Pago, WebPay, MACH, Khipu, Google Pay, Apple Pay, BTC, USDT y más (59 total) Velocidad de retiro Variable según método

Pros:

59 métodos para Chile: Mercado Pago, MACH, Khipu, Google Pay y Apple Pay

Bono hasta $1.600.601 CLP + 150 FS con wagering x35

Seguridad independiente verificada: 8,3/10 por Casino.Guru

Casino en vivo con ruleta lightning, blackjack y baccarat

Contras:

Catálogo de 3.000+ juegos, menor que otras plataformas del listado

App iOS solo como PWA, sin versión nativa en el App Store

Ivibet: 35+ deportes, Cash Out y bono exclusivo Copa Mundial 2026

Ivibet cubre 35+ deportes con Cash Out en tiempo real y un bono exclusivo para la Copa Mundial 2026: 100% hasta $180.000 CLP más freebets escalables. Los retiros se procesan en 24 a 48 horas.

Campo Detalle Licencia Internacional Bono casino 100% hasta $90.000 CLP + 120 FS (wagering x40) Bono deportivo 100% hasta $180.000 CLP + freebet hasta $27.000 CLP (wagering x5) Mercados 35+ deportes · Cash Out · eSports: CS2, Dota 2, LoL, StarCraft II, Overwatch, FIFA Métodos de pago Visa, Mastercard, WebPay, Skrill, Neteller, AstroPay, BTC, ETH, USDT y más Velocidad de retiro 24 a 48 horas

Pros:

Bono Copa Mundial 2026: 100% hasta $180.000 CLP + freebets escalables

35+ deportes con Cash Out y torneos con premios hasta $1.000.000 CLP

eSports: CS2, Dota 2, LoL, StarCraft II, Overwatch y FIFA

App nativa para iOS y Android

Contras:

Bono de casino inferior al de otras casas de apuestas del listado

Retiro máximo mensual de aproximadamente $5.000 USD

FairPari: juegos exclusivos Fair GAMES y código sin fecha de vencimiento

FairPari opera desde 2021 con licencia de Curaçao y ofrece la sección Fair GAMES con títulos exclusivos como Marble Live. El código VRSCL no caduca y el bono casino llega a $1.624.188 CLP + 150 FS en cuatro depósitos.

Campo Detalle Licencia Curaçao: OGL/2024/1143/0865 Bono casino Hasta $1.624.188 CLP + 150 FS (4 depósitos, wagering x35, 7 días) Bono deportivo 100% hasta $101.500 CLP (wagering x5, mín. 3 eventos, cuota ≥1,40) Mercados Fútbol, tenis, baloncesto, eSports · 60 freebets Aviator cada domingo Métodos de pago WebPay, MACH, BinancePay, Skrill, Neteller, transferencia bancaria, 39 criptomonedas Velocidad de retiro Chat en vivo 24/7 en español; email +24 horas

Pros:

Juegos Fair GAMES exclusivos (Marble Live) no disponibles en otros operadores

Código VRSCL sin fecha de caducidad, activable cuando quieras

Bono hasta $1.624.188 CLP + 150 FS con wagering x35

60 freebets de Aviator cada domingo

Contras:

No acepta tarjetas de crédito como método de depósito

El soporte por email puede tardar más de 24 horas

Jugabet: patrocinador oficial de Colo-Colo y 300 giros gratis

Jugabet patrocina al Colo-Colo y al Club Universidad de Chile, con Marcelo Salas como embajador. El paquete de bienvenida en 5 depósitos suma 275% + 300 FS hasta $1.500.000 CLP.

Campo Detalle Licencia Internacional Bono de bienvenida 275% + 300 FS · hasta $1.500.000 CLP (5 depósitos, wagering x35) Mercados Fútbol (Primera División Chile, Copa Libertadores), deportes nacionales e internacionales Métodos de pago Mercado Pago, WebPay, Khipu, MACH, Tenpo, Visa, Mastercard, Google Pay, BinancePay, USDT, Bitcoin Velocidad de retiro Variable según método

Pros:

Patrocinador oficial de Colo-Colo y Universidad de Chile; embajador: Marcelo Salas

275% + 300 FS hasta $1.500.000 CLP en 5 depósitos

8.000+ juegos con exclusivos JugaBet Games y VIP de 4 niveles

Acepta Mercado Pago; app para iOS y Android

Contras:

Operador no identificado claramente en los Términos y Condiciones

Intervalo de 7 días entre depósitos retrasa la activación del bono

Granawin: doble licencia y doble certificación RNG

Granawin opera con doble licencia (Curaçao GCB y Kahnawake) y certifica su RNG con iTech Labs y GLI. Cifrado TLS 1.3 más protección Cloudflare completan su propuesta de seguridad.

Campo Detalle Licencia Curaçao GCB: OGL/2024/590/0758 + Kahnawake Gaming Commission Bono estándar 100% hasta $100.000 CLP + 120 FS (wagering x40) Bono cripto 200% hasta $450.000 CLP Seguridad TLS 1.3 + Cloudflare · RNG: iTech Labs + GLI Métodos de pago Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, BTC, ETH, USDT, LTC, XRP, DOGE, transferencia bancaria Velocidad de retiro Variable según método

Pros:

Doble licencia: Curaçao GCB (OGL/2024/590/0758) + Kahnawake Gaming Commission

Doble certificación RNG independiente: iTech Labs y GLI

Cifrado TLS 1.3 + Cloudflare activo

Bono cripto del 200% hasta $450.000 CLP

Contras:

Sin aplicación móvil nativa; solo navegador web optimizado

No acepta Mercado Pago

AlfCasino: desde 2018 con cashback diario 15% y bono cripto hasta $2.640.000 CLP

AlfCasino, activo desde 2018, tiene cashback diario del 15% hasta $400.000 CLP y bono cripto de 3.000 USDT (~$2.640.000 CLP).

Campo Detalle Licencia Anjouan: ALSI-202411077-FI2 Bono casino 100% hasta $500.000 CLP + 200 FS (wagering x35, 10 días) Bono deportivo 100% hasta $100.000 CLP (wagering x6, 30 días) Bono cripto 200% hasta 3.000 USDT (~$2.640.000 CLP, wagering x40) Cashback 15% diario hasta $400.000 CLP Deportes Casino, deportes y eSports: 12.000+ juegos Métodos de pago Visa, Mastercard, Revolut, Skrill, Neteller, AstroPay, BTC, USDT y más Velocidad de retiro Variable según método

Pros:

Operador activo desde 2018

Bono cripto 200% hasta 3.000 USDT (~$2.640.000 CLP)

Cashback diario 15% hasta $400.000 CLP sin condiciones adicionales

12.000+ juegos: casino, deportes y eSports en una sola plataforma

Contras:

Sin aplicación nativa; solo navegador móvil

Depósitos con Skrill o Neteller no califican para bonos

Spinarium: wagering x15 y el mayor bono del listado

Spinarium ofrece 650% en cuatro depósitos, hasta $6.160.000 CLP + 285 FS con wagering x15 (muy por debajo del x35 a x40 estándar). Sus juegos propios usan Provably Fair.

Campo Detalle Licencia Anjouan: ALSI-202411034-FI1 Bono de bienvenida 650% · hasta $6.160.000 CLP + 285 FS (4 depósitos, wagering x15, 7 días) Certificación iTech Labs RNG + Provably Fair en juegos propios Torneos activos Lucky Races (3 Oaks), Drops & Wins (Pragmatic, €2.500.000/mes), Spin Express (€1.000.000/año) Métodos de pago Tarjetas, criptomonedas y métodos locales (verificar en caja) App Web App (PWA) Velocidad de retiro Variable según método

Pros:

Bono total más alto del listado: $6.160.000 CLP + 285 FS

Wagering x15, muy inferior al estándar x35 a x40 del mercado

Juegos con verificación Provably Fair en tiempo real

Torneos activos: Drops & Wins (€2.500.000/mes) y Spin Express (€1.000.000/año)

Contras:

App solo como Web App (PWA), sin versión nativa en tiendas oficiales

Métodos de pago locales para Chile no publicados en el sitio

Brazino777: Booster +125% en combinadas y depósito mínimo $3.000 CLP

El sistema Booster premia cada evento en combinadas: desde +3% con cuatro eventos hasta +125% con 25. Con mínimo de $3.000 CLP y Mercado Pago, es una de las plataformas más accesibles.

Campo Detalle Licencia Anjouan: ALSI-202410045-FI2 Bono de bienvenida Hasta $600.000 CLP (3 depósitos, wagering x25) Sistema Booster +3% (4 eventos) → +125% (25 eventos) en apuestas combinadas Deportes Fútbol, tenis, baloncesto, MMA, eSports, hockey, críquet + apuestas en vivo Métodos de pago Mercado Pago, AstroPay, transferencia bancaria, criptomonedas Depósito mínimo $3.000 CLP Velocidad de retiro Variable según método

Pros:

Sistema Booster: más eventos en la combinada, mayor bonificación

Depósito mínimo de $3.000 CLP

Cashback semanal hasta 12% y Booster lunes hasta 100%

Sportsbook completo con fútbol, MMA, eSports y apuestas en vivo

Contras:

Bono máximo total ($600.000 CLP), más bajo que el de la mayoría del listado

Live casino, crash y deportes virtuales no computan para el wagering

BizzoCasino: bono escalonado y Prize Drops €2.000.000 mensuales

El bono del primer depósito escala con el monto: desde 50% + 50 FS ($10.000 CLP) hasta 125% + 125 FS + Bonus Game (desde $250.000 CLP).

Campo Detalle Licencia Curaçao: 8048/JAZ2017-067 Bono 1.er depósito 50% a 125% · hasta $1.250.000 CLP + 125 FS (wagering x40) Bono cripto 200% hasta $450.000 CLP Prize Drops Pragmatic Play €2.000.000/mes · BGaming: 12.000 premios activos Deportes Sportsbook y apuestas en vivo Métodos de pago WebPay Plus, Visa, Mastercard, MACH, Banco de Chile, Santander, BICE, USDT, Bitcoin App iOS y Android Velocidad de retiro Variable según método

Pros:

Bono escalonado: mayor depósito = mayor oferta de bienvenida

Bono cripto 200% hasta $450.000 CLP + reload jueves 50% hasta $180.000 CLP

Prize Drops Pragmatic Play (€2.000.000/mes) y BGaming (12.000 premios)

App nativa iOS y Android; 10 FS gratis por instalar la aplicación

Contras:

Wagering x40, superior al de la mayoría del listado

125 FS se entregan a razón de 25 FS por día, no de forma inmediata

Mostbet: desde 2009 con 40+ deportes y 15.170+ juegos

Fundado en 2009, Mostbet cubre la Primera División Chile con streaming en vivo, Cash Out y 15.170+ juegos. El primer depósito tiene cinco variantes de bono: casino, deportes, cripto y más.

Campo Detalle Licencia Internacional Bono 1.er depósito 5 variantes a elegir · hasta $260.000 CLP + 250 FS (wagering x40) Deportes 40+ disciplinas · Primera División Chile + Copa Chile · eSports: CS2, Dota 2, LoL, Valorant Casino en vivo 1.276+ mesas · 17 proveedores (Evolution, Ezugi, Pragmatic Play Live) · crupiers en español Métodos de pago BinancePay, WebPay, BancoEstado, Santander, CrediChile, AstroPay, Bybit, BTC, USDT, ETH App iOS y Android Velocidad de retiro Cripto rápido; métodos bancarios locales variable

Pros:

Operador más antiguo del listado: activo desde 2009

40+ deportes con cobertura local (Primera División, Copa Chile) y streaming en vivo

15.170+ juegos, 1.276+ mesas en vivo con zona VIP y crupiers en español

Programa de lealtad de 10 niveles (Rookie → Leyenda); depósito mínimo $1.200 CLP

Contras:

No acepta Mercado Pago

Bono casino máximo ($260.000 CLP) menor al de otras casas de apuestas del listado

Mercados deportivos en las casas de apuestas deportivas Chile

Las casas de apuestas deportivas en Chile cubren una amplia variedad de disciplinas con mercados específicos para cada una.

Fútbol

El fútbol concentra la mayor actividad. Los operadores cubren la Primera División, Copa Chile, La Liga, Serie A, Bundesliga, Premier League, Champions League y Copa Libertadores. Mercados disponibles: resultado (1X2), hándicap europeo y asiático, Over/Under, ambos equipos marcan, tarjetas, córners, primer goleador y marcador exacto.

Baloncesto

La cobertura incluye NBA, EuroLeague y FIBA. Mercados más usados: resultado, hándicap por puntos, total de puntos, resultado por cuarto y primer anotador.

Boxeo, MMA y UFC

Se cubren UFC, Bellator y ONE Championship. Mercados habituales: ganador del combate, método de victoria (KO, TKO, decisión), round de finalización y duración total.

Voleibol

Disponible con cobertura de Liga de Naciones y Campeonato Mundial. Mercados: resultado, hándicap de sets, total de puntos y resultado por set.

Béisbol

Cobertura de MLB y Liga Japonesa (NPB). Mercados: moneyline, run line, total de carreras y resultado por entradas.

Automovilismo

Fórmula 1, MotoGP y NASCAR disponibles. Para F1: ganador de carrera, podio, pole position, vuelta rápida y duelo entre compañeros de equipo.

Tipos de apuestas en las casas de apuestas en Chile

Las mejores casas de apuestas online en Chile ofrecen una variedad amplia de formatos. Los principales son:

Apuesta simple: una sola selección. El formato más básico para comenzar.

una sola selección. El formato más básico para comenzar. Apuesta combinada: varias selecciones; todas deben acertar, pero las cuotas se multiplican.

varias selecciones; todas deben acertar, pero las cuotas se multiplican. Hándicap: el operador otorga ventaja virtual a un equipo; europeo o asiático según la plataforma.

el operador otorga ventaja virtual a un equipo; europeo o asiático según la plataforma. Prematch: se registra antes del inicio del evento con cuotas fijas.

se registra antes del inicio del evento con cuotas fijas. Marcador exacto: se predice el resultado final con precisión de goles; cuotas más altas.

se predice el resultado final con precisión de goles; cuotas más altas. Primera parte / Resultado final: cubre el marcador al descanso y el resultado definitivo en una selección.

cubre el marcador al descanso y el resultado definitivo en una selección. Doble oportunidad: cubre dos de los tres resultados posibles (1X, X2, 12), reduciendo el riesgo.

cubre dos de los tres resultados posibles (1X, X2, 12), reduciendo el riesgo. Apuesta 1X2: la forma clásica en fútbol: local, empate o visitante.

la forma clásica en fútbol: local, empate o visitante. Córners: total de saques de esquina como Over/Under o resultado exacto.

total de saques de esquina como Over/Under o resultado exacto. Primer gol: qué equipo o jugador marcará primero.

qué equipo o jugador marcará primero. Hándicap asiático: elimina el empate fraccionando las líneas; popular entre apostadores avanzados.

elimina el empate fraccionando las líneas; popular entre apostadores avanzados. Over/Under: si el total de goles o puntos supera o queda por debajo de la línea del operador.

Funciones adicionales en las casas de apuestas deportivas Chile

Apuestas en vivo

Las apuestas en vivo permiten seleccionar mientras el evento está en curso. Las cuotas se actualizan en tiempo real, lo que genera los mercados más dinámicos. Popular en fútbol, tenis y baloncesto. Mostbet, Ivibet y Brazino777 la tienen bien desarrollada.

Streaming en vivo

Mostbet ofrece streaming tras el primer depósito. Permite combinar seguimiento en directo con apuestas en tiempo real desde la misma plataforma, sin retransmisiones externas.

Aplicaciones móviles

Ivibet, FairPari, Jugabet, BizzoCasino y Mostbet ofrecen apps nativas para iOS y Android; Brazino777 tiene APK para Android. SapphireBet dispone de PWA. AlfCasino y Granawin operan mediante web móvil optimizada.

Las cuotas en las casas de apuestas en Chile

Las cuotas cumplen dos funciones: reflejan la probabilidad estimada de un evento y determinan el pago al jugador si acierta.

Existen tres formatos:

Cuotas decimales: el formato predominante en Chile y América Latina. Una cuota de 2,50 sobre $10.000 CLP devuelve $25.000 CLP (ganancia neta $15.000 CLP). Las más intuitivas para el apostador latinoamericano.

el formato predominante en Chile y América Latina. Una cuota de 2,50 sobre $10.000 CLP devuelve $25.000 CLP (ganancia neta $15.000 CLP). Las más intuitivas para el apostador latinoamericano. Cuotas fraccionarias: habituales en el mercado británico, poco comunes en Chile. 3/1 significa ganar tres unidades por cada unidad apostada.

habituales en el mercado británico, poco comunes en Chile. 3/1 significa ganar tres unidades por cada unidad apostada. Cuotas americanas: usadas en EE.UU. Un valor positivo (+150) indica lo que se gana con $100; uno negativo (-150), lo que hay que apostar para ganar $100.

Las cuotas incluyen siempre un margen comercial (vigorish) que garantiza la rentabilidad del operador. Comparar cuotas entre dos o tres plataformas antes de apostar marca diferencia en el largo plazo.

Bonos y promociones en casas de apuestas online

Antes de reclamar cualquier oferta, conviene revisar los términos y condiciones, especialmente el wagering y su plazo. Un bono grande con wagering x40 puede resultar más difícil de liberar que una oferta menor con x15.

Los tipos más comunes en las mejores casas de apuestas online son:

Bono de bienvenida: porcentaje del primer depósito añadido al saldo. Es el más frecuente.

porcentaje del primer depósito añadido al saldo. Es el más frecuente. Bono sin depósito: giros o crédito de apuesta al registrarse, sin depositar.

giros o crédito de apuesta al registrarse, sin depositar. Freebets: monto fijo para apostar sin arriesgar fondos propios. FairPari entrega 60 cada domingo.

monto fijo para apostar sin arriesgar fondos propios. FairPari entrega 60 cada domingo. Apuestas sin riesgo: reembolso de la primera apuesta perdedora. Disponible en Mostbet.

reembolso de la primera apuesta perdedora. Disponible en Mostbet. Cuotas mejoradas: el operador eleva las cuotas de un evento específico.

el operador eleva las cuotas de un evento específico. Bonos en combinadas: bonificación por acumular selecciones. El Booster de Brazino777 llega al +125%.

bonificación por acumular selecciones. El Booster de Brazino777 llega al +125%. Cashback: devolución de pérdidas durante un período. AlfCasino ofrece 15% diario hasta $400.000 CLP.

devolución de pérdidas durante un período. AlfCasino ofrece 15% diario hasta $400.000 CLP. Promociones especiales: vinculadas a Copa Libertadores, Champions League o torneos mundiales.

Cómo apostar en Chile: guía paso a paso

Registro: ingresa tus datos (nombre, correo, contraseña y moneda CLP) y acepta los términos y condiciones. Verificación: ten tu documento de identidad con antecedentes en regla a mano para agilizar el proceso antes del primer retiro. Depósito: selecciona tu método (WebPay, Mercado Pago, cripto o transferencia bancaria) y el saldo aparecerá casi de inmediato. Selección del evento: navega por el sportsbook y elige el deporte y el partido que quieres apostar. Selección del mercado: elige el tipo de apuesta: 1X2, Over/Under, hándicap u otro mercado disponible. Registro de la apuesta: ingresa el monto, revisa la cuota y confirma. No podrá modificarse salvo que el operador ofrezca Cash Out. Seguimiento y retiro: sigue el evento con streaming si está disponible y solicita el retiro una vez ganada la apuesta.

Métodos de pago en casas de apuestas Chile

Las casas de apuestas en Chile ofrecen una variedad de métodos locales e internacionales:

Transferencia bancaria: Falabella, Itaú, Security, Santander y BancoEstado son los más aceptados.

Falabella, Itaú, Security, Santander y BancoEstado son los más aceptados. Tarjetas Visa y Mastercard: disponibles en casi todas las plataformas. Redcompra permite operar sin crédito.

disponibles en casi todas las plataformas. Redcompra permite operar sin crédito. MACH y Khipu: soluciones digitales diseñadas para el mercado chileno.

soluciones digitales diseñadas para el mercado chileno. WebPay: pasarela bancaria electrónica directa, muy utilizada en Chile.

pasarela bancaria electrónica directa, muy utilizada en Chile. Servipag, Sencillito y Lider: alternativas para quienes prefieren efectivo o puntos presenciales.

alternativas para quienes prefieren efectivo o puntos presenciales. Billeteras electrónicas: PayPal, Neteller y Skrill en plataformas que las aceptan.

PayPal, Neteller y Skrill en plataformas que las aceptan. Criptomonedas: Bitcoin, USDT, Ethereum y más en la mayoría de operadores.

Bitcoin, USDT, Ethereum y más en la mayoría de operadores. Google Pay y Apple Pay: disponibles en SapphireBet entre otras plataformas.

El método de depósito no siempre coincide con el de retiro. Lee siempre las condiciones antes de operar.

Límites de depósito y retiro

Cada operador establece sus propios límites según el método de pago. Mostbet fija mínimos desde $1.200 CLP (BinancePay) y $2.500 CLP para métodos bancarios locales, con máximos de $300.000 CLP por transacción. Ivibet tiene un retiro máximo mensual de aproximadamente $5.000 USD. Brazino777 acepta depósitos desde $3.000 CLP.

Los límites de retiro también son independientes: se requiere un saldo mínimo para solicitar el reembolso. Toda esta información está en los Términos de Uso, la sección de pagos o el acuerdo de juego del operador. Algunos operadores permiten al jugador fijar límites personales de depósito como herramienta de control del gasto.

Cómo elegir la mejor casa de apuestas en Chile

¿Cuáles son las mejores casas de apuestas para el mercado chileno en 2026? Estos son los factores a considerar al comparar los operadores:

Licencia y seguridad. Una licencia activa garantiza controles externos. Granawin opera con doble licencia (Curaçao GCB + Kahnawake), el respaldo regulatorio más sólido del listado.

Variedad de deportes. Las mejores casas de apuestas deportivas van más allá del fútbol. Mostbet ofrece 40+; Ivibet, 35+ con Cash Out.

Competitividad de cuotas. Las mejores casas de apuestas en Chile tienen márgenes bajos. Existen comparadores de cuotas que facilitan la elección entre plataformas.

Wagering del bono. Spinarium aplica x15; la mayoría del mercado exige x35 a x40. Un wagering bajo libera el bono con menos rollover.

Métodos de pago locales. Las mejores casas de apuestas online aceptan WebPay, Mercado Pago, MACH y Khipu. SapphireBet lidera con 59 métodos.

Velocidad de retiro. Ivibet resuelve en 24 a 48 horas, el referente más claro del listado.

Opiniones de usuarios chilenos. Aportan contexto real sobre soporte y funcionamiento.

App disponible. Ivibet, Jugabet, BizzoCasino y Mostbet tienen apps nativas para iOS y Android.

Aplicaciones móviles en las mejores casas de apuestas online Chile

El acceso móvil es clave en las mejores casas de apuestas online chile de 2026. Seis operadores del listado ofrecen apps nativas descargables:

Ivibet: iOS y Android, sportsbook completo y casino en vivo

iOS y Android, sportsbook completo y casino en vivo FairPari: iOS y Android, soporte en español 24/7

iOS y Android, soporte en español 24/7 Jugabet: iOS y Android, 8.000+ juegos y sportsbook

iOS y Android, 8.000+ juegos y sportsbook Brazino777: APK para Android; iOS mediante navegador optimizado

APK para Android; iOS mediante navegador optimizado BizzoCasino: iOS y Android; 10 FS gratis por instalar la app

iOS y Android; 10 FS gratis por instalar la app Mostbet: iOS y Android, 40+ deportes y 15.170+ juegos

SapphireBet ofrece PWA sin necesidad de descarga. AlfCasino y Granawin operan mediante web móvil optimizada.

Las apps incluyen notificaciones en tiempo real, gestión de límites, retiros rápidos y ofertas exclusivas para usuarios móviles.

Tributación de las ganancias en Chile

Actualmente no existe un impuesto automático sobre las ganancias de apuestas en línea para personas naturales. Sin embargo, si las ganancias son recurrentes y significativas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) puede considerarlas renta imponible conforme a las leyes vigentes, y deberían declararse en la renta anual. Las normas varían según el monto, la frecuencia y la naturaleza de los ingresos. Ante ganancias de carácter significativo, se recomienda consultar con un asesor tributario.

Regulación de las apuestas deportivas en Chile

Las apuestas deportivas en Chile están en proceso de regularización. Ciertos aspectos del juego de azar están regulados (los casinos físicos operan bajo la Ley N.º 19.995 de 2005), pero el sector online aún no tiene un marco legal específico aprobado.

Cronología regulatoria:

2018: Inicio de debates legislativos sobre plataformas online en el Congreso.

Inicio de debates legislativos sobre plataformas online en el Congreso. 2021: Presentación de proyecto de ley para un marco regulatorio específico.

Presentación de proyecto de ley para un marco regulatorio específico. 2023: Avance en la discusión con medidas sobre licencias, impuestos y protección al jugador.

Avance en la discusión con medidas sobre licencias, impuestos y protección al jugador. 2025: Se esperaba la primera ley específica sobre apuestas deportivas online.

Mientras avanza la regulación, los jugadores chilenos pueden acceder a plataformas con licencias internacionales activas (Curaçao, Anjouan, Kahnawake) dentro del marco de las leyes vigentes.

Juego responsable

El juego de azar requiere control y autoconocimiento. Las casas de apuestas online en Chile del listado ofrecen herramientas de juego responsable:

Límites de depósito y gasto: monto máximo diario, semanal o mensual que la plataforma no permite superar.

monto máximo diario, semanal o mensual que la plataforma no permite superar. Autoexclusión: bloqueo de la cuenta por tiempo determinado o indefinido. No reversible de inmediato.

bloqueo de la cuenta por tiempo determinado o indefinido. No reversible de inmediato. Descansos temporales (time outs): pausas programadas para jugadores que detectan un patrón de juego excesivo.

Si el juego está afectando tu bienestar, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) ofrece orientación gratuita. Apuesta siempre dentro de tus posibilidades y usa las herramientas de control de cada plataforma.

Preguntas frecuentes

¿Son legales las apuestas online en Chile?

El sector opera bajo un marco legal que actualmente está en proceso de reforma. No existe una ley específica que prohíba las apuestas en línea, por lo que los jugadores en Chile pueden utilizar casas de apuestas internacionales.

¿Dónde es más seguro apostar?

Los operadores más seguros combinan licencias verificables, cifrado SSL y certificación RNG independiente. Granawin tiene doble licencia y doble certificación RNG. AlfCasino opera desde 2018 bajo licencia de Anjouan.

¿Qué tipos de apuestas son los más populares en Chile?

El fútbol lidera con 1X2, Over/Under y hándicap. Las combinadas y las apuestas en vivo también son muy utilizadas, con cobertura simultánea de eventos locales e internacionales.

¿Qué deportes están ganando popularidad en el mercado chileno?

Tenis, baloncesto, Fórmula 1 y eSports (CS2, Dota 2, LoL) muestran crecimiento sostenido. El MMA y la UFC registran mayor actividad en eventos de alto perfil.

¿Puedo apostar en pesos chilenos?

Sí. Todos los operadores del listado aceptan CLP. Mostbet tiene depósito mínimo desde $1.200 CLP vía BinancePay. WebPay, MACH y transferencias bancarias son los métodos más directos sin conversión de divisa.

Este es un contenido presentado por Casinos.