Mejores casas de apuestas online en Chile 2026: top 10 con bonos reales en CLP

Las casas de apuestas en Chile son plataformas donde se realizan apuestas sobre resultados deportivos en línea. En 2026 el mercado creció con operadores que ofrecen bonos en pesos chilenos y cobertura local e internacional. Estas son las mejores casas de apuestas Chile, con datos reales para ayudarte a elegir.
Las mejores casas de apuestas deportivas Chile en 2026:
SapphireBet lanzó en 2025 con 59 métodos de pago para Chile y un índice de seguridad de 8,3/10 verificado por Casino.Guru. El bono de bienvenida acumula hasta $1.600.601 CLP + 150 FS en cuatro depósitos.
|Campo
|Detalle
|Licencia
|Anjouan Island: ALSI-202505019-FI1
|Bono de bienvenida
|Hasta $1.600.601 CLP + 150 FS (4 depósitos, wagering x35)
|Mercados
|Casino en vivo: ruleta europea, americana, lightning, blackjack, baccarat
|Métodos de pago
|Mercado Pago, WebPay, MACH, Khipu, Google Pay, Apple Pay, BTC, USDT y más (59 total)
|Velocidad de retiro
|Variable según método
Pros:
Contras:
Ivibet cubre 35+ deportes con Cash Out en tiempo real y un bono exclusivo para la Copa Mundial 2026: 100% hasta $180.000 CLP más freebets escalables. Los retiros se procesan en 24 a 48 horas.
|Campo
|Detalle
|Licencia
|Internacional
|Bono casino
|100% hasta $90.000 CLP + 120 FS (wagering x40)
|Bono deportivo
|100% hasta $180.000 CLP + freebet hasta $27.000 CLP (wagering x5)
|Mercados
|35+ deportes · Cash Out · eSports: CS2, Dota 2, LoL, StarCraft II, Overwatch, FIFA
|Métodos de pago
|Visa, Mastercard, WebPay, Skrill, Neteller, AstroPay, BTC, ETH, USDT y más
|Velocidad de retiro
|24 a 48 horas
Pros:
Contras:
FairPari opera desde 2021 con licencia de Curaçao y ofrece la sección Fair GAMES con títulos exclusivos como Marble Live. El código VRSCL no caduca y el bono casino llega a $1.624.188 CLP + 150 FS en cuatro depósitos.
|Campo
|Detalle
|Licencia
|Curaçao: OGL/2024/1143/0865
|Bono casino
|Hasta $1.624.188 CLP + 150 FS (4 depósitos, wagering x35, 7 días)
|Bono deportivo
|100% hasta $101.500 CLP (wagering x5, mín. 3 eventos, cuota ≥1,40)
|Mercados
|Fútbol, tenis, baloncesto, eSports · 60 freebets Aviator cada domingo
|Métodos de pago
|WebPay, MACH, BinancePay, Skrill, Neteller, transferencia bancaria, 39 criptomonedas
|Velocidad de retiro
|Chat en vivo 24/7 en español; email +24 horas
Pros:
Contras:
Jugabet patrocina al Colo-Colo y al Club Universidad de Chile, con Marcelo Salas como embajador. El paquete de bienvenida en 5 depósitos suma 275% + 300 FS hasta $1.500.000 CLP.
|Campo
|Detalle
|Licencia
|Internacional
|Bono de bienvenida
|275% + 300 FS · hasta $1.500.000 CLP (5 depósitos, wagering x35)
|Mercados
|Fútbol (Primera División Chile, Copa Libertadores), deportes nacionales e internacionales
|Métodos de pago
|Mercado Pago, WebPay, Khipu, MACH, Tenpo, Visa, Mastercard, Google Pay, BinancePay, USDT, Bitcoin
|Velocidad de retiro
|Variable según método
Pros:
Contras:
Granawin opera con doble licencia (Curaçao GCB y Kahnawake) y certifica su RNG con iTech Labs y GLI. Cifrado TLS 1.3 más protección Cloudflare completan su propuesta de seguridad.
|Campo
|Detalle
|Licencia
|Curaçao GCB: OGL/2024/590/0758 + Kahnawake Gaming Commission
|Bono estándar
|100% hasta $100.000 CLP + 120 FS (wagering x40)
|Bono cripto
|200% hasta $450.000 CLP
|Seguridad
|TLS 1.3 + Cloudflare · RNG: iTech Labs + GLI
|Métodos de pago
|Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, BTC, ETH, USDT, LTC, XRP, DOGE, transferencia bancaria
|Velocidad de retiro
|Variable según método
Pros:
Contras:
AlfCasino, activo desde 2018, tiene cashback diario del 15% hasta $400.000 CLP y bono cripto de 3.000 USDT (~$2.640.000 CLP).
|Campo
|Detalle
|Licencia
|Anjouan: ALSI-202411077-FI2
|Bono casino
|100% hasta $500.000 CLP + 200 FS (wagering x35, 10 días)
|Bono deportivo
|100% hasta $100.000 CLP (wagering x6, 30 días)
|Bono cripto
|200% hasta 3.000 USDT (~$2.640.000 CLP, wagering x40)
|Cashback
|15% diario hasta $400.000 CLP
|Deportes
|Casino, deportes y eSports: 12.000+ juegos
|Métodos de pago
|Visa, Mastercard, Revolut, Skrill, Neteller, AstroPay, BTC, USDT y más
|Velocidad de retiro
|Variable según método
Pros:
Contras:
Spinarium ofrece 650% en cuatro depósitos, hasta $6.160.000 CLP + 285 FS con wagering x15 (muy por debajo del x35 a x40 estándar). Sus juegos propios usan Provably Fair.
|Campo
|Detalle
|Licencia
|Anjouan: ALSI-202411034-FI1
|Bono de bienvenida
|650% · hasta $6.160.000 CLP + 285 FS (4 depósitos, wagering x15, 7 días)
|Certificación
|iTech Labs RNG + Provably Fair en juegos propios
|Torneos activos
|Lucky Races (3 Oaks), Drops & Wins (Pragmatic, €2.500.000/mes), Spin Express (€1.000.000/año)
|Métodos de pago
|Tarjetas, criptomonedas y métodos locales (verificar en caja)
|App
|Web App (PWA)
|Velocidad de retiro
|Variable según método
Pros:
Contras:
El sistema Booster premia cada evento en combinadas: desde +3% con cuatro eventos hasta +125% con 25. Con mínimo de $3.000 CLP y Mercado Pago, es una de las plataformas más accesibles.
|Campo
|Detalle
|Licencia
|Anjouan: ALSI-202410045-FI2
|Bono de bienvenida
|Hasta $600.000 CLP (3 depósitos, wagering x25)
|Sistema Booster
|+3% (4 eventos) → +125% (25 eventos) en apuestas combinadas
|Deportes
|Fútbol, tenis, baloncesto, MMA, eSports, hockey, críquet + apuestas en vivo
|Métodos de pago
|Mercado Pago, AstroPay, transferencia bancaria, criptomonedas
|Depósito mínimo
|$3.000 CLP
|Velocidad de retiro
|Variable según método
Pros:
Contras:
El bono del primer depósito escala con el monto: desde 50% + 50 FS ($10.000 CLP) hasta 125% + 125 FS + Bonus Game (desde $250.000 CLP).
|Campo
|Detalle
|Licencia
|Curaçao: 8048/JAZ2017-067
|Bono 1.er depósito
|50% a 125% · hasta $1.250.000 CLP + 125 FS (wagering x40)
|Bono cripto
|200% hasta $450.000 CLP
|Prize Drops
|Pragmatic Play €2.000.000/mes · BGaming: 12.000 premios activos
|Deportes
|Sportsbook y apuestas en vivo
|Métodos de pago
|WebPay Plus, Visa, Mastercard, MACH, Banco de Chile, Santander, BICE, USDT, Bitcoin
|App
|iOS y Android
|Velocidad de retiro
|Variable según método
Pros:
Contras:
Fundado en 2009, Mostbet cubre la Primera División Chile con streaming en vivo, Cash Out y 15.170+ juegos. El primer depósito tiene cinco variantes de bono: casino, deportes, cripto y más.
|Campo
|Detalle
|Licencia
|Internacional
|Bono 1.er depósito
|5 variantes a elegir · hasta $260.000 CLP + 250 FS (wagering x40)
|Deportes
|40+ disciplinas · Primera División Chile + Copa Chile · eSports: CS2, Dota 2, LoL, Valorant
|Casino en vivo
|1.276+ mesas · 17 proveedores (Evolution, Ezugi, Pragmatic Play Live) · crupiers en español
|Métodos de pago
|BinancePay, WebPay, BancoEstado, Santander, CrediChile, AstroPay, Bybit, BTC, USDT, ETH
|App
|iOS y Android
|Velocidad de retiro
|Cripto rápido; métodos bancarios locales variable
Pros:
Contras:
Las casas de apuestas deportivas en Chile cubren una amplia variedad de disciplinas con mercados específicos para cada una.
El fútbol concentra la mayor actividad. Los operadores cubren la Primera División, Copa Chile, La Liga, Serie A, Bundesliga, Premier League, Champions League y Copa Libertadores. Mercados disponibles: resultado (1X2), hándicap europeo y asiático, Over/Under, ambos equipos marcan, tarjetas, córners, primer goleador y marcador exacto.
La cobertura incluye NBA, EuroLeague y FIBA. Mercados más usados: resultado, hándicap por puntos, total de puntos, resultado por cuarto y primer anotador.
Se cubren UFC, Bellator y ONE Championship. Mercados habituales: ganador del combate, método de victoria (KO, TKO, decisión), round de finalización y duración total.
Disponible con cobertura de Liga de Naciones y Campeonato Mundial. Mercados: resultado, hándicap de sets, total de puntos y resultado por set.
Cobertura de MLB y Liga Japonesa (NPB). Mercados: moneyline, run line, total de carreras y resultado por entradas.
Fórmula 1, MotoGP y NASCAR disponibles. Para F1: ganador de carrera, podio, pole position, vuelta rápida y duelo entre compañeros de equipo.
Las mejores casas de apuestas online en Chile ofrecen una variedad amplia de formatos. Los principales son:
Las apuestas en vivo permiten seleccionar mientras el evento está en curso. Las cuotas se actualizan en tiempo real, lo que genera los mercados más dinámicos. Popular en fútbol, tenis y baloncesto. Mostbet, Ivibet y Brazino777 la tienen bien desarrollada.
Mostbet ofrece streaming tras el primer depósito. Permite combinar seguimiento en directo con apuestas en tiempo real desde la misma plataforma, sin retransmisiones externas.
Ivibet, FairPari, Jugabet, BizzoCasino y Mostbet ofrecen apps nativas para iOS y Android; Brazino777 tiene APK para Android. SapphireBet dispone de PWA. AlfCasino y Granawin operan mediante web móvil optimizada.
Las cuotas cumplen dos funciones: reflejan la probabilidad estimada de un evento y determinan el pago al jugador si acierta.
Existen tres formatos:
Las cuotas incluyen siempre un margen comercial (vigorish) que garantiza la rentabilidad del operador. Comparar cuotas entre dos o tres plataformas antes de apostar marca diferencia en el largo plazo.
Antes de reclamar cualquier oferta, conviene revisar los términos y condiciones, especialmente el wagering y su plazo. Un bono grande con wagering x40 puede resultar más difícil de liberar que una oferta menor con x15.
Los tipos más comunes en las mejores casas de apuestas online son:
Las casas de apuestas en Chile ofrecen una variedad de métodos locales e internacionales:
El método de depósito no siempre coincide con el de retiro. Lee siempre las condiciones antes de operar.
Cada operador establece sus propios límites según el método de pago. Mostbet fija mínimos desde $1.200 CLP (BinancePay) y $2.500 CLP para métodos bancarios locales, con máximos de $300.000 CLP por transacción. Ivibet tiene un retiro máximo mensual de aproximadamente $5.000 USD. Brazino777 acepta depósitos desde $3.000 CLP.
Los límites de retiro también son independientes: se requiere un saldo mínimo para solicitar el reembolso. Toda esta información está en los Términos de Uso, la sección de pagos o el acuerdo de juego del operador. Algunos operadores permiten al jugador fijar límites personales de depósito como herramienta de control del gasto.
¿Cuáles son las mejores casas de apuestas para el mercado chileno en 2026? Estos son los factores a considerar al comparar los operadores:
Licencia y seguridad. Una licencia activa garantiza controles externos. Granawin opera con doble licencia (Curaçao GCB + Kahnawake), el respaldo regulatorio más sólido del listado.
Variedad de deportes. Las mejores casas de apuestas deportivas van más allá del fútbol. Mostbet ofrece 40+; Ivibet, 35+ con Cash Out.
Competitividad de cuotas. Las mejores casas de apuestas en Chile tienen márgenes bajos. Existen comparadores de cuotas que facilitan la elección entre plataformas.
Wagering del bono. Spinarium aplica x15; la mayoría del mercado exige x35 a x40. Un wagering bajo libera el bono con menos rollover.
Métodos de pago locales. Las mejores casas de apuestas online aceptan WebPay, Mercado Pago, MACH y Khipu. SapphireBet lidera con 59 métodos.
Velocidad de retiro. Ivibet resuelve en 24 a 48 horas, el referente más claro del listado.
Opiniones de usuarios chilenos. Aportan contexto real sobre soporte y funcionamiento.
App disponible. Ivibet, Jugabet, BizzoCasino y Mostbet tienen apps nativas para iOS y Android.
El acceso móvil es clave en las mejores casas de apuestas online chile de 2026. Seis operadores del listado ofrecen apps nativas descargables:
SapphireBet ofrece PWA sin necesidad de descarga. AlfCasino y Granawin operan mediante web móvil optimizada.
Las apps incluyen notificaciones en tiempo real, gestión de límites, retiros rápidos y ofertas exclusivas para usuarios móviles.
Actualmente no existe un impuesto automático sobre las ganancias de apuestas en línea para personas naturales. Sin embargo, si las ganancias son recurrentes y significativas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) puede considerarlas renta imponible conforme a las leyes vigentes, y deberían declararse en la renta anual. Las normas varían según el monto, la frecuencia y la naturaleza de los ingresos. Ante ganancias de carácter significativo, se recomienda consultar con un asesor tributario.
Las apuestas deportivas en Chile están en proceso de regularización. Ciertos aspectos del juego de azar están regulados (los casinos físicos operan bajo la Ley N.º 19.995 de 2005), pero el sector online aún no tiene un marco legal específico aprobado.
Cronología regulatoria:
Mientras avanza la regulación, los jugadores chilenos pueden acceder a plataformas con licencias internacionales activas (Curaçao, Anjouan, Kahnawake) dentro del marco de las leyes vigentes.
El juego de azar requiere control y autoconocimiento. Las casas de apuestas online en Chile del listado ofrecen herramientas de juego responsable:
Si el juego está afectando tu bienestar, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) ofrece orientación gratuita. Apuesta siempre dentro de tus posibilidades y usa las herramientas de control de cada plataforma.
El sector opera bajo un marco legal que actualmente está en proceso de reforma. No existe una ley específica que prohíba las apuestas en línea, por lo que los jugadores en Chile pueden utilizar casas de apuestas internacionales.
Los operadores más seguros combinan licencias verificables, cifrado SSL y certificación RNG independiente. Granawin tiene doble licencia y doble certificación RNG. AlfCasino opera desde 2018 bajo licencia de Anjouan.
El fútbol lidera con 1X2, Over/Under y hándicap. Las combinadas y las apuestas en vivo también son muy utilizadas, con cobertura simultánea de eventos locales e internacionales.
Tenis, baloncesto, Fórmula 1 y eSports (CS2, Dota 2, LoL) muestran crecimiento sostenido. El MMA y la UFC registran mayor actividad en eventos de alto perfil.
Sí. Todos los operadores del listado aceptan CLP. Mostbet tiene depósito mínimo desde $1.200 CLP vía BinancePay. WebPay, MACH y transferencias bancarias son los métodos más directos sin conversión de divisa.
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