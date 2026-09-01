MOK anuncia su expansión al mercado ecuatoriano

La compañía internacional especializada en plataforma SaaS de servicios masivos toma la decisión de ingresar a Ecuador y alcanza los 16 países entre América Latina y Europa. La expansión a Ecuador llega en un momento de recuperación de la economía ecuatoriana y abre nuevas oportunidades a las soluciones que MOK ha desarrollado junto a las principales: aseguradoras, bancos, retailers, financieras, brokers, telcos y otros actores del mercado, bajo su modelo B2B2C de marca blanca.

Una década de expansión sostenida

El movimiento no llega desde cero, es parte de un plan de expansión que inició el 2022. Entonces, MOK operaba en Chile, Perú y Colombia, y ese mismo año entró a México mediante la adquisición de una firma local de asistencia. Desde entonces sumó Brasil, distintos mercados de Centroamérica y el salto a Europa con España, Portugal y Francia.

Este crecimiento viene respaldado por cifras concretas: la empresa gestiona más de 40 millones de clientes finales, para más de 300 empresas de primer nivel con las que tiene alianzas, en un formato white label y servicios 24/7. La meta declarada es alcanzar unos 100 millones de clientes finales hacia 2030.

MOK anuncia su expansión a Ecuador

La llegada a Ecuador viene a completar el mapa sudamericano de MOK. Hasta ahora, la compañía operaba en Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Centroamérica. Con esta incorporación, su presencia geográfica suma 16 países entre América Latina y Europa.

MOK replica el modelo B2B2C de marca blanca, soportado a través de su plataforma SaaS, pensada para entregar la mejor experiencia a los clientes de sus sponsors, en la solicitud de servicios. MOK mantiene alianzas con los principales líderes en aseguradoras, bancos, retailers, financieras, brokers y telcos de la región.

¿Por qué MOK se ha expandido a Ecuador?

Ecuador cerró el año 2025 con una economía en recuperación. El Producto Interno Bruto del país creció 3,7%, según el Banco Central del Ecuador, dejando atrás la recesión del año anterior. El repunte estuvo impulsado por las exportaciones y la inversión. Lo cual representa una tremenda oportunidad para MOK, para implementar sus modelos de negocios, a través de productos simples y accesibles, distribución digital y resolución rápida de servicios para construir confianza.

Este es un contenido presentado por MOK.