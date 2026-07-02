Motor Clásica 2026 debutará con una exhibición de más de 300 vehículos clásicos

Los amantes de los vehículos clásicos y de colección ya tienen una cita agendada. El próximo 3 y 4 de octubre, el Club Hípico de Santiago será el escenario de Motor Clásica 2026, el primer gran encuentro del patrimonio automotriz del país, que reunirá a más de 300 automóviles, motocicletas y vehículos históricos en una exhibición dedicada a rescatar la historia y evolución de la industria automotriz.

La muestra contará con ejemplares provenientes de países con una importante tradición automovilística, como Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y Japón, además de una destacada participación de museos y clubes especializados de todo Chile, que exhibirán parte de las colecciones patrimoniales más relevantes del país.

Uno de los principales atractivos será el Concurso de Elegancia Motor Clásica Chile 2026, que premiará la excelencia en conservación, originalidad e historia de los vehículos participantes. En total se entregarán 49 reconocimientos, culminando con la elección del Best of Show, el máximo galardón del certamen. La evaluación estará a cargo de un jurado compuesto por especialistas nacionales e internacionales vinculados a la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA).

Además de la exhibición, Motor Clásica 2026 ofrecerá actividades para toda la familia, experiencias interactivas y espacios orientados a acercar al público a la historia del automóvil y la cultura del coleccionismo, consolidándose como uno de los eventos más importantes dedicados al patrimonio automotriz en Chile.

Las entradas ya están disponibles a través de Puntoticket.com. Los clientes de Banco Scotiabank y Shell podrán acceder a un 20% de descuento, beneficio válido hasta agotar el stock destinado para la promoción.

Este es un contenido presentado por Motor Clásica.