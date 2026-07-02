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Motor Clásica 2026 debutará con una exhibición de más de 300 vehículos clásicos

Publicado:
| Periodista Digital:

Más de 300 automóviles, motocicletas y vehículos históricos serán parte del evento, que se realizará el 3 y 4 de octubre en el Club Hípico de Santiago e incluirá exhibiciones, actividades familiares y el Concurso de Elegancia Motor Clásica Chile 2026.

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Los amantes de los vehículos clásicos y de colección ya tienen una cita agendada. El próximo 3 y 4 de octubre, el Club Hípico de Santiago será el escenario de Motor Clásica 2026, el primer gran encuentro del patrimonio automotriz del país, que reunirá a más de 300 automóviles, motocicletas y vehículos históricos en una exhibición dedicada a rescatar la historia y evolución de la industria automotriz.

La muestra contará con ejemplares provenientes de países con una importante tradición automovilística, como Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y Japón, además de una destacada participación de museos y clubes especializados de todo Chile, que exhibirán parte de las colecciones patrimoniales más relevantes del país.

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Uno de los principales atractivos será el Concurso de Elegancia Motor Clásica Chile 2026, que premiará la excelencia en conservación, originalidad e historia de los vehículos participantes. En total se entregarán 49 reconocimientos, culminando con la elección del Best of Show, el máximo galardón del certamen. La evaluación estará a cargo de un jurado compuesto por especialistas nacionales e internacionales vinculados a la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA).

Además de la exhibición, Motor Clásica 2026 ofrecerá actividades para toda la familia, experiencias interactivas y espacios orientados a acercar al público a la historia del automóvil y la cultura del coleccionismo, consolidándose como uno de los eventos más importantes dedicados al patrimonio automotriz en Chile.

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Las entradas ya están disponibles a través de Puntoticket.com. Los clientes de Banco Scotiabank y Shell podrán acceder a un 20% de descuento, beneficio válido hasta agotar el stock destinado para la promoción.

Este es un contenido presentado por Motor Clásica.

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