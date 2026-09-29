Movicenter multiplica por diez el crecimiento en ventas del mercado automotriz en Chile

Movicenter, el mayor centro comercial automotriz de Chile, cerró agosto de 2026 con un crecimiento de 16,7% en la venta de vehículos nuevos respecto del mismo mes de 2025. En igual período, el mercado automotriz nacional avanzó apenas 1,6%, según cifras de ANAC A.G.

En el segmento de usados el salto fue aún mayor: 23,5%, más de ocho veces la variación de 2,9% que registró el sector a nivel país, de acuerdo con datos de CAVEM A.G.

La tendencia no es exclusiva de un mes. En el acumulado enero-agosto de 2026, las ventas de vehículos nuevos de Movicenter crecieron 14,4%, una expansión 4,6 veces superior al 3,1% del mercado nacional. En usados, el crecimiento acumulado alcanza 23,4% frente al 4,1% del sector, es decir, 5,7 veces por sobre el promedio.

"Estos resultados reflejan la confianza que los consumidores depositan en Movicenter como su destino automotriz preferido. Contar con más de 55 marcas de vehículos nuevos bajo un mismo techo, junto con una amplia oferta de usados y una zona de pruebas donde el cliente puede experimentar los vehículos en condiciones reales antes de decidir, nos permite ofrecer una experiencia que ningún otro espacio automotriz en Chile puede replicar", afirmó Ariel Benzaquen, gerente general de Movicenter.

El desempeño de agosto refuerza, además, el creciente protagonismo del mercado de usados, que con oferta certificada, financiamiento en el lugar y una experiencia de compra consolidada se ha transformado durante 2026 en uno de los motores más dinámicos del recinto.

Movicenter concentra más de 55 marcas de vehículos nuevos (desde segmentos masivos hasta alta gama, con una oferta creciente de electromovilidad), lo que permite a los compradores comparar, conocer y decidir en una sola visita. Con estos resultados, el recinto proyecta cerrar 2026 con cifras históricas tanto en vehículos nuevos como en usados.

Sobre Movicenter

Fundado en 1997, Movicenter es el mayor centro comercial automotriz de Chile. Reúne más de 55 marcas de vehículos nuevos, una amplia oferta de usados, una zona de pruebas y servicios relacionados con la industria automotriz bajo un mismo techo. Se ubica en Av. Américo Vespucio 1155, Huechuraba.

Este es un contenido presentado por Movicenter.