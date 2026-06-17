No más regalos al cajón: HONOR lanza su guía tecnológica para este Día del Padre

Se acerca el Día del Padre y todos buscamos lo mismo: un regalo que no termine guardado en un cajón. En HONOR saben que hoy los papás están más conectados que nunca, ya sea trabajando, viajando o capturando los mejores momentos en familia. Por eso, seleccionaron cuatro dispositivos pensados para acompañarlos en cada momento, combinando estilo, tecnología y potencia.

Para el papá aventurero (o un poco distraído): HONOR Magic8 Lite

Si tu papá es de los que ama la montaña, la playa o simplemente se le cae el teléfono varias veces al día, el HONOR Magic8 Lite puede ser su salvación. Se trata de un verdadero "tanque" elegante: resiste caídas de hasta 2,5 metros y cuenta con certificación IP69K, que lo protege del polvo, el agua e incluso de lavados de alta presión.

Además, gracias a su batería de 8.300 mAh, puede olvidarse del cargador durante hasta dos días completos. Es un smartphone que prácticamente no necesita cuidados, porque el equipo se cuida solo.

Para el papá que ama los viajes y la tecnología: HONOR Earbuds 4

¿Tu papá viaja por trabajo o le gusta aprender idiomas? Los HONOR Earbuds 4 son mucho más que unos audífonos. Su principal atractivo es un traductor con inteligencia artificial en tiempo real que soporta 14 idiomas, permitiéndole entender seminarios o pedir un café en otro país directamente desde sus oídos.

A eso se suma una cancelación de ruido de 50 dB, capaz de reducir considerablemente el sonido del avión o el metro. El resultado es un regalo ideal para disfrutar de la música, las llamadas o simplemente de un momento de tranquilidad con una experiencia premium.

Para el papá fotógrafo de la familia: HONOR 400

Si es él quien siempre toma las fotos en los asados o durante los viajes, merece una herramienta a su altura. El HONOR 400 destaca por su cámara de 200 MP potenciada por inteligencia artificial, capaz de lograr imágenes de gran calidad sin necesidad de ser un experto.

Además, incorpora un procesador Snapdragon 7 Gen 3, que entrega un rendimiento fluido para editar videos y alternar entre aplicaciones sin interrupciones. Potencia y diseño se unen en un dispositivo que no pasa desapercibido.

Para el papá que no deja de trabajar (o de ver series): HONOR Pad X8b

Si papá necesita una pantalla más grande para revisar documentos, leer o relajarse viendo su serie favorita, la HONOR Pad X8b es una excelente alternativa. Es ultradelgada y liviana, ideal para transportarla en cualquier mochila.

Su pantalla de alta resolución incorpora tecnologías de protección visual para reducir la fatiga ocular tras varias horas de uso, mientras que su batería está optimizada para acompañar largas jornadas de trabajo o maratones de contenido sin interrupciones.

Disponibilidad

Todos estos equipos están disponibles en www.honorstore.cl y en las principales tiendas de retail del país. Este Día del Padre, la apuesta es regalar tecnología que simplifique el día a día y acompañe a papá en cada una de sus actividades.

Para más información sobre estos modelos y el ecosistema HONOR, visita www.honorstore.cl.

Este es un contenido presentado por HONOR.