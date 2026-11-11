Ocio digital en Chile: así se entretienen los chilenos desde el celular

Hace veinte años, planificar una tarde libre significaba elegir entre la televisión, la radio o una salida. Hoy el abanico cabe en un bolsillo. Series en streaming, música, videojuegos, redes sociales y, para quienes son mayores de edad, opciones como las tragamonedas online conviven en una misma pantalla, y cada persona arma su propio menú de entretención según el momento del día. Ese cambio de hábitos ya se puede medir con datos concretos sobre cómo viven los chilenos su tiempo libre.

Un país con el celular en la mano

El punto de partida es el equipamiento. Según la XI Encuesta Nacional de Televisión del Consejo Nacional de Televisión, el 93% de los hogares chilenos tiene al menos un smartphone, con un promedio de 2,7 aparatos por hogar. Le sigue el smart TV, presente en el 83% de las casas. El estudio, aplicado a más de 6.500 personas de todo el país entre julio y septiembre de 2024, también muestra que la cantidad de televisores por hogar bajó de tres a dos desde 2011, y que la mayoría de los que quedan están conectados a internet.

En otras palabras, la pantalla principal de la casa dejó de ser un receptor de señales para convertirse en una puerta de acceso a plataformas. Y el celular, que es individual, hizo que cada integrante de la familia pudiera elegir su propio entretenimiento sin negociar el control remoto.

El streaming pasó de curiosidad a costumbre

Pocos cambios fueron tan rápidos como el del streaming. La misma encuesta registra que en 2014 solo el 2% de los hogares tenía un servicio de streaming contratado, mientras que en 2024 la cifra llegó al 63%. Netflix lidera con claridad entre quienes pagan por alguno, seguido por Disney+ y Prime Video.

El tiempo dedicado también es significativo. En un día de semana, las personas pasan en promedio 86 minutos viendo series o películas en plataformas y 80 minutos mirando o compartiendo contenido en redes sociales. Es más tiempo del que dedican a escuchar radio (68 minutos) o a ver los noticiarios de la televisión abierta (63 minutos). El dato más interesante es la valoración: el 80% de quienes usan servicios de streaming los evalúa con notas altas, por encima de cualquier otro tipo de televisión.

Jugar también es una forma de descansar

Los videojuegos y el juego en línea ocupan un lugar propio en esta ecuación. La encuesta del CNTV mide un promedio de 26 minutos diarios dedicados a jugar en línea, una cifra menor que la del streaming, pero que se suma al resto de las actividades de la jornada. A esto se agrega que el 19% de los hogares tiene una consola, y que el 61% de los niños y niñas ya es dueño de un smartphone, lo que amplía el universo de personas que juegan desde edades cada vez más tempranas.

El interés por los videojuegos va más allá del ocio. En un capítulo de SuperGeek, el espacio de tecnología de Cooperativa, se explicó cómo los videojuegos y la tecnología de consumo ayudan en la rehabilitación de niños de la Teletón, incluso con una colaboración con Fortnite que incluyó un mapa inspirado en Chile. Es un ejemplo de cómo una práctica que hace unos años se miraba con recelo hoy se integra a ámbitos tan distintos como la salud y la solidaridad.

Entretenerse sin perder el control del tiempo

Cuando la oferta es tan amplia, el desafío deja de ser encontrar qué hacer y pasa a ser decidir cuánto tiempo dedicarle. Muchos usuarios ya aplican reglas simples: limitar la sesión a un rato fijo, desactivar las notificaciones en ciertas horas y reservar momentos del día sin pantallas. En el caso de las actividades que implican dinero, como cualquier juego de azar, la recomendación es la misma que para cualquier gasto de ocio: definir de antemano un monto, mantenerlo y entender que se trata de una actividad para adultos.

Hay otro aspecto que el estudio deja a la vista. Más de la mitad de las personas ve televisión acompañada, y el 93% de quienes consumen contenidos audiovisuales con otras personas lo hace con otros adultos. Esto sugiere que el ocio digital no siempre es individual: también se comparte, se comenta y se recomienda, lo que refuerza su papel en la vida cotidiana.

Un hábito que seguirá evolucionando

Si algo muestran estas cifras es que el entretenimiento digital en Chile no es una moda pasajera. La combinación de dispositivos más accesibles, conexiones más rápidas y catálogos cada vez más amplios consolidó un hábito que cruza edades y niveles socioeconómicos.

Los próximos años probablemente traerán más cambios: televisores que son plataformas en sí mismos, contenidos cada vez más a la medida y nuevas formas de interactuar con lo que se ve y se juega. Lo que no cambia es la pregunta de fondo, la misma que se hacían nuestros abuelos frente a una radio encendida: qué hacer con el tiempo libre. La diferencia es que hoy la respuesta cabe en la palma de la mano, y cada uno decide cómo usarla.

Este es un contenido presentado por Piro.