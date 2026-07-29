Oktoberfest destapa su line up oficial: Los Vásquez, Candelabro, Amigo de Artistas y la histórica Zillertal Orchester

Oktoberfest Munich Malloco reveló su line up 2026

Oktoberfest Munich Malloco, el festival cultural bávaro más importante de Chile, confirmó la programación oficial de su edición 2026, que se realizará entre el 9 y el 11 de octubre en el Centro de Eventos Munich Malloco, comuna de Peñaflor.

Con más de dos décadas de historia, el festival espera reunir a más de 30 mil asistentes en tres jornadas dedicadas a la cultura bávara: tradición, gastronomía, cerveza, música en vivo, juegos típicos y actividades para toda la familia. Año a año, el evento se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes de la primavera chilena, transformando Munich Malloco en un rincón de Baviera.

Las entradas al evento están disponibles exclusivamente en Puntoticket.com.

El line up de Oktoberfest

Los asistentes podrán recorrer la tradicional Carpa Munich, conocer la propuesta de más de 40 cervecerías nacionales e internacionales, disfrutar de gastronomía alemana y chilena, participar en concursos y juegos tradicionales, presenciar desfiles y espectáculos itinerantes, recorrer zonas familiares y acceder a experiencias VIP.

El viernes 9 de octubre se presentarán Zillertal Orchester, Candelabro y DJ Fader & Catboy. El sábado 10 será el turno de Zillertal Orchester, Amigo de Artistas, DJ Fader & Catboy y DJ Bruno Borlone. El domingo 11, día de clausura, estará encabezado por Zillertal Orchester, Los Vásquez y DJ Fader & Catboy. A ellos se sumarán proyectos musicales locales, que reforzarán la identidad cultural del festival.

Entre los protagonistas vuelve a destacar Zillertal Orchester, la agrupación tirolesa que por más de seis décadas ha sido el alma musical del Oktoberfest Munich Malloco: encabeza el tradicional espiche del barril, el desfile inaugural, los concursos y las presentaciones en el restaurante Munich, siendo el principal puente entre las tradiciones bávaras y el público chileno.

La programación también reunirá a Candelabro, una de las bandas más relevantes de la escena nacional tras consagrarse en los Premios Pulsar 2026 con los galardones a Mejor Álbum y Álbum del Año. Se suman el dúo Amigo de Artistas, con una propuesta que ha conquistado a las nuevas generaciones, y Los Vásquez, referentes de la música popular chilena con más de una década de trayectoria. Los sets de DJ Fader & Catboy y DJ Bruno Borlone completarán la experiencia musical durante toda la jornada.

Desde la organización de Oktoberfest Munich Malloco señalaron que buscan que quienes crucen el portal del festival sientan que entran a un rincón de Baviera, y que la música es una parte esencial de esa experiencia, aunque lo que realmente los inspira es crear un espacio para reunirse en torno a la cultura, las tradiciones y la buena gastronomía.

"El espíritu bávaro nos invita a celebrar la vida con sencillez: compartiendo una mesa, levantando una jarra, cantando juntos y disfrutando con gratitud, alegría y sentido de comunidad. Ese ha sido el corazón de nuestro festival durante más de veinte años y es el legado que queremos seguir fortaleciendo", agregaron desde la organización.

Este es un contenido presentado por Oktoberfest Chile.