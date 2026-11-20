Salir de la casa mirando con angustia el porcentaje de batería o tener que llevar siempre el cargador es parte de la rutina de casi todos. Con el uso intensivo de aplicaciones de transporte, mapas, videos y redes sociales, la mayoría de los teléfonos difícilmente llegan a la tarde sin necesitar conectarse.

Para terminar con esa dependencia constante, HONOR 600 Elite tiene una propuesta pensada en la tranquilidad del usuario: una batería de 8.100 mAh, una de las más grandes de su categoría, capaz de entregar hasta tres días completos de uso continuo con una sola carga.

Tres jornadas completas sin buscar enchufes

La gran capacidad del equipo permite planificar paseos de fin de semana, salir a acampar o enfrentar varias jornadas de trabajo en terreno sin el estrés de quedarse sin comunicación. En la práctica, el dispositivo rinde más de 28 horas de reproducción continua de video y más de 21 horas en redes sociales, asegurando que el teléfono acompañe el ritmo diario sin apagarse a mitad de camino.

Además, incorpora el sistema de carga rápida HONOR SuperCharge de 45W, lo que permite recuperar energía suficiente para varias horas en pocos minutos antes de salir de casa.

Rendimiento asegurado en frío y calor extremo

Un problema habitual en las baterías tradicionales es que el frío o el calor intenso aceleran su descarga o derechamente las dañan. HONOR 600 Elite está diseñado para mantener su funcionamiento en condiciones climáticas exigentes, respondiendo con normalidad desde los -30 °C hasta los 50 °C. A esto se suma una arquitectura interna pensada para conservar su rendimiento óptimo durante seis años de vida útil.

Tranquilidad total frente a caídas y agua

Esta gran autonomía se complementa con un diseño resistente a caídas de hasta 2,5 metros con certificación SGS de cinco estrellas y máxima protección contra agua y polvo (IP68, IP69 e IP69K). Su pantalla además cuenta con tecnología táctil cuando está mojado, permitiendo escribir o revisar rutas, junto a una cámara de 108 MP y un Botón IA lateral para resolver tareas cotidianas en un solo paso.

Precio y disponibilidad

HONOR 600 Elite se encuentra disponible en Chile a través de www.honorstore.cl a un precio de $449.990.

Este es un contenido presentado por HONOR.