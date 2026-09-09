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Parque Arauco selecciona a startups tecnológicas para implementar pilotos a nivel regional

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[PRESENTADO por Parque Arauco] Dos startups tecnológicas implementarán pilotos de sus soluciones en los centros comerciales de Parque Arauco en Chile, Perú y Colombia, luego de ganar la tercera edición del Startup Challenge, convocatoria organizada por la compañía líder regional en el desarrollo y operación de espacios inmobiliarios junto a INNSPIRAL.

La convocatoria reunió 115 postulaciones de 15 países, entre ellos Estados Unidos, China, India, España, Países Bajos y Ghana, además de naciones latinoamericanas. De estos, seis proyectos llegaron a la instancia final (tres por cada desafío planteado), donde expusieron sus propuestas en vivo ante el jurado.

Los desafíos se enfocaron en dos áreas clave: automatización de contenidos de marketing omnicanal y construcción sostenible. En la primera categoría triunfó la startup chilena Pictor, con un servicio que combina inteligencia artificial y supervisión creativa humana. En la segunda, se impuso la firma estadounidense Restoration Partners, gracias a un innovador hormigón autorreparable que utiliza bacterias para sellar grietas de forma autónoma.

El jurado estuvo compuesto por doce miembros del comité ejecutivo de Parque Arauco en Chile, Perú y Colombia, junto a representantes de las áreas de Sostenibilidad y Marketing corporativo. La jornada, que contó con más de 150 asistentes, incluyó además una charla magistral y un panel sobre innovación y emprendimiento con distintos referentes del ecosistema regional.

Revisa las imágenes del Pitch Day, realizado en el Teatro Mori de Parque Arauco Kennedy, en esta galería.

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