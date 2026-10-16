Un cumpleaños compartido, una tarde de teatro o un paseo por el huerto pueden parecer experiencias cotidianas, pero en Pequeño Cottolengo forman parte de algo mucho más grande: la posibilidad de vivir en un hogar donde el cuidado, los vínculos y el acompañamiento están presentes durante toda la vida.

Para sostener esta labor, Pequeño Cottolengo realizará su Colecta 2026 entre el viernes 16 y el domingo 25 de octubre, una de las principales instancias para reunir los aportes que permiten sostener su labor diaria. La campaña de este año, bajo el lema "Pequeño Cottolengo es mucho más contigo", recuerda que cada aporte contribuye a sostener el cuidado y bienestar de sus residentes.

Una vida en comunidad en la Ciudad Inclusiva

En su Ciudad Inclusiva de Cerrillos, Pequeño Cottolengo acoge a cerca de 300 personas con discapacidad intelectual severa y profunda, desde la niñez hasta la adultez mayor. Muchas de ellas llegaron en situación de abandono y hoy cuentan con un hogar estable, donde un equipo de más de 300 profesionales trabaja las 24 horas del día para responder a sus necesidades.

"El cuidado de por vida implica un compromiso que se renueva todos los días. Detrás de cada terapia, cada actividad y cada momento compartido hay un equipo que trabaja para que nuestros residentes tengan bienestar, dignidad y oportunidades de desarrollo. Pero esta misión no la construimos solos: necesitamos de una comunidad que se involucre y nos ayude a sostenerla en el tiempo. Cada aporte, sin importar su monto, contribuye a que podamos seguir entregando este cuidado", señala Cristian Glenz, director ejecutivo de Pequeño Cottolengo.

Quienes quieran realizar su donación podrán hacerlo a través de la alcancía digital de la fundación o ingresando a www.cottolengo.cl donde podrán realizar su aporte de manera rápida y segura.

Lo humano en el centro

La colecta también invita a poner en valor aquello que hace única la vida en comunidad en la Ciudad Inclusiva de Cerrillos. En un contexto marcado por el avance de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, cobra especial relevancia reconocer el valor de los vínculos y las experiencias compartidas en el cuidado.

Aunque la IA puede entregar información sobre Pequeño Cottolengo, hay aspectos que solo se comprenden al vivirlos: los lazos que se construyen con quienes cuidan, la energía de una batucada o la alegría de compartir una actividad. Son experiencias cotidianas que van más allá de las palabras y que forman parte de la vida de los residentes.

Pequeño Cottolengo invita a personas, empresas e instituciones a ser parte de esta iniciativa entre el 16 y el 25 de octubre. Porque cada aporte ayuda a sostener mucho más que los cuidados cotidianos: contribuye a mantener un hogar donde las personas puedan vivir, compartir y desarrollar vínculos a lo largo de toda su vida.

Más información sobre la colecta y las distintas formas de colaborar en cottolengo.cl y en Instagram, @pequenocottolengo.

Sobre Pequeño Cottolengo

Pequeño Cottolengo es una fundación sin fines de lucro dedicada al cuidado integral y de por vida de personas con discapacidad intelectual severa y profunda. Su Ciudad Inclusiva, ubicada en Cerrillos, cuenta con ocho hogares y acoge a cerca de 300 residentes, desde la niñez hasta la adultez mayor.

Inspirada en la obra de San Luis Orione, la fundación desarrolla un modelo propio de atención, denominado Gestión Integral (GESIN), que articula salud, rehabilitación, educación, desarrollo social y operaciones. Con un equipo de más de 300 profesionales, trabaja para entregar un cuidado personalizado que promueva la dignidad, el bienestar y la calidad de vida de cada residente.

Este es un contenido presentado por Pequeño Cottolengo.