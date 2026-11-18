Cerca de 120 profesionales de la salud participaron en la IV Jornada de Discapacidad Intelectual, organizada por Pequeño Cottolengo en su Ciudad Inclusiva de Cerrillos, con la colaboración de Teletón y la Universidad de Chile.

Bajo el lema "La persona al centro", el encuentro se realizó el pasado miércoles y estuvo enfocado en compartir experiencias sobre un modelo de cuidado que considera la individualidad, los gustos y la autonomía de cada persona.

Pequeño Cottolengo, fundado en 1970, entrega un hogar permanente a cerca de 300 personas con discapacidad intelectual severa y profunda, de distintas edades y en su mayoría en situación de abandono. Los residentes son acompañados las 24 horas por un equipo multidisciplinario de profesionales y cuidadores.

"Quienes hemos decidido trabajar apoyando a las personas con discapacidad intelectual severa y profunda, comprendemos que la vida de cada uno de los residentes presenta múltiples desafíos y su participación e inclusión en entornos apropiados requiere que nos interesemos en conocer sus historias, intereses, preferencias y capacidades individuales", señaló Francisco Pizarro, director de rehabilitación de Pequeño Cottolengo.

Pizarro valoró además la instancia para compartir experiencias y aprender de instituciones expertas en el área, como el Instituto Teletón y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Un cuidado a la medida de cada residente

Según explicó la institución, el vínculo diario permite a los colaboradores reconocer cómo se comunica cada residente, su personalidad y sus necesidades afectivas y médicas.

Durante la jornada, el terapeuta ocupacional Matías Hernández expuso sobre la autonomía en tareas cotidianas como una oportunidad de desarrollo, mientras que la fonoaudióloga Stephanie Blanco explicó cómo los objetivos terapéuticos se definen pensando en la persona y no solo en su condición.

"Cada uno de nuestros residentes tiene una historia, gustos propios y mucho que entregar. Nuestro trabajo es conocerlos de verdad y darles la oportunidad de desarrollarse como personas y alcanzar mayor autonomía", señaló Cristián Glenz, director ejecutivo de Pequeño Cottolengo.

El modelo GESIN

Cada residente presenta un nivel de dependencia distinto y, en muchos casos, otras enfermedades o condiciones de salud, asociadas o no a su discapacidad, que requieren atención médica y de rehabilitación específica.

Para abordarlo, Pequeño Cottolengo trabaja con un modelo propio llamado GESIN, que coordina las áreas de salud, rehabilitación, educación, psicosocial y acompañamiento espiritual en torno a cada residente.

"Cada residente nos exige pensar cada tratamiento a su medida. Esa experiencia nos ha llevado a investigar y desarrollar formas de trabajo que hoy compartimos con otras instituciones, para que más personas con discapacidad intelectual tengan una mejor calidad de vida", afirmó Pizarro.

En esa línea, los kinesiólogos de Pequeño Cottolengo Daniel Riveros, Fabián Vega y Andrés Duque presentaron su experiencia en kinesiología respiratoria, neurorrehabilitación e hipoterapia.

La jornada también incluyó exposiciones externas. Giovanni Olivares, director de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Chile, abordó las buenas prácticas en residencias, mientras que Elizabeth Silva y el doctor Matías Orellana, de Teletón, se refirieron a la alianza que ambas instituciones han desarrollado en torno a la atención centrada en la persona.

Este es un contenido presentado por Pequeño Cottolengo.