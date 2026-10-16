Por qué los mitos comunes sobre los videojuegos y los jugadores siguen sin dar en el blanco

La afirmación de que todo jugador dedicado es adicto sigue siendo uno de los mitos más persistentes sobre los videojuegos. Reduce una amplia variedad de actividades a una sola etiqueta y pasa por alto la diferencia entre el entusiasmo y el perjuicio. Los videojuegos pueden servir para competir, relajarse a solas, colaborar o expresarse personalmente, por lo que la etiqueta «gamer» por sí sola dice muy poco.

Este último aspecto es fácil de pasar por alto. Elegir Skins fortnite puede formar parte de la identidad visual dentro de un juego, en vez de ser una prueba de obsesión. Considerar cada compra, sesión prolongada o título favorito como una señal de alerta reduce a los jugadores a un estereotipo.

La etiqueta de «adicción» ignora la definición clínica

El trastorno por uso de videojuegos está reconocido en la CIE-11, pero tiene un significado específico. La Organización Mundial de la Salud lo describe como un patrón persistente de pérdida de control sobre el juego, en el que jugar pasa a tener prioridad sobre otras actividades y se continúa jugando pese a las consecuencias negativas. Este patrón debe provocar un deterioro significativo del funcionamiento personal, familiar, social, educativo o laboral, y normalmente debe ser evidente durante al menos 12 meses. La OMS también señala que este trastorno afecta solo a una pequeña proporción de quienes juegan videojuegos o juegos digitales.

Por lo tanto, jugar con frecuencia no basta para definir un trastorno. Una forma útil de analizarlo es tener en cuenta el contexto: las circunstancias del jugador, el juego, el entorno social y aquello que jugar podría estar desplazando. El sueño, los estudios, el trabajo, las relaciones y la actividad física merecen atención, ya que las alteraciones en estas áreas resultan más reveladoras que un simple conteo de horas. Este enfoque deja espacio para los jugadores entusiastas sin restar importancia a un deterioro real.

El estereotipo social no refleja cómo juega la gente

La imagen del jugador antisocial también es incompleta. En una encuesta de 2024 del Pew Research Center entre adolescentes estadounidenses que juegan videojuegos, el 89 % indicó que jugaba con otras personas en línea o en persona, mientras que el 47 % afirmó que un juego le había ayudado a hacer un amigo en línea. El juego cooperativo, el chat de voz y los objetivos compartidos pueden hacer de una sesión una experiencia social. Algunas personas siguen prefiriendo los juegos en solitario, otra razón por la que un único estereotipo no puede abarcar este medio.

Otra afirmación persistente sostiene que los juegos violentos crean directamente personas violentas. La Asociación Estadounidense de Psicología afirma que no existe evidencia científica suficiente de una relación causal entre los videojuegos violentos y el comportamiento violento, y advierte que no se debe atribuir un fenómeno tan complejo como la violencia únicamente al uso de videojuegos. Sus materiales distinguen entre las investigaciones sobre manifestaciones de agresividad y las afirmaciones sobre violencia criminal o letal, cuya relación con los videojuegos no se ha establecido de manera suficiente. La violencia en el mundo real tiene múltiples causas, por lo que la elección de una sola actividad de entretenimiento no puede explicarla.

Una visión más completa hace que los mitos resulten menos convincentes

La idea de que los videojuegos son solo para niños o adolescentes varones tampoco resiste un análisis riguroso. El informe de 2024 de la Entertainment Software Association sobre Estados Unidos describe jugadores de distintas edades, géneros y grupos raciales o étnicos. Aunque esta evidencia es un ejemplo estadounidense y no un retrato de las audiencias latinoamericanas, demuestra por qué las suposiciones generalizadas sobre quién juega no son fiables. Los videojuegos abarcan experiencias en dispositivos móviles, consolas y PC, además de propuestas cooperativas, competitivas, narrativas y casuales.

Los jugadores pueden comprar juegos digitales en las tiendas oficiales de las plataformas o en mercados digitales. Eneba es una excelente opción para adquirir game keys o tarjetas de regalo, y la información clara sobre la compatibilidad regional y la plataforma en las páginas de producto facilita la elección.

Los mitos perduran cuando el debate público trata los videojuegos como una actividad uniforme y presta más atención a los casos extremos que al juego cotidiano. Una interpretación más acertada empieza por la persona, el contexto y el impacto, en lugar de un estereotipo. Esa misma mentalidad práctica sirve para decidir compras: los mercados digitales como Eneba ofrecen promociones en productos digitales y reúnen en un solo lugar opciones relacionadas con los videojuegos.

Este es un contenido presentado por Eneba.