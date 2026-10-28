Postulaciones en Laborum crecieron 33% en cuatro años: plataforma lanza herramienta con IA para agilizar el reclutamiento

En los últimos cuatro años, las postulaciones registradas en Laborum aumentaron 33%, según los últimos datos de la plataforma de empleo. Al mismo tiempo, cambió el comportamiento de quienes buscan trabajo: la cantidad promedio de avisos a los que postula cada persona por mes creció alrededor de 13%.

Este aumento implica que las empresas reciben un volumen creciente de datos que deben analizar para detectar cuáles son los talentos con mayor afinidad para cada cargo. Así, surge un desafío para los procesos de reclutamiento: ¿cómo manejar este incremento sin perder eficiencia ni tiempo?

Como respuesta, Laborum desarrolló Smart Process, una herramienta que acompaña al reclutador a lo largo del proceso de selección y lo ayuda a analizar, organizar y priorizar candidatos. Según la compañía, al incorporar una sola herramienta que supervisa todo el recorrido, la productividad del equipo de Recursos Humanos mejora en 40%, el tiempo de contratación se reduce en 45% y la tasa de conversión de postulantes a contratados aumenta en 25%.

Cómo funciona

Una de las etapas centrales del proceso es el screening. Smart Process cuenta con una implementación de inteligencia artificial que realiza una primera preselección a partir de los requisitos del aviso y, al mismo tiempo, hace una evaluación exhaustiva de cada perfil. Luego, lleva a cabo una preentrevista para conocer el interés concreto de cada candidato preseleccionado en el cargo.

En concreto, la IA compara cada perfil con la descripción del puesto, y quienes tienen más de 65% de coincidencia con el aviso avanzan automáticamente a la etapa de screening, donde participan de una preentrevista con preguntas realizadas por la misma herramienta.

A partir de esa información, los candidatos avanzan dentro del proceso y el sistema los asigna a distintas listas según la etapa en la que se encuentren, las que son presentadas al reclutador. Junto al análisis del CV y las respuestas del screening, la herramienta agrupa a los preseleccionados y entrega un resumen que cita el requisito y la respuesta que sustentan la selección.

El especialista puede acceder durante todo el proceso a la información de cada candidato y, si lo considera necesario, modificar manualmente el estado de su postulación. Además, puede revisar las preguntas que hizo la IA durante la entrevista y un detalle minucioso de sus características y habilidades. Los perfiles que no avanzan quedan disponibles en el apartado de evaluación, donde el reclutador puede cambiar su estado y analizar el CV completo.

De esta forma, la herramienta busca reducir el tiempo destinado a revisar grandes volúmenes de postulaciones y llegar más rápido a un grupo de perfiles con mayor afinidad para la búsqueda. La decisión, sin embargo, permanece 100% en manos de los profesionales de recursos humanos, quienes definen a quién entrevistar.

"El verdadero valor de Smart Process está en acompañar el proceso de punta a punta. La tecnología se encarga de clasificar y procesar grandes volúmenes de datos, para que el recruiter pueda dedicar su tiempo y atención a lo irremplazable, que es evaluar el factor humano y conectar de verdad con el candidato", explica Diego Tala Tala, director de Laborum.com en Jobint.

La IA ya es parte del reclutamiento en Chile

Según el estudio Reclutamiento y Postulación Digital, el 40% de los especialistas en recursos humanos en Chile ya utiliza herramientas de inteligencia artificial durante los procesos de selección. Además, el 24% las usa para redactar descripciones de vacantes y optimizar avisos, y el 16% para filtrar perfiles según palabras clave y requisitos.

"Frente a un mercado donde el volumen de postulaciones no para de crecer, el desafío no es filtrar por filtrar, sino transformar esa cantidad en criterio y agilidad. Con Smart Process buscamos que la IA actúe como un copiloto que organiza la información y detecta compatibilidades clave, pero la decisión estratégica sigue estando 100% en los especialistas de recursos humanos", agrega Tala.

Cómo prepararse para las búsquedas del futuro

Algunas prácticas ayudan a que la experiencia y las habilidades de una persona sean más fáciles de interpretar. En el perfil, conviene usar títulos de puestos y habilidades concretas, describir la experiencia de forma clara, priorizar la información relacionada con los requisitos del aviso y evitar incluir competencias que realmente no se tienen. También se recomienda mantener el perfil actualizado y revisar que fechas, cargos y responsabilidades sean consistentes.

¿Cómo asegurarse de que la IA entienda las respuestas a sus preguntas? Es importante responder de manera directa y concreta, evitando respuestas demasiado genéricas. Cuando se consulta por experiencia o habilidades, es útil explicar brevemente qué se hizo, en qué contexto y cuál fue el resultado. Si la pregunta apunta a disponibilidad, expectativas o interés por el cargo, una respuesta precisa permite evaluar esa información con mayor claridad.

A su vez, el 50% de los especialistas valora positivamente que una persona adapte su currículum para optimizar su lectura por sistemas ATS (Applicant Tracking System o Sistema de Seguimiento de Candidatos), ya que esa práctica mejora la presentación de la información y facilita el proceso de selección.

Ante el aumento de las postulaciones, la clave para quienes buscan trabajo ya no es enviar postulaciones genéricas de forma masiva, sino asegurarse de que su perfil y experiencia coincidan con la búsqueda. Responder con claridad y mantener un perfil alineado permite que la tecnología reconozca el potencial de cada candidatura y acelere su paso a la entrevista.

Este es un contenido presentado por Laborum.