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Profesionalismo que se construye con actualización: el impacto de la educación continua

Publicado: | Fuente: José Contreras
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[PRESENTADO por Duoc UC] El conocimiento tiene fecha de vencimiento, pero tu capacidad de adaptarte, no. Si sientes que tus herramientas actuales ya no le siguen el ritmo a la industria, es momento de dar un salto de nivel. No se trata solo de estudiar, se trata de evolucionar tu perfil para impactar positivamente en tu trabajo.

El Subdirector de Marketing y Difusión de Duoc UC, Nicolás Barceló, explica cómo integrar nuevas competencias a tu rutina, optimizar tu tiempo y potenciar tu valor profesional con la flexibilidad que tu realidad exige.

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