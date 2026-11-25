CGE realizó la ceremonia de cierre del curso de formación de Electricistas Linieros para Media y Baja Tensión, iniciativa enmarcada en el Programa Ilumina y que benefició a 28 personas de las comunas de Parral y Retiro.

El programa, que tiene por objetivo fortalecer las competencias laborales de los participantes y contribuir al desarrollo de las comunidades donde la compañía está presente, fue ejecutado por la consultora Capacitotec y es gratuito para quienes lo cursan.

En esta ocasión, contó con la participación de 21 hombres y siete mujeres, de entre 20 y 40 años, quienes culminaron exitosamente su proceso de formación. Del total, 18 pertenecen a la comuna de Parral y 10 a Retiro.

La jornada de cierre contempló una demostración práctica, instancia en la que los alumnos pusieron en evidencia los conocimientos y habilidades técnicas adquiridos durante el curso. La actividad contó con la presencia de Francisca Araneda, gerenta zonal Maule Sur de CGE, y Cecilia Osorio, jefa de Comunicaciones Internas y Asuntos Públicos de la compañía.

En este contexto, Araneda destacó el aporte de la iniciativa a la formación de capital humano local y relevó especialmente la participación femenina en un rubro históricamente masculinizado.

"Estamos muy contentos de haber podido participar en la finalización del curso de formación de linieros, en el marco del programa Ilumina, donde hemos podido ver a 28 personas que se capacitaron para trabajar en terreno, entre ellas a siete mujeres, algo que actualmente no tenemos en nuestra zonal, y es muy positivo que puedan insertarse en este rubro y estén capacitadas para trabajar, ojalá dentro de nuestra región", señaló la ejecutiva.

Formación teórica y práctica

El curso combinó contenidos teóricos y prácticos, lo que permitió a los participantes adquirir conocimientos y competencias técnicas vinculadas al trabajo en redes eléctricas de media y baja tensión, con miras a su incorporación al mundo laboral.

Kimberly Pérez, una de las siete mujeres que participaron en el programa, valoró los aprendizajes adquiridos y las posibilidades laborales que se abren tras finalizar su formación.

"Mi experiencia fue increíble en este curso. Nos enseñaron cosas que difícilmente hubiera aprendido afuera. Estoy orgullosa de haber ingresado a este curso y satisfecha por todo lo aprendido. Espero poder ejercer como liniera y que esto sea una ventaja para mi futuro laboral y una oportunidad más", expresó.

Más de 3.000 beneficiados

El Programa Ilumina nació en 2017 con el objetivo de apoyar la educación técnico-profesional, especialmente en el área eléctrica, mediante la habilitación de laboratorios y espacios de aprendizaje en establecimientos educacionales.

Desde 2024 comenzó una etapa de expansión a regiones y, a partir de 2025, amplió su alcance para incorporar iniciativas de formación en distintos ámbitos y etapas de la vida. A la fecha, ya ha beneficiado a más de 3.000 personas.

CGE es una compañía de distribución eléctrica que presta servicio a más de 3,4 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.

Este es un contenido presentado por CGE.