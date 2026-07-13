Psicóloga Camila Bascou publica "El duelo, duele", una guía para comprender la pérdida y reconstruir la vida

Vivimos en una época marcada por pérdidas de todo tipo. A la muerte de seres queridos se suman separaciones, migraciones, enfermedades, cambios laborales y otras transformaciones que obligan a replantear la propia identidad. Sin embargo, el duelo continúa siendo uno de los procesos menos comprendidos y más invisibilizados de nuestra sociedad donde predominan las expectativas de superarlo rápido, evitar el dolor o encontrar respuestas simples para una experiencia profundamente compleja.

Con el propósito de cambiar esa mirada, la psicóloga clínica Camila Bascou, especialista en duelo, trauma y apego adulto, publica El duelo, duele. Reconstruir la vida tras la pérdida (Grijalbo), un libro que invita a comprender el duelo desde el conocimiento científico, la experiencia clínica y una perspectiva profundamente humana y cercana.

Lejos de ofrecer recetas o promesas de recuperación inmediata, Bascou propone una idea tan sencilla como transformadora: el duelo no es un problema que haya que resolver, sino un proceso que necesita ser comprendido, acompañado e integrado. Su libro ayuda a normalizar emociones tan complejas como la culpa, la rabia, el miedo o incluso el alivio, recordando que no existe una única forma correcta de vivir una pérdida.

Con amplia trayectoria acompañando a jóvenes y adultos en momentos de crisis, la autora es cofundadora del Centro ConPasión, donde desarrolla atención clínica, formación y supervisión de profesionales de la salud mental. Ese conocimiento se traduce en una obra rigurosa, cercana y accesible, escrita para quienes atraviesan una pérdida y también para quienes desean acompañar mejor a otros.

A lo largo de sus páginas, El duelo, duele explica qué ocurre psicológica y emocionalmente cuando una ausencia irrumpe en la vida; distingue el duelo de procesos como el trauma o la depresión; analiza cómo influyen la historia personal, los vínculos, la cultura o la etapa vital; y acompaña al lector desde el impacto inicial hasta la reconstrucción de un nuevo proyecto de vida. Además, incorpora ejercicios prácticos, rituales y estrategias de autocuidado que facilitan el tránsito por este proceso.

"Vivimos en una sociedad que a menudo espera que salgamos adelante con rapidez, que volvamos a la normalidad y dejemos atrás el dolor. Sin embargo, el duelo no funciona así. Es un proceso profundo y necesario, que no tiene un tiempo fijo ni un camino recto. Aquí quiero ofrecerte un espacio donde puedas honrar tu sentir sin juicios,a tu propio ritmo, recordando que el duelo es, en última instancia, una expresión del amor que sientes por quien has perdido", señala la autora en su libro.

Uno de los grandes aportes del libro es ampliar el concepto tradicional de duelo. Bascou aborda no solo las pérdidas por fallecimiento, sino también aquellos duelos sin muerte que cada vez ocupan un lugar más relevante en la sociedad contemporánea: divorcios, enfermedades, infertilidad, migraciones o cualquier cambio vital que implique despedirse de una vida conocida para construir otra distinta.

En un momento en que la conversación sobre salud mental ha ganado espacio público, El duelo, duele aporta una voz experta que invita a hablar de la pérdida con mayor naturalidad, empatía y conocimiento. Es un libro que responde a una necesidad creciente: comprender que el dolor forma parte de la experiencia humana y que aprender a transitarlo también es una forma de cuidar la salud emocional.

Sobre la autora: Camila Bascou es psicóloga clínica, magister en psicología clínica y especialista en duelo, trauma y apego adulto. Supervisora acreditada en EMDR y co-fundadora de Centro ConPasión, espacio dedicado a la atención clínica, formación de postgrado y supervisión profesional. Con amplia experiencia acompañando a jóvenes y adultos en momentos de crisis y transformación, ha dedicado su vida a ayudar a las personas a comprender y atravesar procesos que marcan un antes y un después. Su enfoque combina rigurosidad terapéutica con una mirada cercana y humana.

Este es un contenido presentado por Penguin Libros.