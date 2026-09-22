¿Qué diferencia hay entre lomo vetado, lomo liso y filete?

Lomo vetado, lomo liso y filete suelen aparecer entre las alternativas para una parrilla o una preparación a la plancha, pero el resultado no es el mismo. La cantidad y distribución de la grasa, la textura de las fibras y la zona de la que proviene cada corte influyen directamente en su sabor y en la forma más conveniente de cocinarlo.

Elegir entre los tres depende de qué se busca en el plato. El lomo vetado destaca por su grasa intramuscular, el lomo liso ofrece una carne con menos grasa visible y el filete sobresale por su terneza.

Lomo vetado y lomo liso no son el mismo corte

El lomo vetado se reconoce fácilmente por las líneas de grasa distribuidas dentro de la carne. ODEPA lo describe como un corte alargado con una veta principal y varias ramificaciones pequeñas. Esa grasa se funde parcialmente con el calor y contribuye a que la carne conserve jugosidad y desarrolle un sabor intenso. Puede prepararse a la parrilla, al horno, en sartén o incluso en cacerola.

El lomo liso también es un corte alargado, pero presenta bastante menos grasa y prácticamente no tiene nervios. Según la caracterización de cortes de ODEPA, funciona bien a la parrilla, a la plancha o en sartén.

¿Qué hace diferente al filete?

El filete tiene una característica especialmente valorada: su terneza. El corte equivalente conocido internacionalmente como tenderloin se encuentra en una zona del animal sometida a poco trabajo muscular. Por eso presenta fibras suaves y una textura que requiere poca masticación.

A diferencia de un lomo vetado, el filete tiene poca grasa intramuscular. Esto produce una experiencia distinta al cocinarlo. El primero aprovecha el marmoleo para aportar jugosidad y un sabor más marcado, mientras el filete depende en mayor medida de controlar bien la cocción para conservar su humedad. Beef. It's What's For Dinner, programa del Cattlemen's Beef Board, caracteriza al ribeye como un corte abundante en marmoleo y al tenderloin como uno particularmente tierno y magro.

¿Cuál conviene para la parrilla?

Los tres pueden cocinarse a la parrilla, aunque requieren atenciones diferentes. En un lomo vetado, la grasa soporta bien el calor y se va derritiendo durante la cocción. El lomo liso tiene menos margen frente a una exposición excesiva, por lo que conviene controlar el tiempo según el grosor.

Con el filete ocurre algo parecido. Como contiene poca grasa, cocinarlo demasiado puede reducir rápidamente su jugosidad. En piezas gruesas resulta útil sellar la superficie y luego continuar con una temperatura más moderada.

Las diferencias principales entre los tres cortes

Una comparación sencilla permite escoger el corte de acuerdo con la preparación prevista.

Corte Grasa Textura Sabor Preparaciones habituales Lomo vetado Alta presencia de vetas internas Tierna y jugosa Intenso Parrilla, sartén, horno Lomo liso Menor cantidad de grasa Firme y poco fibrosa Marcado, pero menos graso Parrilla, plancha, sartén Filete Baja Muy tierna Más delicado Plancha, parrilla, sartén

El grosor también cambia la preparación. Un corte delgado alcanza rápidamente la temperatura deseada y puede secarse si permanece demasiado tiempo sobre el fuego. Una pieza gruesa requiere una cocción más gradual para evitar que el exterior avance mucho antes de que el centro alcance el punto buscado.

Qué revisar si compras carne durante Cyber Monday

Los eventos de comercio electrónico también pueden incluir supermercados y alimentos, por lo que un Cyber Monday puede ser una oportunidad para revisar ofertas en cortes de carne junto con otras compras del hogar. En este tipo de promociones no basta con mirar el porcentaje de descuento. Conviene comparar el precio por kilo, el peso del envase y la cantidad que realmente se necesita.

La Cámara de Comercio de Santiago incluye CyberMonday entre sus eventos masivos de compras online. Para este tipo de jornadas, las recomendaciones de compra ponen énfasis en revisar las características del producto, las condiciones de despacho y los términos de cada oferta antes de finalizar la compra. SERNAC también aconseja comparar precios y verificar cuidadosamente la información disponible en el comercio electrónico.

En el caso de la carne, además resulta útil fijarse en el formato. Una bandeja individual puede ser suficiente para una comida de pocas personas, mientras que para una parrillada conviene calcular previamente las porciones para evitar comprar solo porque existe una promoción.

Este es un contenido presentado por Jumbo.