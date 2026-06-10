¿Qué hace la resolución del SII sobre las apuestas en línea?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) dictó la Resolución Exenta N.° 69, la cual habilita un sistema especial para que las plataformas extranjeras de apuestas en línea declaren y paguen el IVA Digital en Chile. La medida busca incorporar al sistema tributario a los contribuyentes sin domicilio ni residencia en el país que presten estos servicios a usuarios locales.

Esta determinación representa un giro respecto al criterio aplicado en 2023, cuando el organismo fiscalizador había excluido a estos operadores del régimen simplificado por considerar ilícita su actividad. Con este nuevo mecanismo, el Estado abre paso a la recaudación de impuestos que antes escapaban al sistema y a una mayor trazabilidad de los flujos económicos.

Se constata que existe un servicio digital, existe un consumidor en Chile y existe una contraprestación económica; por ello, se configura un hecho gravado con IVA si la ley así lo establece.

Según explican desde el sector de las apuestas online, la resolución posee un ámbito exclusivamente tributario, por lo que no autoriza plataformas, no otorga licencias regulatorias, no modifica la Ley de Casinos ni pretende sustituir la discusión legislativa que actualmente radica en el Congreso Nacional.

Respecto a la validez de aplicar gravámenes a un sector cuya legalidad regulatoria es discutida, la doctrina tradicional y la Biblioteca del Congreso respaldan que los hechos económicos con valoraciones financieras queden afectos a IVA, desestimando conceptualmente el argumento de que el cobro impositivo implique legalizar formalmente la actividad.

De este modo, la Contraloría deberá evaluar si el texto dictado por el SII excede sus facultades institucionales, mientras la Hacienda recupera la capacidad de control fiscal sobre una actividad masiva que mueve recursos significativos y que, según los defensores de la medida, no debía permanecer fuera de los registros estatales.

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