¿Qué son los Fondos Generacionales y por qué reemplazarán a los multifondos?

Durante más de dos décadas, los ahorros previsionales en Chile se han invertido a través de cinco alternativas: los multifondos A, B, C, D y E. Cada uno presenta una combinación distinta de instrumentos financieros y, por lo tanto, diferentes niveles de riesgo y expectativas de rentabilidad.

La Reforma de Pensiones incorporó el reemplazo de este sistema por los Fondos Generacionales, una nueva forma de organizar la inversión de los ahorros previsionales según la fecha de nacimiento de cada afiliado. El cambio comenzará el 1 de abril de 2027, cuando se produzca la transición desde los multifondos hacia el nuevo régimen.

¿Cuál es la lógica del nuevo sistema?

Los Fondos Generacionales se basan en una idea simple: no todas las personas tienen el mismo plazo para pensionarse.

Una persona joven, que todavía está lejos de la edad de pensión, cuenta con más tiempo para enfrentar eventuales períodos de bajas en los mercados financieros. Por eso, durante las primeras etapas de su vida laboral, su fondo podrá tener una mayor exposición a inversiones orientadas al crecimiento.

En cambio, para una persona próxima a pensionarse, una caída importante de los mercados puede tener un efecto más difícil de recuperar. Por esa razón, a medida que aumenta la edad, la estrategia de inversión se vuelve gradualmente más conservadora.

Esta trayectoria se conoce como glide path: una ruta de inversión que reduce progresivamente el nivel de riesgo conforme avanza la vida laboral del afiliado.

¿Qué cambiará concretamente?

Con el nuevo sistema, las cotizaciones obligatorias dejarán de distribuirse entre los multifondos A, B, C, D y E.

El nuevo esquema contempla:

Existirán 10 Fondos Generacionales.

Cada persona será asignada a un fondo según su año de nacimiento.

La inversión se ajustará gradualmente de acuerdo con la etapa de vida del afiliado.

Los afiliados más jóvenes estarán en fondos con mayor exposición a activos de crecimiento.

Las personas mayores estarán en fondos con una composición más orientada a la protección del ahorro.

La estrategia seguirá una trayectoria predefinida, en vez de depender de cambios individuales entre fondos.

El diseño contempla un Fondo Inicial para personas de hasta 35 años, ocho Fondos Intermedios organizados en cohortes de cinco años y un Fondo de Consolidación para personas mayores de 75 años.

¿Qué pasará con los ahorros acumulados?

Los recursos que actualmente están en los multifondos no desaparecerán ni se trasladarán a una cuenta distinta. Serán migrados al Fondo Generacional correspondiente, de acuerdo con las reglas establecidas para la transición.

Hasta el 31 de marzo de 2027, los ahorros continuarán operando bajo el sistema de multifondos. Desde el día siguiente comenzará la aplicación del nuevo régimen.

La transición será realizada por las administradoras, por lo que el afiliado no tendrá que solicitar manualmente el traslado de sus cotizaciones obligatorias.

¿Se podrá elegir el Fondo Generacional?

Para la cuenta obligatoria, la asignación estará determinada por el año de nacimiento. En consecuencia, el afiliado no tendrá que escoger el Fondo Generacional ni cambiarlo por otro, como ocurre actualmente con los multifondos.

El objetivo de esta regla es que la estrategia de inversión se mantenga alineada con el horizonte previsional de cada generación y que el riesgo disminuya progresivamente a medida que se acerca la pensión.

Esto no significa que todos los afiliados tendrán exactamente la misma inversión durante toda su vida. El fondo irá modificando su cartera con el tiempo, de acuerdo con la trayectoria de riesgo que corresponda a esa generación.

¿Qué ocurre con el APV?

El Ahorro Previsional Voluntario seguirá existiendo y mantendrá sus objetivos y beneficios tributarios actuales. Su finalidad continuará siendo complementar la pensión futura o compensar períodos en que la persona no cotizó.

La diferencia es que, bajo el nuevo esquema, los ahorros voluntarios no estarán sujetos a la asignación automática por edad que se aplicará a las cotizaciones obligatorias.

Para el APV, el afiliado podrá seleccionar el Fondo Generacional en el que desea mantener sus ahorros, y tendrá la opción de distribuirlos en hasta dos fondos.

¿Y la Cuenta 2?

La Cuenta de Ahorro Voluntario, conocida como Cuenta 2, seguirá siendo independiente de la cuenta obligatoria y del APV. Es una cuenta de ahorro que permite realizar depósitos voluntarios y retirar recursos de acuerdo con la normativa vigente.

Al igual que en el caso del APV, la Cuenta 2 no quedará necesariamente restringida al Fondo Generacional asignado automáticamente para la cotización obligatoria. La persona podrá escoger dónde mantener sus ahorros voluntarios, dentro de las opciones disponibles.

Un cambio desde la elección hacia la trayectoria

El sistema de multifondos permite que el afiliado decida si quiere estar en un fondo más riesgoso o más conservador. Los Fondos Generacionales cambian esa lógica por una trayectoria definida asociada al ciclo de vida.

Así, la estrategia del fondo acompañará a cada generación durante sus años de ahorro previsional, reduciendo progresivamente su exposición al riesgo a medida que se acerca la edad de retiro.

Este es un contenido presentado por AFP Modelo.