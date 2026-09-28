¿Qué zapatillas comprar en Cyber Monday? Estas son las marcas más populares en Chile

Adidas, Skechers, Nike y Puma aparecen de manera recurrente entre las marcas de zapatillas preferidas por los consumidores chilenos. Sin embargo, detrás de esa popularidad hay diferencias importantes. Algunas destacan entre quienes priorizan comodidad, otras tienen mayor llegada entre jóvenes y adultos que buscan modelos urbanos y también están las que concentran buena parte de las preferencias entre quienes practican running.

Los estudios disponibles permiten poner algunos números sobre la mesa. Una medición de Cadem realizada a 700 personas ubicó a Adidas como la marca preferida de zapatillas con 26% de las menciones espontáneas. Luego aparecieron Skechers con 17%, Nike con 16% y Puma con 6%.

Otra investigación realizada por Activa mostró una fotografía diferente al preguntar qué marcas compraban habitualmente los consumidores. En ese caso Skechers alcanzó 25,9%, Adidas 23,5%, Nike 21,5% y Puma 14,1%.

Son marcas que probablemente volverán a concentrar atención durante el próximo Cyber Monday. La edición 2026 se realizará en Chile desde el lunes 5 hasta el miércoles 7 de octubre, según confirmó la Cámara de Comercio de Santiago.

Adidas se mueve entre las tendencias urbanas y el deporte

Adidas aparece particularmente bien posicionada. El informe de Euromonitor sobre el mercado del calzado en Chile señala que durante 2025 lideró en participación por valor con 14%, seguida por Nike con 9%

Dentro de las zapatillas Adidas conviven públicos bastante diferentes.

Para un estilo urbano aparecen modelos como Samba, Gazelle, Superstar, Spezial y Campus. Son zapatillas asociadas a una estética retro que funcionan principalmente como parte del vestuario diario.

Para caminar o entrenar existen alternativas como Duramo, Galaxy y Cloudfoam, que tienen una orientación más deportiva y cómoda.

El comportamiento de compra también entrega algunas pistas. Según el estudio de Activa, Adidas alcanzaba 25,3% entre los hombres y una presencia particularmente alta en grupos socioeconómicos medios.

Los datos actuales de Mercado Libre Chile también muestran movimiento en modelos más funcionales. Las Adidas Cloudfoam Comfy para mujer acumulan más de 10 mil unidades vendidas dentro de esa plataforma, mientras las Duramo RC2 aparecen entre sus zapatillas más vendidas.

Eso hace que durante Cyber Monday la comparación no pase únicamente por encontrar unas Adidas rebajadas. También conviene distinguir si se busca una zapatilla urbana, para caminar o para hacer deporte.

Skechers tiene un público especialmente ligado a la comodidad

Skechers presenta otro perfil. En la encuesta de Activa fue la marca que registró el porcentaje más alto de compra habitual, con 25,9%.

Su presencia fue todavía mayor entre las mujeres, donde alcanzó 35,3%, y entre mayores de 51 años, con 29,7%.

Modelos como Summits, GO WALK, Arch Fit o Uno representan bien la propuesta de la marca. En general apuntan a personas que privilegian comodidad para caminar, trabajar de pie o utilizar las zapatillas durante gran parte del día.

Este comportamiento también ayuda a entender la amplitud que actualmente tiene la categoría de zapatillas para mujer, donde conviven modelos para entrenamiento, alternativas urbanas, plataformas y zapatillas diseñadas principalmente para caminar.

De cara a Cyber Monday, este público puede mirar menos la tendencia del momento y poner mayor atención en variables como amortiguación, peso y ajuste.

Nike sigue fuerte entre adultos jóvenes y modelos clásicos

Nike fue mencionada por 21,5% de los consumidores en la encuesta de Activa. La marca mostró una presencia especialmente importante entre personas de 31 a 40 años y consumidores del segmento ABC1.

Entre sus modelos más reconocibles están las Air Force 1, Air Max, Court Vision y Pegasus.

Las primeras tienen una orientación principalmente urbana. Pegasus, en cambio, está mucho más asociada al running. Esa diferencia es importante porque dos personas que prefieren Nike pueden estar buscando productos completamente distintos.

En los registros actuales de Mercado Libre Chile, las Court Vision Low aparecen entre las zapatillas Nike más vendidas de la plataforma, junto con modelos Air Max y opciones orientadas al running.

Puma encuentra espacio entre el running y la moda retro

Puma también mantiene una presencia importante. Activa registró 14,1% de compra habitual para la marca, mientras que modelos como Palermo y Speedcat han vuelto a ganar visibilidad dentro de la moda urbana.

Pero no todo pasa por las tendencias. Entre las zapatillas Puma también aparecen líneas como Skyrocket, Flyer y Carina.

De hecho, las Skyrocket Lite 2 aparecen actualmente entre las Puma más vendidas en Mercado Libre Chile y algunas versiones superan las mil unidades vendidas en la plataforma.

Así, Puma puede conectar tanto con un público joven interesado en modelos retro como con quienes buscan una zapatilla accesible para entrenar o caminar.

¿Y qué pasa con quienes corren?

Cuando el análisis se concentra exclusivamente en runners, el mapa cambia.

La encuesta 2025 de Runchile, respondida por 1.051 corredores, ubicó a Adidas en el primer lugar con 30% de uso. Le siguieron Asics con 25%, Nike con 15%, New Balance con 12% y Puma con 5%.

Aquí aparecen familias como Adidas Adizero, Asics Gel Nimbus y Novablast, Nike Pegasus y New Balance Fresh Foam. El comprador ya no busca solamente diseño. También considera distancia, amortiguación, ritmo de entrenamiento y sensación durante la pisada.

La popularidad cambia según lo que se busca

No existe una única zapatilla favorita para todos los chilenos. Los datos muestran que Adidas, Skechers, Nike y Puma tienen una presencia transversal, pero cada una llega con distinta fuerza a determinados públicos.

Esa diferencia también es relevante durante Cyber Monday. Antes de dejarse llevar únicamente por el descuento, conviene tener claro si se busca un modelo urbano como Samba o Air Force 1, una alternativa centrada en comodidad como Summits o Cloudfoam, o una zapatilla pensada para correr.

Con tantas marcas, modelos y usos diferentes, esa comparación puede terminar siendo bastante más útil que simplemente elegir la zapatilla que tenga el porcentaje de descuento más grande.

Este es un contenido presentado por Adidas.