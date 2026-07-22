Santiago Rocks 2026 confirma su fecha en el Hipódromo Chile con Los Auténticos Decadentes, Illya Kuryaki and the Valderramas, Vilma Palma y 2 Minutos entre sus confirmados

La fiesta del rock en español ya tiene fecha y lugar para su esperada edición 2026. El próximo domingo 13 de diciembre, el escenario del Hipódromo Chile vibrará con Santiago Rocks, reuniendo a referentes indiscutibles del rock, ska, pop y la música latinoamericana en una jornada maratónica e imperdible.

Con un line-up estelar que cruza generaciones y fronteras, el festival confirma una parrilla artística de primer nivel:

Los Auténticos Decadentes: gigantes del ska, la cumbia y el rock argentino. Con más de 35 años de trayectoria, la banda bonaerense es garantía de fiesta absoluta con clásicos inoxidables como "La Guitarra,Loco (Tu Forma de Ser)" y "Corazón".

gigantes del ska, la cumbia y el rock argentino. Con más de 35 años de trayectoria, la banda bonaerense es garantía de fiesta absoluta con clásicos inoxidables como "La Guitarra,Loco (Tu Forma de Ser)" y "Corazón". GYT (Guyot / Toth): leyendas del rock en español. Formados por Pablo Guyot y Alfredo Toth (exmiembros de la histórica agrupación GIT), traerán al escenario los inolvidables himnos de los 80 como "La Calle es su Lugar" y "Siempre Fuiste Mi Amor".

leyendas del rock en español. Formados por Pablo Guyot y Alfredo Toth (exmiembros de la histórica agrupación GIT), traerán al escenario los inolvidables himnos de los 80 como "La Calle es su Lugar" y "Siempre Fuiste Mi Amor". Los Jaivas: la banda ícono de la música chilena y pionera en la fusión del rock psicodélico con raíces folclóricas andinas. Con más de seis décadas de historia, su presentación promete momentos de profunda emoción con obras como "Alturas de Macchu Picchu" y "Todos Juntos".

la banda ícono de la música chilena y pionera en la fusión del rock psicodélico con raíces folclóricas andinas. Con más de seis décadas de historia, su presentación promete momentos de profunda emoción con obras como "Alturas de Macchu Picchu" y "Todos Juntos". Illya Kuryaki and the Valderramas: el legendario dúo argentino compuesto por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur regresa con su explosiva mezcla de funk, rock, hip-hop y soul que revolucionó la escena latinoamericana en los 90 con éxitos como "Abarájame" y "Coolo".

el legendario dúo argentino compuesto por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur regresa con su explosiva mezcla de funk, rock, hip-hop y soul que revolucionó la escena latinoamericana en los 90 con éxitos como "Abarájame" y "Coolo". 2 Minutos: estandartes del punk rock sudamericano. Originarios de Valentín Alsina, la banda trasandina desplegará toda su potencia y energía callejera repasando hits como "Ya No Sos Igual" y "Demasiado Tarde".

estandartes del punk rock sudamericano. Originarios de Valentín Alsina, la banda trasandina desplegará toda su potencia y energía callejera repasando hits como "Ya No Sos Igual" y "Demasiado Tarde". Joe Vasconcellos: referente fundamental de la música popular chilena. Con su inconfundible fusión de rock, ritmos latinoamericanos y brasileros, hará cantar a miles al ritmo de "Huellas" y "Mágico".

referente fundamental de la música popular chilena. Con su inconfundible fusión de rock, ritmos latinoamericanos y brasileros, hará cantar a miles al ritmo de "Huellas" y "Mágico". Vilma Palma e Vampiros: los reyes del pop-rock fiestero de los años 90. Desde Rosario, Argentina, aterrizan para hacer bailar a todo el recinto con infaltables como "Auto Rojo,La Pachanga" y "Fondo Profundo".

Venta de entradas y preventa exclusiva

Para premiar a los fanáticos más fieles, la jornada de venta comenzará con una preventa anticipada y exclusiva, dedicada a todas las personas que se hayan inscrito previamente en el sitio oficial santiagorocks.cl.

La preventa exclusiva se llevará a cabo e l jueves 23 de julio , entre las 11:00 y las 13:00 horas. Para asegurar su acceso durante esta primera etapa, los asistentes deben registrarse con anticipación en el sitio web.

se llevará a cabo e , entre las 11:00 y las 13:00 horas. Para asegurar su acceso durante esta primera etapa, los asistentes deben registrarse con anticipación en el sitio web. Posteriormente, a partir de las 13:00 horas del mismo jueves 23 de julio, se dará inicio a la venta general para todo público.

Todas las entradas estarán disponibles a través del sistema PuntoTicket y la plataforma oficial del evento.

El encuentro se celebrará el domingo 13 de diciembre de 2026 en las instalaciones del Hipódromo Chile, ubicado en Av. Hipódromo Chile 1715 (esquina Av. Independencia), en la comuna de Independencia, un recinto icónico equipado para recibir a miles de fanáticos en lo que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año.

Este es un contenido presentado por Iguana.