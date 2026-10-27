SAP AI Fest 2026 reunió a más de mil personas y presentó experiencias reales de IA en las empresas

Con más de mil asistentes de diversas industrias, SAP realizó por primera vez en Chile SAP AI Fest 2026, un encuentro que puso en el centro la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en los negocios y el camino hacia la empresa autónoma. La jornada reunió a clientes, ejecutivos, especialistas y partners tecnológicos para compartir experiencias, conocer soluciones y explorar cómo la IA puede impulsar la productividad, la innovación y la competitividad.

La actividad fue inaugurada por Patricio Martínez, gerente general de SAP Chile, quien abordó uno de los principales desafíos estructurales del país: la productividad. En su presentación, destacó que la incorporación de nuevas tecnologías debe ir acompañada de una transformación de los procesos y modelos operativos de las organizaciones.

El encuentro contó también con la participación de Adriana Aroulho, presidenta de SAP para América Latina y el Caribe, y Claudia Boeri, presidenta de SAP Multi Country para América Latina y el Caribe, quienes encabezaron las conversaciones iniciales sobre el impacto de la IA en las empresas y las oportunidades que abre el camino hacia la empresa autónoma, concepto que SAP está impulsando y que propone integrar inteligencia artificial, datos y agentes inteligentes para transformar las operaciones y mejorar los resultados de negocio.

"La inteligencia artificial abre una oportunidad histórica para mejorar la productividad, pero incorporar tecnología no basta: tenemos que rediseñar nuestros procesos y modelos operativos, no simplemente automatizar lo que ya hacemos. La empresa autónoma no prescinde de las personas, sino que redefine su colaboración con agentes inteligentes para generar más productividad y una mejor calidad de vida", señaló Martínez.

Casos reales de transformación

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la presentación de experiencias concretas de transformación digital. Más de 30 clientes compartieron casos de aplicación de tecnología e inteligencia artificial en distintas áreas de sus negocios. Entre ellos destacaron las conversaciones con representantes de Arauco, Banco BICE y Dreams, que abordaron desafíos como la incorporación de analítica en tiempo real en la industria forestal, la integración de operaciones y la ciberseguridad en el sector financiero, y el uso de plataformas de datos para mejorar la eficiencia y la experiencia de los clientes.

El encuentro convocó además a todo el ecosistema de partners y sponsors de SAP, que contribuyeron a mostrar soluciones, tendencias y oportunidades de colaboración. La agenda incluyó actividades inspiradoras en torno a la innovación, el liderazgo y la resiliencia, como la charla de Pablo Lemoine, entrenador del equipo nacional de rugby, junto con espacios de intercambio y experiencias para los asistentes. La jornada fue acompañada con los beats del DJ Bruno Borlone y finalizó con una presentación musical de Los Tr3s.

Hacia la empresa autónoma

SAP AI Fest 2026 reforzó la visión de la compañía sobre la evolución hacia la empresa autónoma, un modelo en el que la inteligencia artificial se integra a los procesos de negocio para automatizar tareas, apoyar decisiones y anticipar necesidades, manteniendo a las personas en un rol clave de supervisión y dirección. En este escenario, la seguridad, la confianza y la gobernanza son condiciones fundamentales para escalar la IA y convertirla en un motor de productividad, innovación y competitividad.

Este es un contenido presentado por SAP.