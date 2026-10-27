¿Se le puede escapar el título a Colo-Colo? Lo que dicen los números a seis fechas del final

A fines de agosto, Colo-Colo parecía tener la estrella 35 en el bolsillo. Tras la fecha 20 sumaba 49 puntos, con 16 triunfos, un empate, tres derrotas y la mejor diferencia de gol del torneo, y le sacaba 13 unidades a Universidad de Chile después de ganarle el Superclásico 2-1. Desde entonces, el equipo de Fernando Ortiz frenó en seco. Encadenó dos empates y luego cayó 5-2 en su visita a Coquimbo Unido, que le marcó tres goles en apenas 28 minutos y hoy es décimo con 32 puntos.

«Hay bronca, hay dolor. A nadie le gusta perder», reconoció el técnico tras la goleada. «Hoy tuvimos un partido malo», agregó. Después llegó un 1-1 ante Palestino en Santa Laura, y la cuenta ya suma cuatro partidos sin ganar y solo tres puntos de los últimos 12 en juego.

Una ventaja que sigue siendo amplia

Aun así, la tabla sigue jugando a favor del Cacique. Después de la fecha 25, Colo-Colo lidera con 55 puntos y una diferencia de gol de +23. Lo sigue la U con 48, tras golear 4-1 a Everton, mientras que Universidad Católica suma 42 y todavía tiene un partido pendiente ante Audax Italiano. Con cinco fechas por jugar, la cuenta es sencilla: la U puede llegar como máximo a 63 puntos, y la UC, ganando todo lo que le queda, se quedaría en 60.

Si Colo-Colo suma nueve puntos más, será campeón sin mirar a nadie. Con ocho, igualaría el techo de la U y, según las bases del torneo, el título se definiría en un partido único, porque la diferencia de gol no corre para el primer lugar. Para quienes siguen el torneo con una apuesta en mente, conviene revisar los bonos casas de apuestas en Chile que compara As.com, porque las cuotas por el título se mueven cada vez que el líder tropieza.

El calendario que viene

La Copa Chile también sigue abierta: la vuelta de cuartos de final ante Deportes Puerto Montt, suspendida por la lluvia con los albos arriba 1-0 y 2-0 en el global, se reanudará desde el comienzo del segundo tiempo el lunes 2 de noviembre en el Monumental. En la liga, Colo-Colo recibe el viernes 30 de octubre a Universidad de Concepción, penúltima con 23 puntos.

Después visita a Ñublense, recibe a la UC y a Deportes La Serena, y cierra de visita ante Cobresal. Entre medio, la U y la UC se enfrentan en el Clásico Universitario, un duelo en que al menos uno de los perseguidores dejará puntos en el camino. Ganarle a la UdeC dejaría a Colo-Colo a seis puntos de asegurar el título con cuatro fechas por delante.

Realista, pero poco probable

Perder el campeonato es posible en lo matemático. Para que ocurra, Colo-Colo tendría que seguir sumando a cuentagotas mientras la U o la UC ganan casi todo lo que les queda. Everton, cuarto con 39 puntos, ya no puede alcanzarlo. La mala racha es real y obliga a Ortiz a corregir rápido, sobre todo en defensa, pero siete puntos de ventaja sobre la U con 15 en juego siguen siendo una distancia grande para el líder.

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