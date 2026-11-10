Software de compliance para empresas: cómo Chapi apoya a cada área

En una empresa mediana o grande, el compliance no vive en una sola oficina. Compras decide a qué proveedores contratar, finanzas aprueba contratos y pagos, y cumplimiento tiene que demostrar que todo eso se hizo con la debida diligencia. Cada área necesita información distinta, pero todas comparten la misma pregunta: ¿sabemos con quién nos estamos relacionando? Chapi y su software de compliance responden a esa pregunta desde una sola plataforma, con herramientas pensadas para cada área.

¿Para qué sirve un software de compliance?

Un software de compliance sirve para que una empresa sepa con quién se relaciona y pueda demostrar que lo revisó. En lugar de depender de búsquedas manuales, declaraciones y planillas, reúne en un solo lugar la información pública sobre proveedores, clientes y terceros, detecta riesgos como conflictos de interés o causas judiciales relevantes y mantiene esa revisión actualizada en el tiempo. El resultado es doble: decisiones comerciales tomadas con la información a la vista y evidencia lista para responder ante una auditoría o ante las exigencias de la normativa.

¿Qué es Chapi?

Chapi es una plataforma chilena de software de compliance, creada en julio de 2024, que ayuda a las empresas a decidir con quién se relacionan. Funciona cruzando más de 50 fuentes públicas, entre ellas SII, Registro Civil y Diario Oficial, e identifica a cada persona y empresa por RUT, sin alcances de nombres. Se integra con Buk, Rex+, Talana y los ERP que la empresa ya usa, y para volúmenes altos ofrece carga de archivos y API, de modo que la revisión ocurre dentro de los procesos existentes.

Cómo usan Chapi las distintas áreas de una empresa

Chapi trabaja sobre una misma base de información, pero cada área la usa para algo distinto. Compras la aplica al alta y seguimiento de proveedores, finanzas a la detección de vínculos y riesgos en sus negocios, y cumplimiento a la evidencia que exige su modelo de prevención. Estos son sus tres usos principales.

Compras: due diligence de proveedores antes de contratar o renovar

El alta es el momento crítico para compras, porque ahí se decide quién entra a la cadena de suministro. Con Chapi, el due diligence ocurre dentro de ese mismo proceso: documentación, carpeta tributaria analizada con IA, firma digital de declaraciones y gestión de hallazgos.

Después de la firma, Chapi monitorea a los proveedores todos los días y alerta ante insolvencias, demandas o deudas previsionales. Antes de renovar, compras puede verificar si el proveedor cambió de socios o acumuló causas, incluso en bases completas de proveedores.

Finanzas: conflictos de interés, sanciones y lavado de activos

Para finanzas, el riesgo está en los vínculos que no se ven y en las contrapartes que no se conocen.

El primero es el conflicto de interés . Chapi construye mallas societarias y familiares que muestran los vínculos accionarios y de parentesco entre empresas y personas, y cruza a los proveedores contra la nómina de la empresa para detectar relaciones con quienes toman decisiones, incluso cuando se trata de un parentesco lejano. La nómina se usa solo como base de ese cruce: Chapi no revisa ni monitorea a los colaboradores. Las mismas mallas permiten identificar al beneficiario final de una empresa, es decir, quién está realmente detrás de ella.

. Chapi construye mallas societarias y familiares que muestran los vínculos accionarios y de parentesco entre empresas y personas, y cruza a los proveedores contra la nómina de la empresa para detectar relaciones con quienes toman decisiones, incluso cuando se trata de un parentesco lejano. La nómina se usa solo como base de ese cruce: Chapi no revisa ni monitorea a los colaboradores. Las mismas mallas permiten identificar al beneficiario final de una empresa, es decir, quién está realmente detrás de ella. El segundo es la contraparte . Antes de vender a crédito o financiar, finanzas necesita conocer al cliente. Chapi entrega un informe de riesgo en segundos y lo sigue monitoreando mientras dure la relación.

. Antes de vender a crédito o financiar, finanzas necesita conocer al cliente. Chapi entrega un informe de riesgo en segundos y lo sigue monitoreando mientras dure la relación. El tercero son las señales más graves. Chapi entrega información que ayuda a las empresas a generar alertas de lavado de activos o delitos económicos, dos riesgos que ninguna empresa quiere descubrir después de cerrar un negocio.

En todos los casos, Chapi entrega el dato y la empresa decide. Cada organización configura sus propios indicadores de riesgo y define qué hallazgos requieren revisión.

Cumplimiento: trazabilidad completa para auditorías

Para cumplimiento, no basta con revisar: hay que poder demostrarlo. La Ley 21.595 de Delitos Económicos exige un modelo de prevención de delitos efectivo, con debida diligencia sobre proveedores, clientes y personas. Chapi, una herramienta clave dentro de ese modelo, registra cada consulta (quién consultó qué, cuándo y desde dónde) y genera reportes exportables para el directorio o una auditoría.

Como compras y finanzas trabajan en la misma plataforma, cumplimiento tiene una visión completa de cómo se revisa a los terceros en toda la empresa.

Compliance automatizado: cumplimiento legal y decisiones informadas

Cuando el compliance se automatiza, deja de ser un trámite que frena las decisiones y pasa a ser parte de cómo la empresa hace negocios. Compras contrata con más seguridad, finanzas protege lo que firma y cumplimiento llega a cada auditoría con la evidencia en orden. Ese cambio es el que ya están viviendo más de 600 empresas que usan Chapi y es la razón por la que saber con quién se relaciona una empresa se volvió una decisión estratégica y no solo una obligación.

Este es un contenido presentado por Chapi.