[PRESENTADO por Duoc UC] Más de un siglo de historia republicana frente a frente con la innovación. Gracias a una alianza entre la Escuela de Construcción de Duoc UC y la Dirección de Arquitectura del MOP, estudiantes y especialistas están creando radiografías digitales para diagnosticar y restaurar edificios como el exCongreso Nacional, demostrando que el aprendizaje en escenarios reales también protege nuestra identidad.

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