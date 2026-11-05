Tendencias de viajes para 2027: destinos lejos del turismo masivo

Viajar al destino turístico de moda puede implicar enfrentarse a aglomeraciones, precios elevados y pocas oportunidades para conocer la cultura local. Las tendencias de viajes para 2027 apuntan en otra dirección: explorar lugares menos conocidos, viajar fuera de temporada y optar por estadías más largas para descubrir cada destino a un ritmo más pausado.

Viajar fuera de temporada gana terreno

Evitar las multitudes y los precios elevados de la temporada alta es una de las prioridades de quienes buscan nuevas formas de viajar. Por eso, las tendencias para 2027 apuntan a un mayor interés por las temporadas intermedias, especialmente la primavera y el otoño en destinos europeos.

Sin embargo, esta alternativa está ganando tanta popularidad que el otoño comienza a consolidarse como una nueva temporada alta en Europa. Aunque las temperaturas más agradables favorecen las actividades al aire libre, la creciente demanda también puede traducirse en más visitantes y precios elevados.

Para quienes viajan desde Chile, la clave está en elegir bien las fechas y explorar alternativas a los circuitos más concurridos. Visitar pueblos o regiones menos conocidas puede ofrecer una experiencia más tranquila, incluso en destinos europeos de gran popularidad.

Los destinos menos conocidos despiertan interés

Desde pequeñas ciudades europeas hasta rincones de Asia y América, cada vez más viajeros buscan alternativas a los destinos saturados de turistas, atraídos por la naturaleza, la gastronomía y las experiencias culturales.

¿Qué destinos podrían ganar popularidad en 2027?

Entre los lugares que podrían atraer a más visitantes durante 2027 destacan:

Perugia, Italia. Una ciudad medieval conocida por su arquitectura, patrimonio artístico y gastronomía, ideal para descubrir una faceta menos turística de Italia.

Una ciudad medieval conocida por su arquitectura, patrimonio artístico y gastronomía, ideal para descubrir una faceta menos turística de Italia. Hyogo, Japón. Una prefectura que combina templos históricos, aguas termales y paisajes naturales, lejos de los recorridos tradicionales por Tokio y Kioto.

Una prefectura que combina templos históricos, aguas termales y paisajes naturales, lejos de los recorridos tradicionales por Tokio y Kioto. Sedona, Estados Unidos. Sus formaciones rocosas rojizas y rutas de senderismo la convierten en un destino atractivo para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Sus formaciones rocosas rojizas y rutas de senderismo la convierten en un destino atractivo para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. Busán, Corea del Sur. Una ciudad costera que combina playas, mercados tradicionales y una animada escena gastronómica.

Una ciudad costera que combina playas, mercados tradicionales y una animada escena gastronómica. Isla Holbox, México. Un destino caribeño conocido por sus playas de arena blanca, su biodiversidad y su ambiente relajado.

Cómo descubrir lugares diferentes sin contribuir al turismo masivo

Elegir un destino menos conocido es solo el primer paso. La manera de organizar el viaje también influye en la experiencia y en sus efectos sobre la comunidad local.

Algunas recomendaciones prácticas son:

Investigar más allá de las redes sociales. Consultar medios locales, oficinas de turismo y recomendaciones de residentes para encontrar alternativas a los lugares más fotografiados.

Consultar medios locales, oficinas de turismo y recomendaciones de residentes para encontrar alternativas a los lugares más fotografiados. Explorar localidades cercanas. Organizar el viaje por cuenta propia y alojarse varios días en una misma ciudad permite descubrir pueblos y espacios naturales de los alrededores sin depender de itinerarios ajustados.

Organizar el viaje por cuenta propia y alojarse varios días en una misma ciudad permite descubrir pueblos y espacios naturales de los alrededores sin depender de itinerarios ajustados. Priorizar negocios locales. Contratar guías de la zona, comer en restaurantes familiares y comprar directamente a productores y artesanos. Esta elección cobra especial importancia en ciudades como Lisboa, donde el turismo masivo está afectando a los comercios tradicionales.

Contratar guías de la zona, comer en restaurantes familiares y comprar directamente a productores y artesanos. Esta elección cobra especial importancia en ciudades como Lisboa, donde el turismo masivo está afectando a los comercios tradicionales. Respetar el entorno. Seguir los senderos habilitados, cumplir las normas de conservación y evitar ingresar a propiedades privadas.

Seguir los senderos habilitados, cumplir las normas de conservación y evitar ingresar a propiedades privadas. Elegir bien las fechas. Investigar las temporadas de mayor demanda y considerar períodos con menor afluencia, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Cómo mantenerse conectado durante el viaje

Al explorar regiones menos turísticas, contar con internet puede resultar útil para consultar mapas, revisar horarios de transporte o comunicarse con el alojamiento.

Por ejemplo, para recorrer destinos de Estados Unidos como Sedona o los alrededores del lago Tahoe, existen tres alternativas para mantenerse conectado:

Tarjeta SIM local. Se puede comprar una SIM de un operador estadounidense para acceder a datos móviles. Es necesario comprobar que el celular sea compatible y esté desbloqueado.

Se puede comprar una SIM de un operador estadounidense para acceder a datos móviles. Es necesario comprobar que el celular sea compatible y esté desbloqueado. Roaming internacional. Permite utilizar la línea telefónica propia en el extranjero, aunque conviene revisar las tarifas y condiciones del operador antes de viajar.

Permite utilizar la línea telefónica propia en el extranjero, aunque conviene revisar las tarifas y condiciones del operador antes de viajar. eSIM. Es posible contratar una eSIM para Estados Unidos e instalarla digitalmente en un celular compatible, sin necesidad de cambiar la tarjeta SIM física.

Antes de viajar, se recomienda revisar la cobertura en las zonas que se visitarán, especialmente en áreas rurales y parques naturales.

Viajar mejor, el desafío para 2027

Las tendencias de viajes para 2027 apuntan a una forma de explorar el mundo más pausada, con mayor interés por descubrir destinos menos conocidos y disfrutar de experiencias culturales auténticas.

Sin embargo, evitar los destinos masificados no basta para practicar un turismo responsable. Apoyar a los negocios locales, respetar las tradiciones y cuidar el entorno son decisiones que también marcan la diferencia.

El desafío está en descubrir nuevos lugares sin trasladar a ellos los problemas del turismo masivo, contribuyendo a que las comunidades locales también se beneficien de quienes las visitan.

Este es un contenido presentado por eSIM USA.