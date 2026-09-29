The Color Run vuelve a Santiago: fecha, entradas y todo lo que debes saber
La corrida recreativa de 5 kilómetros se realizará el domingo 8 de noviembre en Ciudad Empresarial.
Los niños que midan menos de 1,20 metros entran gratis.
La corrida recreativa de 5 kilómetros se realizará el domingo 8 de noviembre en Ciudad Empresarial.
Los niños que midan menos de 1,20 metros entran gratis.
The Color Run, la corrida conocida internacionalmente como "los 5K más felices del planeta", regresa a Santiago. La edición 2026 se realizará el domingo 8 de noviembre en Ciudad Empresarial y espera reunir nuevamente a miles de personas en una jornada que combina deporte, música, diversión y mucho color.
Se trata de una carrera recreativa y no competitiva, pensada para disfrutar en familia o con amigos. A lo largo de los 5 kilómetros del recorrido, los participantes pasan por distintas estaciones de color que convierten el trayecto en una verdadera celebración.
El evento está pensado para personas de todas las edades, y los niños que midan menos de 1,20 metros de altura podrán ingresar gratis. Las entradas ya están a la venta en Passline.com, y los clientes de Banco Falabella cuentan con un 15% de descuento.
La actividad contará con DJ, animadores y un calentamiento previo a la largada, además de las estaciones de color repartidas por el circuito. En la zona principal del evento también habrá activaciones de marcas, espacios de entretención y un área de hidratación para los asistentes.
Las mascotas también son bienvenidas, siempre que vayan con correa y sus responsables eviten exponerlas a zonas de alta aglomeración.
Cada entrada incluye el kit oficial de The Color Run, que trae pulsera de ingreso, morral, polera oficial, sachet de polvo de color y número de corredor.
El retiro de kits será en Parque Arauco, Edificio Oriente, tercer piso, desde el martes 3 hasta el sábado 7 de noviembre, entre las 11:30 y las 20:00 horas.
Con su regreso a Santiago, la organización invita a los color runners a reencontrarse en una jornada donde el objetivo no es llegar primero, sino disfrutar el recorrido, compartir y celebrar. Toda la información y novedades del evento estarán disponibles en la cuenta de Instagram @thecolorrun_cl.
Este es un contenido presentado por The Color Run.