La conexión entre la investigación aplicada y las necesidades del sector productivo es uno de los principales ejes de la participación de Duoc UC en EtMday 2026, encuentro que se desarrolla entre el 19 y el 21 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura. En esta edición, la institución presenta tres proyectos vinculados con la agricultura de precisión, los materiales sostenibles y la innovación alimentaria.

El subdirector de Transferencia de Duoc UC, Juan Pablo Basso, explicó que el sello de la institución en esta materia es llevar los avances tecnológicos a ser aplicados de forma concreta. "Nuestro gran sello es llevar la investigación aplicada a terreno", señaló, destacando que el conocimiento técnico del instituto permite trabajar en las etapas avanzadas del desarrollo de tecnologías.

"Eso es un poco lo que nos diferencia de las universidades, que están haciendo investigación básica. Nosotros esa investigación, con nuestro expertise, con nuestros profesores y con nuestros estudiantes, podemos llevarla a una aplicación en terreno", sostuvo.

Trabajo conjunto con la industria

Para identificar las necesidades del sector productivo, Duoc UC mantiene vínculos con empresas y organizaciones de los territorios donde tiene presencia. La institución cuenta con 18 sedes entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, lo que facilita su conexión con distintas industrias.

"Lo que hacemos, básicamente, es tener un modelo de articulación para poder conectarnos con la industria y posteriormente llevar esas necesidades para que tanto alumnos como académicos puedan responderlas", explicó. A partir de ese trabajo se desarrollan proyectos en conjunto, cuyo financiamiento puede provenir de fondos concursables, aportes directos de las empresas o recursos de Duoc UC.

En el desarrollo de estas iniciativas, los docentes lideran los proyectos y trabajan junto a equipos interdisciplinarios de estudiantes, mientras que las empresas participan como contrapartes durante las distintas etapas.

Uno de los desafíos de este proceso es conseguir que las innovaciones no se queden únicamente como prototipos. Para ello, Duoc UC utiliza mecanismos como el licenciamiento de tecnologías. Mediante estos contratos, entregan los proyectos a las empresas para que puedan explotarlos comercialmente.

Proyectos Duoc UC en EtMday 2026

Entre las iniciativas que presenta Duoc UC en el encuentro se encuentra Quantum Rover, un robot terrestre equipado con tecnología multiespectral que permite analizar el estado de madurez de las uvas y apoyar las decisiones de cosecha. Basso explicó que con esta tecnología, "si la uva es atacada por algún tipo de patógeno, podemos localizarla en tiempo real y llegar a tiempo a combatirlo".

También está CRIBIO, proyecto que entrega una alternativa biodegradable al cuero tradicional a partir de materias primas naturales, con el propósito de reducir el impacto ambiental de dicha industria y aprovechar recursos locales.

La tercera iniciativa es KIME, que utiliza fermentación con koji para transformar residuos vegetales en nuevos productos alimentarios. "Estamos desarrollando salsas en base a residuos de los alimentos de la cocina", señaló el subdirector de Transferencia de la institución.

El rol de la formación técnica en la innovación

Para Basso, la educación técnico-profesional es una pieza "sumamente importante" para el ecosistema de innovación. "El expertise técnico es básicamente el que está en el terreno, resolviendo problemas en persona, algo que las universidades no tienen", sostuvo.

En ese sentido, agregó que "desarrollar investigación aplicada desde un instituto profesional permite que la cadena de madurez de una tecnología desde un estado uno hasta un estado nueve se pueda completar. Nuestra parte técnica está en la última milla. Es decir, lograr que esto llegue a terreno y que sea aplicado con mano de obra de Duoc UC".

Este contenido es presentado por Duoc UC.