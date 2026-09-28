UNAB apuesta por la formación global con dos nuevas carreras internacionales y doble grado en Estados Unidos

La globalización de los mercados, el avance acelerado de la tecnología y la creciente necesidad de profesionales capaces de desenvolverse en entornos multiculturales están redefiniendo el futuro del trabajo.

En respuesta a este escenario, la Universidad Andrés Bello continúa fortaleciendo su propuesta académica internacional con la incorporación de dos nuevas carreras impartidas a través de UNAB International College: Engineering and Technology Management y Global Management, que se suman a los programas ya existentes como International Business y Computer Science Engineering.

Se trata de programas diseñados para formar profesionales preparados para liderar organizaciones, impulsar procesos de innovación y enfrentar desafíos complejos en un mundo cada vez más interconectado. Ambas carreras son bilingües y permiten acceder a un doble grado junto a Arizona State University (ASU), institución reconocida entre las universidades más innovadoras de Estados Unidos.

Los estudiantes cursan tres años en Chile y pueden completar su cuarto año en ASU, de manera presencial o remota, obteniendo una experiencia académica global desde el inicio de su formación.

La nueva carrera de Engineering and Technology Management responde a la creciente necesidad de profesionales capaces de integrar la ingeniería, la tecnología y la gestión para apoyar la toma de decisiones en las organizaciones. Su formación está orientada a la gestión de proyectos de ingeniería, operaciones, transformación digital, innovación e inteligencia de negocios, entregando herramientas para liderar equipos y procesos en industrias que están viviendo profundas transformaciones tecnológicas.

Por su parte, Global Management está enfocada en formar líderes capaces de dirigir organizaciones en contextos internacionales, combinando una base sólida en gestión estratégica con el desarrollo de competencias de liderazgo, emprendimiento y transformación organizacional. El programa prepara a sus estudiantes para tomar decisiones estratégicas, liderar equipos diversos e impulsar procesos de innovación y cambio dentro de organizaciones que operan en mercados globales cada vez más complejos.

Según explica Joyce Huberman, directora general de International College, estas nuevas carreras responden a las demandas de un mundo laboral que exige profesionales con una sólida preparación técnica, pero también con habilidades globales y capacidad de adaptación.

"Hoy las organizaciones necesitan profesionales capaces de trabajar en entornos internacionales, colaborar con personas de distintas culturas y liderar procesos de transformación en escenarios cada vez más dinámicos. Nuestro objetivo es entregar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje que los prepare para ese mundo desde el primer día, combinando excelencia académica, visión global y experiencias internacionales significativas", señaló la autoridad.

Valor diferenciador

Uno de los principales atributos de estas carreras es que no se limitan a ofrecer una experiencia de movilidad o intercambio estudiantil. La propuesta académica de UNAB International College fue concebida desde su origen bajo un modelo de formación global, donde el idioma inglés, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la resolución de problemas forman parte integral del proceso educativo.

A ello se suman actividades y experiencias internacionales que conectan tempranamente a los estudiantes con las tendencias que están marcando el desarrollo de la economía y la tecnología. Durante este año, por ejemplo, los alumnos participaron en talleres y actividades junto a académicos de ASU, enfrentando desafíos reales vinculados a innovación, liderazgo y trabajo interdisciplinario.

Para Joyce Huberman, el valor diferenciador del programa radica precisamente en esa combinación entre formación académica, experiencia internacional y desarrollo de competencias humanas.

"Queremos formar profesionales capaces de innovar, de trabajar en equipos diversos, de comunicarse efectivamente y de generar soluciones para los desafíos globales que enfrentan las organizaciones. Son competencias que hoy están entre las más valoradas por empleadores de todo el mundo", destacó.

Con la incorporación de Engineering and Technology Management y Global Management, la Universidad Andrés Bello define su compromiso con una educación conectada con las necesidades del futuro, poniendo a disposición de los estudiantes una alternativa innovadora para construir una trayectoria profesional con proyección internacional, acceso a redes globales y herramientas para desenvolverse exitosamente en cualquier lugar del mundo.

Este es un contenido presentado por UNAB.