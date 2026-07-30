Unired: la plataforma que simplifica el pago de las cuentas de fin de mes

Con la llegada de los últimos días del mes, también aparecen las cuentas por pagar. Luz, agua, gas, internet, tarjetas de casas comerciales, cuenta del celular, autopistas y muchos otros servicios forman parte de los gastos habituales de millones de personas. No importa cuánto se ordene el presupuesto, siempre aparece esa sensación de estar corriendo contra el calendario.

Es una verdad simple pero incómoda. Pagar cuentas a fin de mes consume tiempo, energía y, a veces, hasta paciencia.

Cuando ordenar las cuentas deja de ser un dolor de cabeza

Ahí es donde entra Unired, a través de la APP Unired y Unired.cl, plataformas que permiten pagar distintas cuentas desde un solo lugar. Servicios básicos como agua, luz y gas, además de autopistas, telefonía, tarjetas de casas comerciales y muchos otros pagos, pueden gestionarse de manera rápida y sencilla, sin necesidad de cambiar entre múltiples sitios web o recordar distintas claves de acceso.

Ya sea desde un computador o un teléfono móvil, Unired está diseñado para que ese momento de fin de mes, que normalmente se siente como una carrera de obstáculos, se resuelva en minutos y desde un solo lugar. Al pagar las cuentas como usuarios registrados, al mes siguiente solo se debe iniciar sesión para visualizar las deudas y seleccionar cuáles se desean pagar, sin necesidad de volver a incorporar cada cuenta al sistema.

Y este mes existe un incentivo adicional para realizar los pagos a tiempo. Durante el 30 y 31 de julio, todas las personas que paguen sus cuentas a través de cualquiera de los canales de Unired participarán automáticamente por una de las 100 gift cards de $10.000 que la plataforma sorteará entre sus usuarios.

No es necesario realizar inscripciones ni trámites adicionales: basta con pagar las cuentas mediante Unired.cl o la APP Unired para quedar participando.

El fin de mes seguirá trayendo obligaciones, pero al menos el proceso de pagar las cuentas puede ser más simple, más rápido y, esta vez, con la posibilidad de obtener un premio.

Este es un contenido presentado por Unired.